'Delfi plus': BMW, Putina ēras sākums un neticamā operācija Entebe

Sakritība? Vai ūnikums? Vien atsevišķās valstīs ziņās dzirdēsiet medicīnisko laika prognozi, taču tā joprojām dzīva ir Latvijas Radio un dažās komercstacijās. Izrādās, tieši četru laika tipi ir unikāli mūsu valstij, jo tepat padomju laikos arī tapuši. Krievijā savukārt pēkšņi izrādījies, ka līdz 2020. gadam cilvēki dzīvojuši "Jeļcina Krievijā", jo valsts mašinērijai vēl darbojās bremzes, bet tagad "Putina ēra" tikai sākas, – tā par pirmo nedēļu pēc Krievijas konstitūcijas grozījumiem atzīst "Deutsche Welle" komentētājs. Taču, vai no tuberkulozes var izārstēties, ja uzkāpj virsotnē Francijā un uzraksta tur sirdzēja vārdu? Par Latvijas Matu Hari dēvētā mecenāte Austra Ozoliņa-Krauze leģendu piepildīja savas draudzenes mākslinieces Aleksandras Beļcovas dēļ. Arī par to "Delfi plus."

Šajā nedēļā arī "Delfi" žurnālistu komanda sāka šķetināt BMW markas automobiļu fenomenu, pirmās saulītes uzgriežot, ar jautājumiem par iemesliem izvēlēties šo jaudīgo, bet arī stereotipiem važoto auto. Rakstu sērijā arī par šo Bavārijas automobiļu vēsturi, sarunas ar entuziastiem un nelegālajiem dragreisu dalībniekiem. Lai pārietu no viena raksta uz otru - pārslēdz virtuālo ātrumu!

Ar spēcīgākajiem motoriem salīdzināma, neticama un, kas svarīgākais – dzīvības glābjoša, – bija operācija Entebe, kad Izraēlas specvienība atbrīvoja par ķīlniekiem sagrābtas lidmašīnas pasažierus citā kontinentā. Ekskluzīvā sarunā videokonferences formātā par šo 44 gadus seno notikumu "Delfi" ārzemju ziņu redaktoram Ansim Īvānam pastāstīja šīs operācijas dalībnieks Rami Šermans.

Tāpat arī turpinājām jau aizsāktas rakstu sērijas. To vidū Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu gaidās šajā nedēļā piedāvājām interviju ar kādreizējo mēru, šoreiz – Aivaru Aksenoku. Satikts savā darbavietā, Rīgas Motormuzejā, izdzirdot vārdu politika, viņš "noskuma", taču atbildēja arī par "zelta tilta" laiku. Taču, nedēļas nogalei tuvojoties, piektdien žurnālistes Kristinas Hudenko intervija ar Rēziju Kalniņu pirms viņas iestudējuma "Dzīves dārgakmentiņi" Rīgas Krievu teātrī. Saruna ne tikai par šo izrādi, arī par viņas senčiem, čigānu un lībiešu asinīm, sekošanu dzīvesbiedram uz Krieviju, "Dailes teātra revolūciju" un krievvalodīgo un latviešu publikas apvienošanu.

Kas gaidāms "Delfi plus" tuvākajās dienās un nākamnedēļ? Pavisam drīz žurnālists Māris Zanders komentēs Valsts prezidenta iniciatīvu pieņemt īpašu latviešu vēsturisko zemju likumu, savukārt nākamajā nedēļā lauzīsim antivakcīnistu mītus par kādu līdz galam nenovērtētu slimību, no kuras smagām formām var pasargāt vakcīna, kā arī pievērsīsimies aculiecinieku novērotajiem Krievijas mašīnu numuriem Rīgā un Jūrmalā un tam, cik viegli šajā pandēmijas laikā uz atvaļinājuma laiku iekļūt Latvijā.

Ivans Preobraženskis: Vladimira Putina ēra tikai sākas

Foto: AP/Scanpix/LETA

Rotaļas ar "vienlīdzību likuma priekšā" Krievijā ir beigušās. Tagad ir tie, kuri atbalstīja "Putina konstitūciju", un noziedznieki, dzimtenes nodevēji – situāciju pirmajā nedēļā pēc balsošanas komentē Ivans Preobraženskis.

'Kaut kas vilina atpakaļ.' Kāpēc Latvijas emigranti atgriežas, vai viņi gatavi palikt?

