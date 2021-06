'Delfi' pēta: Digitālais Covid-19 sertifikāts bez internetbankas – izaicinājums senioriem

Jau nedaudz vairāk nekā divas nedēļas iedzīvotāji var saņemt apliecinājumu tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes vai arī ir izslimojusi Covid-19, jeb tā saucamo digitālo sertifikātu. Tas ir ērti saņemams, taču ar vienu nosacījumu – ja esi internetbankas vai e-paraksta lietotājs.

No otrdienas, 15. jūnija, publiskus pasākumus varēs apmeklēt ne tikai pilnībā vakcinēti un pēdējā pusgada laikā ar Covid-19 izslimojuši cilvēki, bet arī cilvēki ar negatīvu Covid-19 testu. Paredzēts, ka bērniem līdz 12 gadu vecumam, lai apmeklētu pasākumus kopā ar vecākiem, tests nav jāveic.

Lai pasākuma rīkotāji pārliecinātos, vai apmeklētājs atbilst šiem kritērijiem, klientam jāuzrāda digitālais sertifikāts.

Digitālo sertifikātu var saņemt mājaslapā "covid19sertifikats.lv". Lai to izdarītu, mājaslapā jāautentificējas, izmantojot kādu no internetbankām vai e-parakstu. Taču, ko darīt, ja persona vēlas digitālo sertifikātu un internetu nelieto?

Digitālā sertifikāta mājaslapā rakstīts: "Ja iedzīvotājs nelieto internetu vai nevar pieslēgties sertifikātu tīmekļvietnei ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem, savu digitālo Covid-19 sertifikātu no 15. jūnija var pieteikt un saņemt kādā no valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem."

Sertifikātu portāls "Delfi" – dienu pirms 15. jūnija, kad publiskos pasākumus varēs apmeklēt vakcinēti cilvēki, – mēģina palīdzēt iegūt kādai 89 gadus vecai kundzei no galvaspilsētas, kura jau labu laiku skaitās vakcinēta, taču internetu viņa neizmanto.

Klientu apkalpošanas centru sarakstā Rīgas un citu lielo pilsētu nav. "Google" atrodams bezmaksas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra tālruņa numurs. Šajā centrā saka, ka kundzei nevar izsniegt sertifikātu.

Portāls "Delfi" zvanīja uz "covid19sertifikats.lv" mājaslapā norādīto numuru 8989. Tur tika norādīts, ka kundze Rīgā varēs saņemt bezmaksas sertifikātu pēc 15. jūnija. Precīzāk kad un kur – nav zināms. Taču operatore piefiksē numuru, to, par kuru pilsētu ir interese un sola – tiklīdz būšot zināms, kā viss notiks, tikšot atsūtīta informācija.

Taču, tā kā jau rīt ir pieminētais 15. jūnijs, portāls "Delfi" zvanīja arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai – uz informatīvo tālruni, jo tieši šajā slimnīcā kundze saņēma abas vakcīnas devas. Tur norāda, ka var doties uz slimnīcu, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus, tur tiks izsniegts apliecinājums par vakcināciju nepieciešamajā valodā, taču ne sertifikāts.

Vai to ar pietiek, lai baudītu kultūras dzīvi? Nacionālajā teātrī telefoniski atbild, ka kundzei vajag ierasties ar sertifikātu, kam ir QR kods, apliecinājums no vakcinācijas iestādes nederēs. Arī Dailes teātra mājaslapā lasāms: "Ja cilvēkam nav iespējas sertifikātu iegūt elektroniski, to papīra formātā pēc pieprasījuma iespējams saņemt ārstniecības iestādē vai kādā no vienotās valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centriem."

Skatoties klientu apkalpošanas centru sarakstā, portāls "Delfi" izvēlējās zvanīt Carnikavas un vēlāk arī Ādažu apkalpošanas centram, nolemjot – tepat Pierīgā jau tas ir. Uz jautājumu, vai seniore var iegūt digitālo sertifikātu, telefoniski tiek atbildēts, ka šobrīd sertifikātu nevar iegūt un nav arī zināms, kad tas būs iespējams. Tiek pieļauts, ka tas varētu būt tuvākajās dienās.

Apkalpošanas centru darbiniekiem vēl nav pieejas sertifikātu sistēmai, kā arī vēl tiek kārtotas pilnvaras piekļuvei. Ādažu apkalpošanas centrā saka, ka portāls "Delfi" nav pirmais, kas 14. jūnijā par šo jautājumu interesējas, kā arī iesaka vērsties Nacionālajā veselības dienestā (NVD).

Pa NVD informatīvo tālruni portālam "Delfi" tiek atbildēts, ka, lai rīdzinieks saņemtu digitālo sertifikātu, viņam būs jāzvana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM). NVD iedod arī kontaktus, taču piekodina, lai šodien nezvana, jo šāda iespēja būšot tikai no rītdienas.

Uz jautājumu, kā personām, kuras nelieto internetu, tikt pie digitālā sertifikāta un vai to varēs izdarīt jau otrdien, 15. jūnijā, NVD Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evija Štālberga atbild, sakot, ka šis pakalpojums centros pakāpeniski tiks uzsākts no otrdienas, bet arī detalizētāka informācija par to būšot tikai otrdien.

Kā portālam "Delfi" skaidroja Štālberga, šobrīd plānots, ka cilvēki, kuri neizmanto internetu, varēs vērsties valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros.

Tāpat viņa norādīja, ka vienlaikus tiek vērtēts, vai paplašināt šo iespēju ar citiem pakalpojuma saņemšanas punktiem Latvijā.

Uz jautājumu, vai šobrīd ir kāda skaidrība, kad šie vienotie centri sāks izsniegt digitālos sertifikātus arī cilvēkiem, kuri nelieto internetu, Štālberga atbildēja, sakot, ka vienotie klientu apkalpošanas centri pakāpeniski uzsāks sertifikātu izsniegšanu no otrdienas, 15. jūnija.

Informācija par šiem centriem tiks publicēta NVD mājaslapā un vietnē "covid19sertifikats.lv".