Dažās peldvietās ūdens iesilis līdz +23 grādiem

Ūdens temperatūra vairumā Latvijas peldvietu sestdienas rītā ir +15..+23 grādi, siltāko ūdeni var baudīt lielākajās upēs, seklākajos ezeros un Rīgas līča Kurzemes piekrastē, liecina dati no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un satelītiem.

Ūdens temperatūra Ventā, Lielupē, Daugavā, Aiviekstē, Salacā un daudzās citās upēs ir +19..+23 grādi.

Lielajos ezeros ūdens iesilis līdz +19..+22 grādiem, bet mazākos un seklākos ezeros tas ir par kādu grādu siltāks.

Ūdens temperatūra atklātā jūrā Kurzemes rietumkrastā vietām noslīdējusi līdz aptuveni +10 grādiem, arī Ziemeļvidzemes piekrastē ūdens nav siltāks par +15 grādiem, savukārt Rīgas līča Kurzemes piekrastē - Mērsraga, Rojas un Kolkas pusē - ūdens ir +20..+23 grādus silts.

Piektdienas vakarā arī Jūrmalas Zilā karoga peldvietās ūdens temperatūra sasniedza +21..+23 grādus. Iespēja, ka silts ūdens saglabāsies sestdien un svētdien, lielāka ir Jūrmalas rietumos - Kauguros un Jaunķemeros.

Austrumu vējš Latvijas piekrastes lielākajā daļā silto ūdens virsējo slāni pūš prom no krasta, un to vietām aizvieto ledaini auksts ūdens no jūras dibena. Siltākais ūdens un vēsākais gaiss pie austrumvēja ir Rīgas jūras līča Kurzemes piekrastē un Engures novadā, Zemgalē.

Baltijas jūrā pie Kurzemes saglabājas liela zilaļģu koncentrācija, bet tām nevajadzētu būt Kurzemes krastā.

Zilaļģes iespējamas arī iekšzemes ūdeņos, īpaši dīķos un ezeros. Zilaļģu masveida savairošanos var atpazīt pēc ūdens netīri zilganzaļās krāsas, plēves uz ūdens un izskalojumiem krastā.

Zilaļģes ir dabiski iekšzemes un jūras ūdens organismi, bet problēmas var radīt to masveida savairošanās - tā saucamā ziedēšana - jo daļa zilaļģu sugu ir potenciāli toksiskas un, atmirstot ūdenī, var izdalīt toksīnus. Peldētājiem šie toksīni var radīt alerģiskas ādas reakcijas, kā arī acu un gļotādas kairinājumu.