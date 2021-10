'Delfi plus': Bērni par pandēmiju, 'nepareizie' zinātnieki un apkures tarifi

Kā noteikt, kas "pareizais" un kas "nepareizais" – šāds kopsaucējs iezīmējās dažos pēdējās nedēļas "Delfi plus" rakstos. Piemēram, vai ir "pareizie" un "nepareizie" zinātnieki, proti, kā zinātnes procesos neiesaistītam cilvēkam pandēmijas laikā izlemt, kam uzticēties, kad izskan daudz pretrunīgu viedokļu arī no avotiem, kam formāli ir viedokļa autoritātei nepieciešamā izglītība un statuss? Par to un citiem jautājumiem zinātnieku Andri Ambaini izjautāja žurnāliste Vita Dreijere.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Taču par "pareizo" un "nepareizo" mākslā, kas ne pirmoreiz Latvijā izsaucis ne tikai skaļas reakcijas, bet pat kriminālprocesu, – sprieda raidījumā "Spried ar Delfi" zvērināti advokāti Andris Tauriņš un Juris Močuļskis. Viņi piedāvāja pretējus viedokļus.

Pirms nedēļas autoavārijā bojā gāja latviešu izcelsmes zviedru mākslinieks Larss Vilks, kura 2007. gadā publicētais pravieša Muhameda attēlojums tika uzskatīts par tik nepareizu darbu, ka izraisīja musulmaņu protestus un mēģinājumus viņu nogalināt. Šī iemesla dēļ mākslinieks jau kopš 2015. gada atradās īpaši stingrā Zviedrijas policijas aizsardzībā. Tiesa, savā rakstā kultūras redaktore Nora Rieksta atklāj Vilka personību daudz plašāk, viņš bija zināms arī kā mākslas zinātnieks, konceptuālists, pašpasludinātās valsts Ladonijas izveidotājs.

Biznesa ziņu nodaļas redaktore Žanete Hāka savukārt pievēršas teju tikpat sakarsušam tematam kā iepriekš minētie, proti, apkures tarifiem. Viņa vētīja, cik maksā siltumenerģija Latvijas pilsētās un kādas ir prognozes tuvākajam laikam.

Ne mazāk karsts temats aizvadītajā nedēļā bija pandēmijas ierobežojumi. Žurnāliste Vita Dreijere savā rakstā uzrunāja tos, par kuriem daudziem tīk izteikties, bet kurus pašus mediji reti uzrunā. Viņas rakstā uz jautājumiem par mācībām maskās, testiem un kontaktēšanos ar draugiem atbild seši skolēni no Rīgas, Mārupes, Cēsu un Skrīveru skolām. "Tasty.lv" redaktore Ieva Raiskuma savukārt par līdz šim esošajiem ierobežojumiem ēdināšanas sektorā uzrunāja kafejnīcu un restorānu viesmīļus un bārmeņus, kuriem esot ik dienu klientiem jāskaidro Ministru kabineta lēmumi un likumi, bioloģija, medicīna, īsais ievads demokrātijā un citi jautājumi.

Kā allaž dzīvesstila raksti piedāvāja arī praktiskus padomus, piemēram, centās atbildēt uz jautājumu, vai neiespējamā misija ir sakrāt pirmajai mājokļa iemaksai līdz 25 gadu vecumam. "Calis.lv" sadaļā savukārt žurnāliste Lelde Lūse skaidroja, vai bez slimošanas nav imunitātes un kā izolēšanās ietekmējusi spēju atvairīt vīrusus. Vēl citā rakstā par to, vai dzīve pēc 200 dienām busiņā ir iespējama.

Šajā nedēļā arī "Delfi plus" turpināja aizsākto rakstu sēriju "Kulta vietas, kuru vairs nav" un noslēdza sēriju "Kriminālā Rīga. Labais krasts", kuras visi raksti atrodami šeit.

Drīzumā "Delfi plus" pievērsīsies prognozēm par energoresursu cenām tuvākajā laikā Baltijas reģionā, intervējot vienu no nozares lielākajiem spēlētājiem. Žurnālists Viesturs Radovics specialreportāžā no Čehijas iepazīstinās ar 20 kilometriem pazemes eju, proti, skaidros, kā Pilzenes trīsstāvu pagrabi no noliktavām kļuva par tūristu atrakciju. Sportā nākamajā nedēļā uzmanības starmeši būs vērsti uz boksera Maira Brieža pusi, "Delfi plus" vēstīs par aktualitātēm un aizkulisēm, kas skar gaidāmo cīņu.

