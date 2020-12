Daži pansionāti izvairās no Covid-19 masveida testēšanas, pauž Petraviča

Sociālās aprūpes centros Covid-19 ienes darbinieki, īpaši tie, kuri strādā vairākās darba vietās. Turklāt saņemti signāli par atsevišķu aprūpes centru izvairīšanos no iemītnieku masveida testēšanas, intervijā LTV raidījumā “Šodienas jautājums” pastāstīja labklājības ministre Ramona Petraviča (“KPV LV”).

"Vīruss, protams, nerodas aprūpes centrā iekšā. Vīruss tiek ienests, un ienes darbinieki," sacīja ministre.

Viņa arī norādīja uz atšķirību starp aprūpes centriem pilsētās un lauku reģionos: "Ja tie ir pilsētās, tad darbinieki pārsvarā strādā divās darbavietās. Savukārt, ja pansionāts atrodas lauku apvidū, tad tajos pansionātos Covid-19 nav ne klientiem, ne darbiniekiem."

Tāpat problēmas varētu būt saistītas ar aprūpes centru klientiem, kuri atgriežas no veselības aprūpes iestādēm.

Skaidrojot iemeslus vīrusa straujai izplatībai aprūpes centros, kuros tas nonāk, Petraviča norādīja, ka ļoti bieži klienti ir asimptomātiski. "Ja netiek veikti testi, tad principā nav nekādu aizdomu, ka vīruss varētu būt iekļuvis pansionātā. Bet šobrīd vienreiz nedēļā klienti tiek testēti, lai izslēgtu iespēju vīrusa izplatībai," sacīja politiķe.

Viņa gan zināja stāstīt, ka esot pašvaldību pansionāti, kuros izdomā iemeslus, kāpēc nevajadzētu masveidā testēt klientus. Līdz ar to tiek novilcināts laiks Covid-19 infekcijas atklāšanai.

Petraviča arī atzina, ka dezinformācijas sekas jūtamas arī attiecībā uz aprūpētājiem: "Ja cilvēks tiešām notic dezinformācijai, ka tas vīruss nav īsts, tāda vīrusa nav un tas nav tik bīstami, tās sekas var būt arī tādas, ka ar visu nopietnību neattiecas pret to, ka jāievēro dezinfekcijas prasības, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi, tad tās ir sekas."

Viņa gan piebilda, ka vadītāji valsts aprūpes centros ir ar augstu atbildības sajūtu.

Jau vēstīts, ka premjers Krišjānis Kariņš (JV) uzdevis atbildīgo jomu ministriem pastiprināt epidemioloģisko drošību sociālās aprūpes centros.

Tāpat vēstīts, ka trešdien Ventspils sociālās aprūpes namā "Selga" Covid-19 atklāts vēl 57 klientiem un trīs darbiniekiem, kopā saslimstot 61 centra klientam un sešiem darbiniekiem. Kopā "Selgā" dzīvo 134 klienti un strādā 56 darbinieki.

Tāpat arī Daugavpilī trešdien konstatēts, ka saslimusi jau puse no pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centra klientiem.

Līdz otrdienai bija zināms par 92 Covid-19 gadījumiem iestādē. Sasirguši bija 57 iemītnieki un 35 darbinieki. Taču, turpinot saņemt testu rezultātus, līdz trešdienai zināms jau par 133 gadījumiem klientu vidū, kas ir puse no visiem klientiem, apstiprināja Daugavpils domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka (Latgales partija).

Jau vēstīts, ka pēdējās diennakts laikā veikti 9887 Covid-19 testi, reģistrēti 1023 jauni saslimšanas gadījumi, bet 25 inficētie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Viens mirušais ir vecumā no 50 līdz 55 gadiem, seši vecumā no 65 līdz 75 gadiem, 10 vecumā no 75 līdz 85 gadiem, septiņi vecumā no 85 līdz 95 gadiem, viens vecumā no 95 līdz 100 gadiem.