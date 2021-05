Daugavpils apkārtnē atrastas vēl 29 mucas ar nezināmas izcelsmes vielām

Daugavpilī un Daugavpils novadā pagājušajā diennaktī atrastas vēl 29 mucas ar nezināmas izcelsmes vielām, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Pēcpusdienā saņemta informācija par 16 atrastām mucām Daugavpils novada Līksnas pagastā. Savukārt vakarā saņemts izsaukums uz Daugavas ielu Daugavpilī, kur meža teritorijā uzietas vēl 13 mucas ar nezināmas izcelsmes saturu. Šajā gadījumā bija izveidojusies arī noplūde astoņu kvadrātmetru platībā.

Par atradumiem informēta Valsts policija un Valsts vides dienests. Atbildīgie dienesti nodrošinājuši mucu savākšanu.

Kopumā VUGD pagājušajā diennaktī reģistrēts 51 izsaukums, no tiem 17 uz ugunsgrēkiem, 28 reizes sniegta dažāda veida palīdzība, bet seši izsaukumi bijuši maldinājumi.

Kā ziņots, šonedēļ Daugavpils novadā atrasti vairāki desmiti mucu ar bīstamām ķīmiskām vielām un, pateicoties iedzīvotāju vērībai un operatīvai atbildīgo dienestu sadarbībai, izdevies novērst plaša mēroga mēģinājumu piesārņot vidi ar bīstamām ķīmiskām vielām un aizturēt par pārkāpuma izdarīšanu aizdomās turēto personu, iepriekš informēja Valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Kļaveniece.

Trešdien, 26. maijā, pārbaudot no iedzīvotājiem saņemto informāciju, Daugavpils novada Līksnas pagastā visas dienas laikā dažādās vietās AS "Latvijas valsts meži" un VAS "Latvijas dzelzceļš" piederošajās teritorijās tika konstatētas kopumā 30 mucas ar nezināmas izcelsmes ķīmiskām vielām, kuru kopējais apjoms aptuveni 5750 litri, kā arī no mucām vidē noplūdis piesārņojums.

Vizuāli novērtējot, mucās atradās naftas produktu saturoši atkritumi jeb atstrādāta eļļa, kā arī nezināmas izcelsmes oranžas krāsas viela. Daļa no mucām bija slēgta, kas neļāva vizuāli noteikt to saturu. Paņemti grunts paraugi ķīmiskās vielas identificēšanai.

Veicot neatliekamos pasākumus, Līksnas pagastā VP aizturēja iespējamo pārkāpēju, kura automašīnā atradās vēl 18 mucas ar nezināmas izcelsmes vielu un kas veica nelikumīgu atkritumu pārvadāšanu, nesaņemot atbilstošu atļauju atkritumu pārvadāšanai.

VVD aicina iedzīvotājus ziņot, ja to rīcībā ir kāda papildus informācija par personām, kas iespējams ir iesaistītas šī pārkāpuma izdarīšanā. Informācija jānosūta uz e-pastu "okc@vvd.gov.lv" vai jāsazinās, zvanot uz VVD vienotā zvanu centra tālruni 26 338 800, kā arī ziņot VP, zvanot uz tālruņiem 65 403 311 vai 110.

VVD izsaka pateicību Daugavpils novada iedzīvotājiem, kas atbildīgajiem dienestiem sniedza informāciju par iespējamu vides piesārņošanu. Savlaicīgi saņemtā informācija šajā gadījumā ļāva ne tikai novērst liela mēroga vides piesārņojuma izplatīšanos, bet arī aizturēt pārkāpēju, kas veica atkritumu nelikumīgu pārvadāšanu. VP sāks kriminālprocesu lietas apstākļu noskaidrošanai.