Tāpat arī stāstīsim par Irēnu Krastiņu, kas 50 gadus vadīja visu Latvijas rallija dzīvi un tika saukta par rallija mammu, šķetināsim, kā atpazīt cukuru vietējos pārtikas produktos un kādēļ tā aizstājēji ir kaitīgi, kā arī pētīsim, kā rīkoties, ja nepieciešams pārdot īpašumu, par kuru vēl nav nomaksāts kredīts.

Lūk, daži no šīs nedēļas spilgtākajiem "Delfi plus" rakstiem.

Mācības maskās, testi un atšķirtība no draugiem – par dzīvi pandēmijā izsakās bērni



Foto: Privātais ahīvs



No amatpersonām un ekspertiem, kas ierasti izsakās par pandēmijas laika norisēm, viņus atšķir tiešums. Viņi nelaipo un nemēģina būt diplomātiski, bet gan saka, kā ir. Par mācībām maskās, regulārajiem Covid-19 testiem un citiem tematiem, kas attiecas uz bērnu dzīvi Covid-19 laikā, lielākoties izsakās pieaugušie, un tikai retu reizi kāds iedomājas apvaicāties arī pašiem bērniem. Kā izrādās, sakāmā viņiem netrūkst.

Lasīt vairāk

Vai pandēmijā ir 'pareizie' un 'nepareizie' zinātnieki? Intervija ar zinātnes brīnumbērnu Ambaini

Foto: LETA



Savu jaudīgo smadzeņu reputāciju zinātnieks Andris Ambainis attaisno jau intervijas sākumā. Brīdī, kad viņa teikto uz pāris minūtēm pārtrauc kolēģe, kas ienākusi kabinetā ar jautājumu par pavisam citu tematu, Ambainis pieklājīgi pievēršas kolēģei un pēc tam turpina atbildi tieši no tās vietas, kur iepriekš bija beidzis.

Lasīt vairāk

Jāvērtē ārstam vai māksliniekam? – juristi diskutē par kriminālprocesu pret Brekti



"Diez vai mums varētu būt tāds bērnu pornogrāfijas speciālists," tā raidījumā "Spried ar Delfi" izteicās zvērināts advokāts Juris Močuļskis. Viņš pauda, ka Valsts policija kriminālprocesā par iespējamu bērnu pornogrāfiju mākslinieka Kristiana Brektes darbos kā ekspertu to izvērtēšanai būtu jāpiesaista ārstu pediatru. Tikmēr pretējās domās bija zvērināts advokāts Andris Tauriņš, kurš uzsvēra, ka vispirms mākslas zinātniekam būtu jāizvērtē, vai darbiem, par kuriem uzsākts kriminālprocess, ir mākslinieciskā vērtība.

Lasīt vairāk

Sakarsušie apkures tarifi: Cik maksā siltumenerģija Latvijas pilsētās un kādas ir prognozes?

Foto: DELFI



Pienākot apkures sezonai, ik gadu rodas jautājums, vai šajā gadā nāksies rēķiniem atvēlēt vairāk. Šajā sezonā ziņas daudziem nav iepriecinošas, jo viens pēc otra dažādu pilsētu siltumapgādes uzņēmumi ziņo par kārtējo cenu pieaugumu.

Lasīt vairāk

Rumbulas automafija, spoku mājas un pamesto vietu noslēpumi Ķengaragā

Foto: DELFI



Daudziem šķiet, ka Ķengarags ir milzīgs guļamrajons. 2018. gadā SKDS aptaujā šī apkaime atzīta par vienu no trīs dzīvošanai nepievilcīgākajiem Rīgas mikrorajoniem. Ķengaragu pārspēja vien Bolderāja un kaimiņos esošā Maskavas forštate.

Lasīt vairāk

Dumpinieks, kurš radīja pats savu valsti. Mākslinieks Larss Vilks

Foto: Vida Press



Šā gada 4. oktobrī pasaules lielākie mediji publicēja traģisku vēsti – autoavārijā bojā gājis latviešu izcelsmes zviedru mākslinieks Larss Vilks. Starptautisku slavu viņš ieguva kā karikatūrists, kura 2007. gadā publicētais pravieša Muhameda attēlojums izraisīja musulmaņu protestus un mēģinājumus viņu nogalināt. Šī iemesla dēļ mākslinieks jau kopš 2015. gada atradās īpaši stingrā Zviedrijas policijas aizsardzībā. Tomēr Vilks bija zināms arī kā mākslas zinātnieks, konceptuālists, pašpasludinātās valsts Ladonijas izveidotājs. Viņa vēlme pēc neierobežotas mākslinieciskās brīvības regulāri atdūrās pret likumdošanu un rezultējās vairākās tiesvedībās vēl krietnu laiku pirms starptautiskā skandāla ar zaimojošo karikatūru. Savukārt ar Latviju mākslinieku saistīja ne tikai viņa tēva Eino Vilka uzvārds, bet arī skulptūra Pedvāles brīvdabas mākslas muzejā.

