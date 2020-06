'Delfi plus': apturētais 'Buran,' atceltie kruīzi un mūsējo izrāvieni

Varēja būt, bet nebija. Padomju kosmosa programmas lepnums "Buran," pēc skata aizdomīgi līdzīgs ASV šatliem, varētu ne reizi vien no Zemes atrauties un demonstrēt savas tehnoloģiskās spējas, bet tas notika tikai vienreiz. To pieveica lielāks izrāviens — sabruka PSRS. Taču nesenā pagātnē, šogad, savu pieteikto ienākšanu gaidāmajā kruīzu sezonā Rīgas ostā nācās atcelt vairāk nekā 80 kuģiem pandēmijas dēļ. Taču, kā veikt izlaušanos un Latvijas augstskolām beidzot iekļūt pasaules vadošo augstskolu pirmajā piecsimtniekā, diskutēja "Delfi TV ar Jāni Domburu." Arī par to "Delfi plus" rakstos šonedēļ.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ir arī vairāki stāsti par to, kā ir izdevies. "Delfi" sporta nodaļas žurnālists Reinis Lācis atklāja kādu "latvieša uzņēmības stāstu" — raksts ir par treneri Tomu Jēkabsonu, kurš sporta veidam pievērsās relatīvi vēlu un sākumā strādāja ar maznodrošinātiem bērniem. Liels pavērsiens nāca līdz ar viņa uzrakstīto privāto vēstuli "Instagram" kādam NBA spēlētājam. Cita "Delfi plus" rakstā savukārt ir "krietns maišelis graudu" — izsijāti top 25 brīži, kad sportā mūsējie izceļas pret pasaules varenajiem.

"Delfi plus" pievērsās arī kultūras megabūvēm, skaidroja un ilustrēja, ko varam sagaidīt tuvākajā laikā un kam iespēju dzīvot varētu dāvāt jaunā koronavīrusa atstātais mantojums. Žurnālists Viesturs Radovics ielūkojās pagātnē, kurā atrada stāstu par somu Lauri Terni. Viņš cīnījās pēc komunistiem trijās dažādās armijās un galu galā kļuva gan par Somijas, gan ASV nacionālo varoni. Savukārt par Krievijas īstenotu propagandas kampaņu, ar kuru saskārusies Gruzija pandēmijas laikā, intervijā "Delfi" ārzemju ziņu nodaļas redaktoram Ansim Īvānam stāstīja Gruzijas vēstniece Latvijā Tea Maisuradze.

Piedāvājam sarakstu ar daļu no šīs nedēļas spilgtākajiem "Delfi plus" rakstiem, bet par abonēšanas iespējām iespējams uzzināt šeit.

Celsim kultūru! Megabūves, kam būs jāsilda Latvijas ekonomika

Foto: Publicitātes attēls



Eiropas Savienība (ES) Latvijai piešķir miljardus pandēmijas seku novēršanai un ekonomikas sildīšanai. Kultūras ministrs Nauris Puntulis ir piedāvājis no tiem novirzīt lielas summas kultūras objektu celtniecībai, par kuriem sen jau tiek runāts, bet to īstenošanai līdz šim pietrūcis naudas. Tikmēr Rīgā jau aizsākusies vairāku kultūras celtņu būvniecība desmitiem un simtiem miljonu eiro vērtībā. Portāls "Delfi" skaidro un ilustrē, ko varam sagaidīt tuvākajā laikā un kam iespēju dzīvot varētu dāvāt jaunā koronavīrusa atstātais mantojums.

Lasīt vairāk

Rektoru karalistes, 'Žanna D'Arka', kas 'močī augstskolas', un 'Davai nevajag!' – diskusija par augstāko izglītību



Politiska kontrole vai augstskolu izcilība – par to, kas īsti ir Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzītās augstākās izglītības reformas mērķis piektdien "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā diskutēja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP), Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens (JV), Rektoru padomes priekšsēdētāja Rūta Muktupāvela un Rektoru padomes ģenerālsekretārs Jānis Bernāts.

Lasīt vairāk

Sezona beigsies, nemaz nesākoties: pandēmijas skartā kruīzu nozare

Foto: DELFI



Brangs savos izmēros, ar vairāk nekā divu tūkstošu pasažieru ietilpību, pietauvojies Rīgas ostā. Tādam vajadzēja būt kārtējam kruīza kuģim, kas lepni iekuģojis Daugavā. Tomēr ne šis, ne arī līdzīgi kruīza kuģi nepiestāja gaidītajā kruīzu sezonas atklāšanā un nav manīti vēl šodien.

Lasīt vairāk

Juridiski jūs esat sveši cilvēki: cik izmaksā attiecības bez laulības

Foto: AP/Sacanpix/LETA



Kādas vēl partnerattiecības? Viss ir kārtībā – lai nodrošinātos pret nelaimes brīžiem īpašuma, veselības vai citās jomās, heteroseksuāli pāri var laulāties, bet homoseksuāli pāri, kuri Latvijā precēties nevar, var kārtot dažādas pilnvaras un slēgt līgumus. Tādi viedokļi publiski izskanējuši vairākkārt. "Šie cilvēki var iet pie zvērināta notāra slēgt līgumus. (...) Nav nekādu problēmu. Manuprāt, šīs problēmas pārspīlē cilvēki, kas nezina, ka šādas iespējas ir," 2014. gadā Latvijas Televīzijas "Rīta Panorāmā" sacīja toreizējais tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs (NA). Viņa pēctecis amatā Jānis Bordāns (JKP) mājaslapā "bordans.lv" rakstīja: "Jau šobrīd visi sadzīviskie jautājumi viendzimuma pāriem ir atrisināti citu likumu ietvaros."

