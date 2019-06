Daugavpilī traucēta elektroapgāde 4800 iedzīvotājiem

Piektdien, 7. jūnijā, plkst. 14:35 reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidējā sprieguma 10 kV (kilovoltu) elektrotīklā Daugavpilī, ietekmējot elektroapgādi aptuveni 4 800 klientiem Jātnieku, Tautas, Grodņas un Smilšu ielas apkārtnē, informē "Sadales tīkls".

AS "Sadales tīkls" operatīvā darba brigāde nekavējoties ir uzsākusi bojājuma lokalizēšanu, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk.

Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots.

AS "Sadales tīkls" nodrošina elektroenerģijas sadali. Juridiski patstāvīgu darbību AS "Sadales tīkls" sāka 2007. gada 1. jūlijā, Latvijai pildot Eiropas Savienības direktīvu prasības, kas paredzēja pakāpenisku elektroenerģijas tirgus liberalizāciju. AS "Latvenergo" restrukturizācijas gaitā tika juridiski nodalīti elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas operatori.

AS "Sadales tīkls" ietilpst AS "Latvenergo" koncernā. Visas AS "Sadales tīkls" akcijas pieder AS "Latvenergo".