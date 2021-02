'Delfi plus': Covid-19 antivielas, pieredze ar 'Bitcoin' un darbs gaida darītāju

Covid-19 pandēmija no aktualitātes jau kādu laiku kļuvusi par ikdienu – dzīve turpinās. Pieredze ar "Bitcoin", biznesa pakalpojumu centri, kas nevar aizpildīt brīvās darbavietas, un dzīvojamā māja ar saimniecības ēkas statusu – tās ir tikai dažas no aktualitātēm, ko šonedēļ aplūkoja "Delfi plus".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Protams, neiztikt arī bez kāda jautājuma, kas saistīts ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19, kas neizbēgami ietekmē ikviena ikdienu. Šoreiz pievērsāmies antivielām. Proti – vai ir vērts taisīt Covid-19 antivielu testu, kā atšķiras dažādi testi, un ko nozīmē to rezultāti. Lasītājiem piedāvājām divus pieredzes stāstus par dažādās laboratorijās veiktiem testiem.

Nacionālo un biznesa ziņu nodaļas redaktore Dace Skreija aprakstīja plaša mēroga datu incidentu, kas nesen noticis Latvijā. Tas varētu būt skāris apmēram 30 000 personu, kuru datiem, iespējams, piekļuvuši hakeri. Lielākā daļa no incidentā iesaistītajām personām ir Latvijas iedzīvotāji, pieļauj atbildīgo iestāžu pārstāvji.

Tāpat "Delfi plus" lasītāji varēja turpināt iedziļināties kandžas pasaules smalkumos un atgādināt sev par nelegāla alkohola patērēšanas un izplatīšanas ēnas pusēm, virtuāli paviesoties slepenā atomkara bunkurā un uzzināt, ko gaidīt no jaunās Igaunijas valdības.

Tuvākajā laikā "Delfi plus" skaidros, vai pandēmijas laikā risinājums no attālinātajām mācībām nogurušajiem skolēniem var būt tālmācība, kādus izaicinājumus "Brexit" rada pašmāju uzņēmējiem un stāstīsim par to, ko lielam uzņēmumam nozīmē atteikšanās no sprostos dētu olu ražošanas. Arī atskatīsimies vēsturē, piedāvājot stāstu par kādu diplomātu, kurš pārstāvēja Latviju 55 gadus. Nākamnedēļ "Delfi plus" dzīvesstils turpinās stāstīt par aktuālo darba meklētājiem, vēstīsim par našķiem, kuru nosaukumi un garša neļauj sevi aizmirst, neskatoties uz to, ka pašus kārumus iegādāties vairs nav iespējams, kā arī iepazīstināsim ar iedvesmojošiem cilvēkiem mums līdzās.

'Delfi' pēta: Vai ir vērts taisīt Covid-19 antivielu testu?

Foto: Shutterstock



Pie mammas neesmu bijusi kopš vasaras un katru mazāko krekšķi un puņķi joprojām uzlūkoju ar aizdomām, divreiz esmu taisījusi Covid-19 testu, abas reizes rezultāts bija negatīvs. Tomēr ik pa laikam uznāk šaubas – ja nu es esmu tas slimotājs bez simptomiem? Toties mans kolēģis Jānis Sildniks gan pavisam noteikti ir izslimojis Covid-19, laimīgā kārtā salīdzinoši vieglā formā, arī dažus mēnešus pēc atveseļošanās nav jūtamas būtiskas sekas, ja neņem vērā ožas un dažu kilogramu zudumu. No draugiem un paziņām viņš visbiežāk saņem divus jautājumus: "Vai vari saost šo?" (parasti komplektā ar kādu pārtikas produktu), kā arī: "Tad jau tev ir antivielas, vai ne?"

Lasīt vairāk

Pieredze ar 'Bitcoin' – peļņa, zaudējumi un krāpnieku ķetnas

Foto: F64



Latvijā ar kriptovalūtu saistītu finanšu produktu piedāvājums pēdējo gadu laikā ir pieaudzis, taču nākas saskarties arī ar krāpniecības gadījumiem, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) informācija.

Lasīt vairāk

Darbs gaida darītāju: biznesa pakalpojumu centri nevar aizpildīt brīvās darbavietas

Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI



Neraugoties uz to, ka vidējā alga starptautiskajos biznesa pakalpojumu centros (SBPC) Latvijā ir pietuvojusies 2000 eiro, vakances tomēr neizdodas aizpildīt, un tam ir vairāki iemesli.

Lasīt vairāk

Latvijā noticis plaša mēroga datu incidents, var būt iesaistīti 30 000 personu

Foto: Pixabay



Vairāki Latvijas iedzīvotāji ir saņēmuši paziņojumus no uzņēmumiem, kuru klienti tie ir, ka hakeri, iespējams, piekļuvuši viņu personu datiem. Datu valsts inspekcija no saņemtajiem pārkāpuma paziņojumiem ir apkopojusi, ka konkrētajā gadījumā aptuvenais personu skaits, uz kurām attiecas notikušais incidents (piekļuve apstrādātāja serveriem) ir vairāk nekā 30 000 dažādu uzņēmumu klienti, nodarbinātie, sadarbības partneri (fiziskas personas).

Lasīt vairāk

'Točkas' un likumi. Kandžas dzīšanas papīru puse

Foto: Dzimtenīte likumi



Mūsdienu folklorā pirms 15 gadiem ienāca apzīmējums "Preiļu dzeltenais". Toreiz vairāk nekā 90 cilvēki saindējās ar nelegālu alkoholu. Puse no šiem cilvēkiem grādīgos dzērienus baudīja pēdējo reizi mūžā. Tomēr vieglas peļņas tīkotājus neattur pat nopietnas veselības problēmas un tuvāka iepazīšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem. Ik pa laikam kāds nolemj šķūnītī vai vistu kūtī ieviest nelielu alkohola ražotni, un gadās dzirdēt pat amizantus stāstus – ka kaimiņiem no griestiem plūst kandžas upes.