Lasīt vairāk

Latvieša uzņēmības stāsts: vēstule 'Instagram' paver ceļu uz NBA

Foto: Toms Jēkabsons



No Latvijas līdz Nacionālajai basketbola asociācijai (NBA) izsitušies vien valsts talantīgākie basketbolisti, bet pie prakses iespējām vasarās tikuši daži nacionālo izlašu treneri. Pavisam citu ceļu gājis treneris Toms Jēkabsons, kurš sporta veidam pievērsās relatīvi vēlu, sākumā strādājot ar maznodrošinātiem bērniem, bet tagad pēc vairākiem gadiem izpelnījies iespēju sadarboties ar NBA kluba Portlendas "Trail Blazers" basketbolistu Skalu Labisijē.

Lasīt vairāk

Pahars pret Mančestru, Irbe pret Detroitu jeb mūsējie pret pasaules varenajiem: 'Top 25'

Foto: EPA/LETA



Nereti dzirdēts, ka fanojam mēs te par savām uzvarām skeletonā, bobslejā un BMX, kur mačiem nopietni pievēršas labi ja dažas valstis, bet lielajos sporta veidos — tur ar pliku pakaļu uz mūrīša… Pirmajā mirklī var šķist, ka šāds skābēts vērtējums ir visnotaļ adekvāts, taču — vai tiešām? Pasijājot iedomu pelavas siekā, izrādās, paliek krietns maišelis graudu!

Lasīt vairāk

Padomju kosmosa programmas lepnums, kas lidoja tikai vienreiz, – 'Buran'

Foto: Shutterstock



Nupat ar veiksmīgu "SpaceX" pilotējamā lidojuma startu ASV atkal atgriezās spēlē kā patiesi pilnvērtīga kosmosa izpētes lielvalsts, jo pēc deviņu gadu pārtraukuma atkal var nogādāt cilvēkus kosmosā no savas teritorijas ar Savienotajās Valstīs būvētu raķeti un kapsulu. Tādas iespējas amerikāņiem nebija kopš ikoniskās, bet superdārgās un divu traģisku katastrofu iedragātās šatlu jeb kosmoplānu programmas, kas pēc 30 notikumiem bagātiem gadiem noslēdzās 2011. gadā. Taču nedz politiskie līderi, nedz attiecīgi arī izlūkdienesti un inženieri nesnauda arī okeāna otrā malā – savs šatls, turklāt pēc skata aizdomīgi līdzīgs ASV, bija arī Padomju Savienībai. Izskan pat viedokļi, ka tehnoloģiski pārāks, bet to uzzināt praksē nebija lemts, jo padomju kosmosa programmas lepnums orbītā pabija tikai vienu reizi. Tad sabruka PSRS – un līdz ar to arī "Buran" programma.

Lasīt vairāk

Āris Jansons: Pieckārtīgā prezidenta sestā reize

Foto: Reuters/Scanpix /LETA



Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu kampaņas spurts daudzos baltkrievos atmodinājis cerību uz pārmaiņām un vienlaikus signalizējis Aleksandram Lukašenko, ka šajā reizē viņa ceļš uz kārtējo varas termiņu būs grumbuļaināks nekā bijis līdz šim.

Lasīt vairāk

Dzimis karavīrs – soms dien 'Waffen SS' un kļūst par ASV nacionālo varoni

Foto: Arhīva foto



Viņa mūža aicinājums bija cīnīties ar komunistiem. Somu karavīrs Lauri Terni (Lauri Törni) to paveica trijās dažādās armijās, gāja bojā mīklainos apstākļos un galu galā kļuva gan par Somijas, gan ASV nacionālo varoni.

Lasīt vairāk

'Bīstami patogēni ASV vadībā': arī pret Gruziju vērsta ar Covid-19 saistīta Krievijas dezinformācija

Foto: AFP/Scanpix/LETA



Laikā, kad līdz ar jaunā koronavīrusa globālo pandēmiju pasaulē izplatās dažāda veida dezinformācija par vīrusu un tā izraisīto slimību Covid-19, arī Gruzija saskārusies ar Krievijas īstenotu propagandas kampaņu, intervijā portālam "Delfi" atzina Gruzijas vēstniece Latvijā Tea Maisuradze.

Lasīt vairāk

14 Rīgas restorāni un kafejnīcas, kuru terasēs jau droši var baudīt vasaru

Foto: Publicitātes foto



Publiski plaši izskanējis, ka sabiedriskā ēdināšana ir viena no krīzes vissmagāk skartajām jomām – daudzas ēstuves bija spiestas vismaz uz laiku apturēt darbību. Lai mudinātu cilvēkus atbalstīt ēdināšanas nozari, balstoties uz pieredzi, kā arī draugu, kolēģu un nozares profesionāļu aptauju, nolēmām sagatavot rakstu par Rīgas kafejnīcām un restorāniem, kas jau vēruši durvis apmeklētājiem un piedāvā iespēju droši baudīt gardu maltīti svaigā gaisā uz lielākas vai mazākas terases.

Lasīt vairāk

No dzemdību nama par 'Pavāru māju' – Ērika Dreibanta veiksmes stāsts Līgatnē

Foto: Anete Rūķe



Spontāni lēmumi mēdz rezultēties lieliskās lietās – to pierādījis arī cienījamais šefpavārs Ēriks Dreibants, kas izlolojis un šajā pavasarī atvēris "Pavāru māju" Līgatnē. Kāds ir šīs vietas stāsts, kādas ir mūsu zemes labākās garšas, kā mainījusies pavāra profesija gadu gaitā un vai šo profesijas pārstāvju starpā ir konkurence? Par to šoreiz!

Lasīt vairāk