Foto: F64

"Nostalģija", "pietrūka ģimenes un draugu", "Latvijā dzīvo mīļotais cilvēks", "pazīstama valodas vide", "ir sajūta, ka varu būt noderīgs valstij"... Un tas vēl nebūt nav pilns iemeslu saraksts, kas ik gadu mudina Latvijā atgriezties vairāk nekā 5000 aizbraucēju. Daudzi no viņiem neizslēdz iespēju no jauna aizbraukt. Latvijas Universitātes (LU) profesors Mihails Hazans portālam "Delfi" pastāstīja par pirmajiem jaunās un apjomīgās emigrantu un reemigrantu aptaujas rezultātiem*, kuru veicis Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts.

Neticamā operācija Entebe jeb kā atbrīvot 106 ķīlniekus citā kontinentā

Foto: Arhīva foto

Jūlijā aprit 44 gadi, kopš notika viena no drosmīgākajām un neticamākajām militārajām operācijām vēsturē, – Izraēlas specvienība atbrīvoja par ķīlniekiem sagrābtas lidmašīnas pasažierus 4000 kilometrus prom no Izraēlas citā kontinentā.

Pirmā iemaksa un citi klupšanas akmeņi sapnim par ģimenes mitekli kredītā

Privātmāja vai plašs dzīvoklis, kurā uzaudzināt bērnus un vēlāk lolot mazbērnus, noteikti ir ļoti daudzu jauno un, iespējams, ne tikai jauno ģimeņu sapnis. Diemžēl ar apcerīgu runāšanos un bagātu iztēli vien būs par maz, lai ieceri realizētu. Nepieciešami aprēķini un rūpīga plānošana. Bet ienākumu analīze un līdzekļu apjoms bankas kontā nereti liek saprast – bez hipotekārā kredīta vēl daudzus gadus nāksies īrēt vai dzīvot nedaudz šaurāk nekā gribētos.

Grib iekasēt gandrīz pusmiljonu gadā par Datu regulas pārkāpumiem un sodīt konkrētas amatpersonas

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Šī gada 25. maijā apritēja divi gadi kopš Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) stāšanās spēkā Eiropas Savienībā. Latvijā līdz ar to tika pieņemts Fizisko personu datu apstrādes likums, kurā šobrīd tiek veikti grozījumi. Tie cita starpā paredz sodus līdz tūkstotim eiro valsts un pašvaldības iestāžu amatpersonām personiski, nevis iestādēm. Tāpat jau vairāku gadu garumā neizdodas ne kaut cik precīzi prognozēt Datu valsts inspekcijas (DVI) iekasēto sodu apmērus, ne izpildīt attiecīgo budžeta ieņēmumu daļu. Portāls "Delfi" analizē paredzētos likuma grozījumus, kā arī vērtē iespējamību, ka paredzētais gandrīz pusmiljons eiro sodos par regulas pārkāpumiem arī tiks iekasēts budžetā.

'Ar slotu rokā'. Bijušais Rīgas mērs Aksenoks par zelta tiltu un darbu bez 'pokazuhas'

Foto: DELFI

Dejas ar un bez zvaigznēm, Dienvidu tilts, Repšes pieteiktā cīņa pret korupciju un nesaskaņas ar koalīciju. Ar šiem atslēgas vārdiem atmiņā palicis Rīgas mērs Aivars Aksenoks no partijas "Jaunais Laiks", kurš Rīgas domes vadībā stājās 2005.gada 29.martā, kad jau bija sākusi kristies šīs partijas vadītāja Eināra Repšes popularitāte. Mēra krēslā viņam izdevās noturēties 692 dienas.

Rēzija Kalniņa par bailēm, mīlestību un puišeļiem, kas rotaļājas ar cilvēku dzīvībām

Foto: F64

Kā tas nākas, ka mēs dzīvojam nevis tā, kā vēlamies, bet gan kā marionetes, ko kāds cits rausta pēc savas patikas? Kāpēc mēs cītīgi pucējam redzamās vietas, netīrumus aizslaukot tumšākos pakšos? Kur augstākas vērtības – Rietumos vai Austrumos? Kam gardāka kafija – latviešiem vai krieviem? Par ko būtu jāizaicina uz dueli? "Delfi plus" sarunājas ar aktrisi un režisori Rēziju Kalniņu, kuras iestudējums "Dzīves dārgakmentiņi" 24. jūlijā būs skatāms Rīgas Krievu teātra Mazajā zālē.

