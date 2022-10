'de facto': Latvijas un Norvēģijas divpusēja līguma izbeigšanu aizēno cīņa par sniega krabjiem

Pilnīgi negaidīti Latvijas un ietekmīgās Eiropas Ekonomiskās Zonas un NATO valsts Norvēģijas attiecībās parādījies jauns jeb pareizāk sakot, vecs, sprungulis. Abu valstu diplomāti uzsākuši vienošanās procesu, lai izbeigtu pirms trīsdesmit gadiem noslēgtu, divpusējo investīciju aizsardzības līgumu. Taču, kad attiecīgais likumprojekts nonāca līdz Saeimai, pret to parādījās negaidīti iebildumi no Zemkopības ministrijas puses, un teju identiski – no uzņēmēja Pētera Pildegoviča, kurš jau vairākus gadus cīnās par tiesībām zvejot sniega krabjus Svalbārā, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "de facto".

"Mūsu interesēs ir, lai šī vienošanās ar Norvēģiju stātos spēkā. Protams, Norvēģija ar to rēķinās, jo ir notikusi notu apmaiņa, ir pieņemts lēmums valdībā atbalstīt šo vienošanos, viņi to zina, līdz ar to mēs esam ieinteresēti, lai tas process notiktu tā, kā bija paredzēts, lai nebūtu pārsteigumu," saka Ārlietu ministrijas OECD un ekonomiskās sadarbības nodaļas vadītāja Dace Liberte.

Balstoties tieši uz šo līgumu, Pildegovičs un viņa uzņēmums "North Star Ltd" vērsies starptautiskajā šķīrējtiesā. Tā nākamnedēļ sāks lietas izskatīšanu. Viņa prasījums pret Norvēģiju ir ap 400 miljoniem eiro. Un, lai gan Ārlietu ministrija vairākkārtīgi uzsver, ka vienošanās neietekmēs jau sāktus investīciju strīdus, Pildegovičs vēlas novilcināt līguma izbeigšanu, vai pat vēl vairāk - Saeimas Ārlietu komisijas sēdē viņš un Zemkopības ministrija runāja vienā balsī, aicinot divpusējo līgumu izbeigt tā, lai esošie investori pretenzijas varētu iesniegt vēl desmit gadus pēc tā laušanas. Pildegovičs nekavējās izteikt pārmetumus arī Ārlietu ministrijai.

"Ja, jūsuprāt, ar 17 vai 20 miljonu ieguldījumu Latvijas uzņēmumam tik ļoti sarežģītā un visādā citādā ziņā sarežģītā tirgū kā Norvēģija, ir maz, nu, lai tas paliek jūsu privāts viedoklis, vai jūsu pārstāvētās ministrijas viedoklis. Man liekas, ka tas nav korekti pret Latvijas uzņēmējiem, kas šādā veidā meklē jaunus tirgus," tā 12. oktobra Ārlietu komisijas sēdē teica Pildegovičs.

Savukārt Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Kaspars Cirsis tai pašā sēdē izteicās: "Būtība ir tā, kā sacīja Pildegoviča kungs - tas ietekmē jebkādas iespējas uzsākt jebkādu jaunu procesu arī šajā gadījumā, ja, piemēram, ir nepieciešama šī [tiesas] sastāva maiņa vai atklājas kādi jaunatklāti apstākļi attiecībā uz šīm esošajām investīcijām."

Saistību turpināšanās pēc līguma beigām savukārt nav izdevīga Latvijas valstij, uzsver Ārlietu ministrija. Jo Latvijas tiešās investīcijas Norvēģijā ir nepilni divdesmit miljoni, bet Norvēģijas investīcijas Latvijā ir 460 miljoni, kas ir nesalīdzināmi lielāki riski. Un, ja kāds no jauna iesūdzēs Latvijas pusi, izdevumi šķīrējtiesai var būt neparedzami, pat, ja izdodas uzvarēt. Latvijas praksē jau ir gadījums, kad uzvara nāk kopā ar trīs miljonu rēķinu par advokātiem, bet no pretinieka palikusi vien čaula, no kuras neko nevar piedzīt.

Norvēģija investīciju aizsardzības līgumus plāno izbeigt ar visām Eiropas Ekonomikas zonas valstīm. Arī Latvija jau ir atteikusies no vairākiem šādiem līgumiem, un bez domstarpībām - ar Zviedriju, Austriju un Somiju. Tas arī atspoguļo kopējo tendenci valstīm atbrīvoties no vecās paaudzes līgumiem, kas rada lielus izdevumu riskus, tiesājoties šķīrējtiesās. "Šos līgumus raksturo ļoti vispārīgi formulētas normas, kas ļauj investoriem iztiesāt ļoti prāvas kompensācijas no valstīm, kas ir uzņēmušas investīcijas. Un šīs kompensācijas visbiežāk tiek mērītas nevis simtos tūkstošos, bet visbiežāk miljonos, un pat miljardi atsevišķos gadījumos," saka Ārlietu ministrijas pārstāve.