Lasīt vairāk

Jāvērtē ārstam vai māksliniekam? – juristi diskutē par kriminālprocesu pret Brekti



"Diez vai mums varētu būt tāds bērnu pornogrāfijas speciālists," tā raidījumā "Spried ar Delfi" izteicās zvērināts advokāts Juris Močuļskis. Viņš pauda, ka Valsts policija kriminālprocesā par iespējamu bērnu pornogrāfiju mākslinieka Kristiana Brektes darbos kā ekspertu to izvērtēšanai būtu jāpiesaista ārstu pediatru. Tikmēr pretējās domās bija zvērināts advokāts Andris Tauriņš, kurš uzsvēra, ka vispirms mākslas zinātniekam būtu jāizvērtē, vai darbiem, par kuriem uzsākts kriminālprocess, ir mākslinieciskā vērtība.

Lasīt vairāk

Māris Zanders: 'Kļavu lapas sārtojas, un rindās dzērves kārtojas...' Pie veikala.

Foto: LETA



"The American Scholar" 2019. gada 1. jūlijā publicēja eseju, kuras autore mēģina izprast iemeslus, kādēļ pēdējo gadu laiku par tik populāru nodarbi kļuvis pašu pagatavotā vai restorānā pasniegtā ēdiena fotogrāfēšana un attēlu publicēšana sociālajos tīklos. Atbildes variants: mūsu postsekulārajā laikmetā šādi mēs aizstājam gadsimtiem ilgo tradīciju – tēvreizes noskaitīšanu pirms maltītes. Ja turpinām šādus salīdzinājumus, kuri, iespējams, kādam liksies aizvainojoši vai zaimojoši, var teikt, ka stāvēšana rindā pie jauna veikala vai izsludināto atlaižu dēļ mūsdienu patēriņa sabiedrībā atgādina gaidīšanu rindā, ejot pie dievgalda.

Lasīt vairāk

Miljonāra Jūlija Krūmiņa un Raimonda Paula lolojums – smalkā 'Vernisāža'

Foto: No privātā arhīva



Kultūras un atpūtas centra "Vernisāža" atvēršana bijušā kluba "Baranka" vietā kļuva par vienu no svarīgākajiem notikumiem sabiedrības krējuma dzīvē 1998. gadā. Objekta nodošana ekspluatācijā bija sasaistīta ar Latvijas Republikas neatkarības 80. gadadienu. 7,5 tūkstošos kvadrātmetru apmeklētājus gaidīja dažādas izklaides – sākot ar "Piano" bāru, kur skanēja dzīvā mūzika paša maestro Paula izpildījumā, līdz naktsklubam ar paceļamo skatuvi un nolaižamiem griestiem.

Lasīt vairāk

Attālinātās mācības radījušas paliekošas problēmas. Ar ko pēc ilgstošās mājsēdes saskaras skolas?

Foto: Shutterstock



Zemie vakcinācijas tempi un jauni Covid-19 vīrusa paveidi liedz cerēt uz drīzu atgriešanos pie ierastās dzīves. Valdība teic, ka skolas ir mūsu pēdējais bastions, un bērnus uz attālinātajām mācībām nosūtīs tikai pašā galējā situācijā. Taču arī tagadējā atgriešanās pie mācībām klātienē atklājusi lērumu problēmu, kas radušās attālinātās apmācības dēļ. Un tā nav tikai atpalikšana no programmas, bet arī grūtības ar "apgriezto adaptēšanos".

Lasīt vairāk

Sakrāt pirmajai mājokļa iemaksai līdz 25 gadu vecumam. Vai neiespējamā misija?

Foto: Shutterstock



Nav noslēpums, ka jaunieši pēc iespējas ātrāk grib dzīvot pieaugušo dzīvi – baudīt visus labumus un būt patstāvīgi. Taču pavisam cita melodija prātā sāk skanēt brīdī, kad jāķeras ne tikai pie reāla darba un rēķinu maksāšanas, bet arī domām par savu transportlīdzekli un mājokli. Ja vecāki vai kāds cits finansiāli nevar bērnu atbalstīt, lielākoties 25 gadu vecumā runa ir nevis par nekustamā īpašuma iegādi, bet gan iekrājumiem pirmajai iemaksai, kuras apmērs atkarīgs no izvēlētā īpašuma, iespējams, tie būs pieci tūkstoši, iespējams – 20 vai vairāk tūkstoši eiro. Cik reāli ir jaunietim tikt pie sava pirmā mājokļa, kādi mehānismi var palīdzēt sapnim realizēties un vai tiešām sakrāt pirmajai iemaksai paprāvu summiņu ir neiespējamā misija?