Nelegālais alkohols nav joka lieta, saindēšanās un pat vieglas smiltis kapu kopiņā ir reālas sekas, nemaz nerunājot par stāšanos Krimināllikuma priekšā, tādēļ apkopojām ne tikai Valsts policijas pieredzes stāstus, bet arī konsultējāmies ar Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjiem – kā tikt pie licences un cik daudz oficiālo mājražotāju ir Latvijā.

Lasīt vairāk

Dzīvojamā ēka ar saimniecības ēkas statusu: vai šāda dzīvošana ir sodāma?



Dzīvojamā ēka ar saimniecības ēkas statusu – nē, tas nenozīmē, ka iemītnieks dzīvo klētiņā vai malkas šķūnī. Māja ir kā māja, bet tās statuss dokumentos ir cits – tā nav vis dzīvojamā māja, bet saimniecības ēka. Vai tas nozīmē, ka ģimene šādi balansē uz likuma "asmens" un patiesībā šāda dzīvošana ir sodāma? Par to rakstā tālāk.

Lasīt vairāk

Latvijas Universitāte gatavojas tirgot mecenāta Hirša dāvināto īpašumu

Foto: DELFI



Lai iegūtu līdzekļus Akadēmiskā centra izveidei Torņakalnā, Latvijas Universitāte (LU) gatavojas izsolīt tai piederošo nekustamo īpašumu Rīgā, Salamandras ielā 1. 17 hektārus lielo gruntsgabalu, uz kura atrodas gan bijušās fabrikas "Rīgas audums" ēkas, gan kādreiz grezna villa, 1972. gadā testamentā LU novēlēja latviešu uzņēmējs Roberts Hiršs, kurš tobrīd dzīvoja trimdā ASV.

Lasīt vairāk

Latviešu miljonārs, kuram izdevās aizmukt no Ulmaņa un komunistiem

Foto: Periodika.lv



2. pasaules karš un Latvijas okupācija kalpoja par iemeslu daudziem skumjiem ierakstiem Latvijas pirmās republikas miljonāru biogrāfijās. Liela daļa no viņiem mira Sibīrijas nāves nometnēs 1940. gadu sākumā. Tomēr bija izņēmumi. Viens no tiem ir "Latvijas zīda karalis" Roberts Hiršs, kurš 1939. gadā vēl pirms okupācijas kopā ar ģimeni un daļu sava kapitāla veiksmīgi pārcēlās uz Rietumiem.

Lasīt vairāk

'Ēd, čurā un kakā – ko vēl jūs gribat?!' Ar šizofrēniju sirgstoša dēla mātes stāsts



Ja padomju laikā psihiatriskajā slimnīcā varēja nonākt soda vai safabricētas apsūdzības dēļ, tad šodien par Golgātas ceļu izvēršas ar smagu psihisku slimību sirgstoša cilvēka radinieka statuss. Par to portālam "Delfi" pastāstīja vīrieša, kuram noteikta diagnoze "šizofrēnija", māte. "Ticiet man, tā ir vien maza daļa tā murga, ko es ik dienu pārdzīvoju. Veselu jūru esmu pieraudājusi!" atzīstas izmisusī māte. Kā tikt galā šādās situācijās, skaidro psihiatrs Elmārs Tērauds.

Lasīt vairāk

Foto: Rīgas stacijā likvidē slepenu atomkara bunkuru

Foto: DELFI



Šonedēļ jau ir sākušies darbi zem Rīgas Centrālās stacijas peroniem, kur tiek demontēts 1950. gados celts slepens bunkurs. Būve, kurai padomju gados tika dots kodēts nosaukums "Objekts Nr. 100", lai arī ir unikāla vēstures liecība, netiks saglabāta. Portālam "Delfi" bija iespēja doties ekskursijā pa bunkuru dažas dienas pirms tā demontāžas sākuma.

Lasīt vairāk

Būs 'garlaicīgi': ko gaidīt no jaunās dzimumvienlīdzīgās igauņu valdības

Foto: Reuters/Scanpix/LETA



Igaunijas jaunā Kajas Kallasas valdība izveidota nepilnu divu nedēļu laikā un tās locekļiem krīzes apstākļu dēļ tūlītēji bija jāpārņem priekšgājēju iestrādnes. Aizgājušā Jiri Ratasa kabineta tēls bija noslīdējis tik zemu, ka pats Ratass tagad ar atvieglojumu atgriezies parlamentā, kamēr viņa partija pārgrupējās jaunai koalīcijai un jaunam darbam ministru kabinetā.

Lasīt vairāk

Sieviešu basketbola izlases nokavētais vilciens uz Eiropas čempionātu

Foto: FIBA



Latvijas sieviešu valstsvienībai aizvadītajā nedēļas nogalē tomēr nesanāca izcīnīt pēdējo ceļazīmi uz 2021. gada Eiropas čempionātu. Lai gan īpašā situācija ap punktu skaitīšanu sestdienas vakarā daudziem raisīja sakāpinātas emocijas, skaidrs, ka neveiksmes meklējamas tieši senākos notikumos. Tās gan daļēji izgaismo galvenās valstsvienības problēmas, gan mudina domāt, ka šim izlases modelim vismaz vienas meistarsacīkstes vēl ir tikai priekšā.

Lasīt vairāk