Par likumprojekta izskatīšanas turpināšanu un arī pieņemšanu būs jālemj 14. Saeimai, kura pirmoreiz sanāks nākamnedēļ.

Saskaņā ar publiski pieejamajiem dokumentiem saistībā ar gaidāmo šķīrējtiesu, redzams, ka uzņēmums par savu investīciju uzskata tur strādājošos zvejas kuģus un to aprīkojumu. Informācijas par meitasuzņēmumu Norvēģijā firmas pārskatos nav. Pildegovičs no intervijas pirms tiesas sēdes atteicās.

Pildegoviča "North Star" iepriekš ierauts vairākos skandālos – gan saistībā ar kuģu izcelsmi, gan iespējamiem pārkāpumiem zvejnieku nodarbināšanā. Oktobra vidū firmas nodokļu parāds VID bija vairāk nekā 163 tūkstoši. Pēdējā pārskatā uzrādīts, ka "North star" nav neviena darbinieka. Turpat pārskatā Pildegovičs atzīmējis arī Krievijas iebrukuma Ukrainā negatīvo ietekmi uz firmu, tostarp, ka no un uz kuģiem grūti nogādāt jūrniekus, Krievijas pilsoņus, kuriem tagad jāmērojot garš un līdz ar to dārgs ceļš pa sauszemi. Firma Norvēģijā jau vairākus gadus esot pārmetusies uz garneļu zveju, par ko nav strīdu starp valstīm.

Ārlietu komisijai vēstuli nosūtījuši Pildegoviča advokāti. Bet pēc tam arī uzņēmējs pats meklējis ceļu pie deputātiem, tai skaitā, zvanot komisijas vadītājam Rihardam Kolam (NA), kurš ieteicis meklēt oficiālo ceļu uz Saeimas komisiju. "Uz Pildegoviča kunga jautājumu, kādā veidā varētu tikties ar Ārlietu komisijas deputātiem, es atbildēju, ka nav tāda prakse komisijai strādāt ar atsevišķiem uzņēmumiem, vienalga kādā kontekstā, es aicināju tomēr, ja ir, nozares pārstāvjus. Pildegoviča kungs minēja, ka nozares organizācija jau kādu laiku nepastāv, neesot. Nu tad es teicu, ka šādā veidā tad nu vienīgi – tā ir publiska sēde, varat vērsties individuāli pie deputātiem, komisijai nosūtīt kaut kādu informāciju, ja ir," raidījumam "de facto" saka Rihards Kols.

Negaidīta bijusi arī Zemkopības ministrijas iesaistīšanās. Jo, kad jautājums bija valdības dienaskārtībā, tā iebildumus neizteica. Lūgts precizēt, kādēļ Zemkopības ministrija par nozares aizstāvību atcerējās tagad, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Kaspars Cirsis nevar atbildēt, kā tieši tas noticis.

"Šajā gadījumā likumprojekts tika iekļauts komisijas darba kārtībā, un ministrija no nozares puses arī attiecīgi reaģējusi, tai skaitā arī mēs esam sūtījušas Zemkopības ministrijas vēstuli Saeimas Ārlietu komisijai, kurā arī esam izklāstījuši savus šos redzējumu, kas komisijas sēdē ticis diskutēts," sacīja Cirsis.

Jāuzsver, ka Zemkopības ministrija savu vēstuli ar iebildumiem Ārlietu komisijai iesniedza līdz ar sēdes sākumu.

Ārlietu ministrija aprēķinājusi, ka likumu jāpieņem un tam jāstājas spēkā līdz desmitajam februārim. Ja nepaspēj, līgums izbeigsies marta vidū bez vienošanās, bet tas nozīmēs, ka šķīrējtiesās pretenzijas pret valstīm varēs iesniegt vēl desmit gadus.

"Līdz ar to šeit es vairākkārtīgi, arī komisijā uzsvēra, ka mēs šeit nešķetinām juridiskus strīdus starp divām pusēm, Tam ir attiecīgi formāti. Līdz ar to šeit vienošanās starp divām valdībām, divu valstu valdībām, panākt abpusēju vienošanos denonsēt šo līgumu," sacīja Kols.