Lasīt vairāk

Rīgā āra terases varēs turpināt darboties arī ziemā; nepiemēros pašvaldības nodevu

Foto: Shutterstock



Rudens un ziemas sezonā Rīgas kafejnīcas un restorāni varēs turpināt apkalpot klientus vasaras terasēs, turklāt par terašu izmantošanu netiks piemērota pašvaldības nodeva, informēja pašvaldība. Atvieglojumi tiks piemēroti arī āra tirdzniecībai.

Lasīt vairāk

Mēs zinām, ka varam iztikt bez komforta. Vai dzīve pēc 200 dienām busiņā ir iespējama?

Foto: Privātais arhīvs



Ceļojums kopā ar mājām – pašu pārbūvētā busiņā – visnotaļ nav ikdienišķs, spontāns un dzīvi nemainošs process. Vai gandrīz 200 dienu pavadīšana busiņā, nobraucot vairāk nekā 20 000 kilometru, apskatot aptuveni 18 valstis, dzīvojot sešos kvadrātmetros bez tualetes, dušas un virtuves, ir dzīves pagrieziena punkts, kas liek uz dzīvi, cilvēkiem un pasauli palūkoties citām acīm? Vai, iekāpis tajā, tu izkāp kā pilnīgi cits cilvēks? Pavisam noteikti dažas lietas pazūd pašas, citas uzrodas, rozā brilles nemanot nokrīt un, gribi vai negribi, viss mainās!

Lasīt vairāk

Bieži manas rīcības pamatā ir dusmas. Cilvēks-hameleons Elīna Geida

Foto: Privātais arhīvs



Ja hameleons ir rāpulis, kurš spēj mainīt ķermeņa krāsu, tad Elīna Geida ir šī dzīvnieka versija cilvēka kurpēs. 32 gadus vecajai sievietei ir visdažādākās "birkas" – improvizatore, pārliecināta feministe, cilvēktiesību aizstāve, LGBT un viņu draugu apvienības "Mozaīka" valdes locekle un vēl, un vēl. Taču pāri visam Elīna ir cilvēks, kas nebaidās no dzīves. Pirms četriem gadiem viņa bija gatava jebkādam iznākumam, pirmo reizi lidostā satiekot un iepazīstot savu tēti – kubieti, savukārt šodien viņa ir enerģijas pilna sasniegt jaunu dzīves virsotni. Un tā ir apņēmība uzvarēt cīņā ar depresiju.

Lasīt vairāk

Gaidību dziesmas un Ričijs Rū – mazuļu lološanas laikā top dāvanas citām ģimenēm

Foto: Pa kreisi Ričija Rū fotosesija, pa labi - Dana Indāne-Surkiene gaidībās, Ineses Kalniņas foto



Ne reizi vien dzirdēts, ka tieši gaidību laiks un kļūšana par mammu sievietēs atraisa radošas idejas. Nereti tur savijas paša pieredze ar radošumu, varbūt top jauns bizness – kāda sāk veidot bērnu vai topošo mammu apģērbu, cita saraksta bērnu grāmatu, kādu vēlētos savai atvasītei... Iepazīstinām ar divām sievietēm, kurām laiks, topot par mammu, nācis ar jaunām radošām iecerēm. Dana Indāne-Surkiene ir brīvās balss improvizācijas māksliniece, un viņa abu grūtniecību laikā (tās nāca viena pēc otras) radīja albumu, kā pati saka, ar autentiskām sajūtām par gaidību posmu. Savukārt pasākumu organizatore Rūta Reinika-Preisa, rūpējoties par dēliņu pirmajā dzīves gadā, pirmoreiz dzīvē veidoja bērnu grāmatu, kas tapa kā ģimenes mīļdarbs, kur viņa bijusi galvenā idejas dzirksts un visu darbu apvienotāja. Dzejoļu dziesmotajā versijā viņa kopā ar brāli, dziedātāju Lauri Reiniku, ir arī dziesmu izpildītāja. Tas, kas sākotnēji bija domāts kā sirsnīga dāvana dēlam gada dzimšanas dienā, pāraudzis noderīgās lietās arī citām saimēm.

Lasīt vairāk