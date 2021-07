Daugavpils mēra amatu atgūst 'Saskaņas' politiķis Elksniņš

Pateicoties "Saskaņas" un Latvijas Krievu savienības (LKS) memorandam par koalīcijas izveidi Daugavpils domē, ceturtdien par Daugavpils domes priekšsēdētāju ievēlēts Andrejs Elksniņš (S), kurš domi vadīja arī iepriekšējā sasukumā, taču amatu zaudēja.

Abiem politiskajiem spēkiem pilsētas domē kopā ir astoņi deputāti no 15.

Par Elksniņu nobalsoja 11 domnieki, divi bijuši pret. Divas balsošanas zīmes atzītas par nederīgām.

Abi politiskie spēki esot vienojušies solidāri atbildēt par domē pieņemto lēmumu un darbību godīgumu, atvērtību un pamatotību. Tāpat tiek solīts visu informāciju, kas saistīta ar pašvaldības un tās uzņēmumu tēriņiem, padarīt par atklātu un caurspīdīgu. LKS un "Saskaņa" sola darboties kopīgi, lai izslēgtu korupcijas risku publiskajos iepirkumos.

Daugavpilī vēlēšanās visvairāk balsu ieguvusi partija "Saskaņa", par kuru nobalsojuši 42,25% balsstiesīgo, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie rezultāti.

Līdzšinējā pilsētas mēra Igora Prelatova pārstāvētā "Mūsu partija" ieguvusi 14,12% balsu, kamēr iepriekšējā domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka Jāņa Lāčplēša pārstāvētā Latgales partija saņēmusi 13,25% balsu.

Tikmēr Daugavpils novada partija ieguvusi 9,64% balsu, LKS - 8,22%, politiskā partija "Alternative" - 4,06%, Zaļo un zemnieku savienība - 2,88%, Kristīgi demokrātiskā savienība - 2,88%, Jaunā konservatīvā partija - 1,28%, bet "Jaunā Saskaņa" - 1,04%.

Visvairāk balsu no "Saskaņas" saraksta ieguvuši divi līdzšinējie Daugavpils domes deputāti Elksniņš un Valērijs Kononovs. Tāpat no "Saskaņas" saraksta ievēlēti Mihails Lavrenovs, Anatolijs Gržibovskis, Viktorija Sporāne-Hudojana, Nataļja Kožanova un Iveta Jukšinska.

No "Mūsu partijas" ievēlēti Prelatovs, Līvija Jankovska un Mečislavs Truskovskis, no Latgales partijas - Lāčplēsis un Jānis Dukšinskis, no Daugavpils novada partijas - Pēteris Dzalbe un Ivars Šķinčs, bet no LKS - Aleksejs Vasiļjevs.