Daugavpils cietokšņa pārraudzībai veidos jaunu iestādi, apvienos vairākas līdzšinējās struktūras

Daugavpils cietokšņa saimnieciskās lietas turpmāk pārraudzīs viena iestāde, otrdien preses konferencē pauda Daugavpils pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.

Kā iepriekš vēstīja "lsm.lv", Daugavpils pašvaldība interneta vietnē 6.februārī ievietoja aicinājumu iedzīvotājiem izteikt viedokli par to, ka pilsētas Tūrisma attīstības un informācijas aģentūras uzdevums vairs nebūšot cietokšņa kompleksa izpēte, saglabāšana un iekļaušana aktīvā tūrisma apritē. Šīs izmaiņas nolikumā paredz no amata atbrīvot Daugavpils cietokšņa pārvaldnieku Jāni Dukšinski un viņa vietnieku Jāni Ostrovski. Dukšinskis pēdējās pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēts Daugavpils domē no pašlaik opozīcijā esošās Latgales partijas saraksta, taču deputāta mandātu ir nolicis.

Pēc portāla vēstītā, šādas ieceres pilsētā izraisījušas rezonansi, jo likušas uzdot jautājumu, vai Tūrisma attīstības un informācijas aģentūra vēlas vispār atteikties no Daugavpils cietokšņa kompleksa izpētes, saglabāšanas un iekļaušanas tūrisma apritē.

Elksniņš tagad skaidro, ka Daugavpilī tiekot plānots izveidot Cietokšņa saimniecisko lietu pārvaldi, kas apvienos Rotko Mākslas centru, "Martinsona māju", "Inženieru arsenālu", Tūrisma informācijas centru (TIC) un attīstības projektus, kas vērsti uz cietokšņa kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu - vaļņu atjaunošanas darbiem.

Likvidējamās štata vienības no TIC pāries uz Cietokšņa pārvaldi. Šī iestāde atradīsies pašā cietoksnī.

Šādas pārmaiņas esot tikušas plānotas vairākus mēnešus, bet tagad esot uzsākta formāla procedūra. Saskaņā ar TIC nolikumu, tā ir pašvaldības aģentūra, kuras darbību regulē saistošie noteikumi. Nododot citai iestādei atsevišķas TIC funkcijas, kas saistītas ar cietoksni, jāmaina saistošie noteikumi un jānodod izmaiņas sabiedrības apspriešanai, kas pašlaik tiekot darīts.