Medicīniskā laika prognoze rītdienai – stipras sāpes

Foto: Pixabay

Ļoti iespējams, dienā, kad lasīsi šo rakstu, medicīniskais laika tips būs otrais – labvēlīgs. Tas Latvijā tiek prognozēts visbiežāk. Taču vai ir pamats baidīties, ja nākamajai dienai sinoptiķi sola ceturto jeb īpaši nelabvēlīgo prognozi? Ar ko rēķināties? Kā radās mums zināmie četri medicīniskie laika tipi, ko tie nozīmē un vai tiešām laikapstākļu izmaiņas var viennozīmīgi saistīt ar dažādu veselības problēmu saasināšanos – aplūkojam, kas par to sakāms meteorologiem un zinātnei.

Gribētos, lai īpašais bērns nebūtu bubulis

Foto: Agris Gruntmanis

Gribētu no valsts plašāku sabiedrības izglītošanu par bērniem ar īpašām vajadzībām, lai cilvēkiem tas nebūtu bubulis, no kā baidīties. Protams, situācija šajā jomā jau ir uzlabojusies, bet vēl ir, kur tiekties, saka daugavpiliete Agnese Janovska – mamma trīsgadniekam Renāram, kuram ir Dauna sindroms, un astoņus mēnešus vecajam Artūram.

Trakais, narciss vai statusa tīkotājs? Kāpēc cilvēki izvēlas BMW

Foto: BMW kaisle

Nereti BMW tiek pamatīga riekšava aizspriedumu un pārmetošu skatienu, kad auto ar jau iztālēm pazīstamajām radiatoru nāsīm (tās dēvē arī par nierēm) dārdina pa ielu. Kādi ir cilvēki, kas sēžas pie dievinātā un nīstā BMW stūres, vaicājām ekspertiem no reklāmas, kognitīvo zinātņu un psihoterapijas nozares, kuri apstiprināja – ne jau mašīnas ir vainīgas pie konkrētā tēla, viss ir cilvēka galvā. Savukārt BMW oficiālā pārstāvja Latvijā mārketinga projektu vadītājs Artūrs Virbulis sarunā uzsvēra, ka šis elpu aizraujošais auto rada prieku un emocijas, tādēļ piemērots cilvēkiem, kas meklē ko vairāk par pārvietošanās līdzekli. Un, ja jau raksta sagatavošanā par šo auto zīmolu intervējām tik daudzus ekspertus, ir skaidrs, ka BMW nav nekāds parasts braucamrīks.

No Raiņa un izlūkdienestiem līdz divām pašnāvībām: noslēpumainā latviešu spiedze Austra

Foto: Publicitātes foto

Austra Ozoliņa-Krauze (1890-1941) tikusi dēvēta par vienu no Latvijas intelektuālākajām sievietēm. Dzimusi turīgā ģimenē, viņa ieguva Eiropas izglītību, aizrāvās ar kreisajām idejām un savu mantojumu notērēja politikā, bohēmā un azartspēlēs. Viņa izdeva žurnālus un rakstīja romānus, Rainis ar viņu aizrāvās tik ļoti, ka pameta Aspaziju. Līdz gada beigām Romāna Sutas un Aleksandras Beļcovas dzīvoklī-muzejā apskatāma izstāde "Kaislību varā. Austra Ozoliņa-Krauze – rakstniece, mecenāte, spiedze".

Cehs.lv: Purkšķis izvēdinātā klasē jeb kā izgaist atbildība par Tērbatas ielas pasākumu

Foto: Delfi/Cehs.lv kolāža

Pamatskolā manā klasē īslaicīgi mācījās Dinārs, kurš iekakāja burciņā un atstāja to pa nakti skolas datorklasē, lai nākamajā rītā viss neganti smirdētu pēc fēcēm. Jau laikus paredzot viņam dižu nākotni mākslas performanču virzienā, es biju nedaudz apburts ar viņa personību. Ne tā, ka es vēlētos līdzināties, protams. Man gluži vienkārši viņa mazie "uzvedumi" šķita fascinējoši visos līmeņos – no plānošanas līdz realizēšanai un tad līdz sava izskaidrojuma prezentēšanai. Konceptuālā līmenī par to atminējos Tērbatas ielas koncerta sakarā.

