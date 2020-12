Daugavpils pilsētvidē plāno iemūžināt bijušā mēra un Saeimas deputāta Vidavska piemiņu

Daugavpils pilsētvidē plānots iemūžināt šogad mūžībā aizgājušā bijušā mēra un Saeimas deputāta Alekseja Vidavska piemiņu, informēja pilsētas pašvaldībā.

Aizvadītajā Daugavpils domes Sabiedriskās konsultatīvās padomes sēdē skatīts Baltkrievu kultūras centra ierosinājums iemūžināt bijušā mēra, 8. un 9. Saeimas deputāta, Goda daugavpilieša Vidavska piemiņu pilsētvidē. Vidavskis Daugavpils domes priekšsēdētāja amatā bija no 1994. līdz 2001. gadam, bet mūžībā aizgāja 2020. gada 1. jūlijā.

Sabiedriskā konsultatīvā padome atbalstīja ierosinājumu, realizējot to mākslinieciskā veidolā Ledus halles teritorijā Centrālajā parkā.

Vidavskim veltītā piemiņas objekta mākslinieciskās koncepcijas priekšlikumi tiks piedāvāti izskatīšanai domē 2021. gada janvārī.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, Vidavskis dzimis Daugavpilī 1943. gada 19. septembrī. Viņš absolvējis Daugavpils 3. vidusskolu un pēc tam sācis darba gaitas Ķīmiskās šķiedras rūpnīcā.

Vidavskis 1975. gadā ieguvis augstāko izglītību Rīgas Politehniskajā institūtā, bijis Ķīmiskās šķiedras rūpnīcas direktora vietnieks.

Laikā no 1994. līdz 2001. gadam Vidavskis bija Daugavpils domes priekšsēdētājs.

2002. gadā viņš tika ievēlēts 8. Saeimā no apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" saraksta, bet 2006. gadā ievēlēts 9. Saeimā no partijas "Saskaņas centrs" saraksta.

Vidavskis 1990. gada 4. maijā bija viens no tiem Augstākās Padomes (AP) deputātiem, kuri, izsakot protestu pret 4. maija Neatkarības deklarācijas balsojumu, atstāja AP plenārsēžu zāli.

1992. gadā viņš bija to 14 AP deputātu vidū, kuriem atņēma mandātu par darbošanos "pretēji Latvijas Satversmei, citiem likumiem un AP lēmumiem, kas nodrošina Latvijas kā neatkarīgas demokrātiskas valsts nostiprināšanu".

Vidavskim piešķirts Goda daugavpilieša tituls.