'Delfi Plus': Covid-19 nešķiro un jaunas mutācijas

Arī aizvadītajā nedēļā viens no aktuālākajiem un apspriestākajiem tematiem Latvijā bija jaunā Covid-19 varianta iespējamā ietekme uz pandēmijas attīstību, liekot uzdot jautājumus gan par būstera nepieciešamību, gan bērnu vakcināciju. Kamēr omikrona ietekme uz situāciju vēl ir neskaidra, esošie Covid-19 varianti Latvijā joprojām ik nedēļu prasa desmitiem dzīvību. Par šiem jautājumiem vispārīgi un arī ļoti personīgi šonedēļ rakstīja "Delfi Plus".

No Covid-19 slimnīcā mirusi sieviete, septiņi bērni palika bez mammas, bet Gundars zaudēja sievu. Šo traģisko stāstu "Cālis" redaktorei Lindai Rozenbahai uzticēja un "Delfi Plus" lasītājiem pastāstīt atļāva sērojošais vīrs Gundars un viņa brālis Rihards. Sieviete ar slimību cīnījās pusotru mēnesi un nomira 1. decembrī.

Aizvadītajā nedēļā "Delfi Plus" žurnālistes pievērsās arī jautājumiem, kas saistīt ar pašlaik aktuālāko vakcinācijas pret Covid-19 jomā. Justīne Jurcika skaidroja, kā saprast, vai nepieciešams veikt balastvakcināciju pret Covid-19. Savukārt Lelde Lūse pētīja riskus un ieguvumus, vakcinējot bērnus vecumā no pieciem līdz 11 gadiem.

"Delfi plus" redaktors Filips Lastovskis un žurnāliste Vita Dreijere uzdeva jautājumus par to, vai ūdeļu audzētavā iespējams attīstīties jaunai Covid-19 mutācijai. Kamēr zinātnieki norāda uz riskiem un potenciāli bīstamu iznākumu, atbildīgās iestādes ieņem nogaidošu pozīciju.

"Delfi Bizness" turpināja rakstu sēriju "Uzvarēt nevar zaudēt", kurā stāsta par Latvijas publisko iepirkumu un konkursu aizkulisēm. Kādas izmaiņas pašlaik piedzīvo iepirkumu process, kā piedalīties publiskajos iepirkumos un kā apstrīdēt lēmumu, kas nešķiet pareizs? Rakstos savā pieredzē, piedaloties iepirkumos, dalās Latvijas uzņēmēji.

Tāpat "Delfi Plus" vēstīja par būtiskāko ārpolitikā, zinātnē, sportā un citās jomās.

Jaunnedēļ "Delfi Plus" pievērsīsies tematam par Covid-19 ārstēšanu, arī piedāvās kārtējo interviju ar kādas parlamentā pārstāvētas partijas līderi sērijā "Politiskā temperatūra". Biznesa nodaļas žurnālisti savukārt vēstīs par iespējamām izmaiņām piegādes platformu darbiniekiem, kā arī par kādas nabadzīgas valsts prezidenta sapni par kriptopilsētu. Arī stāstīsim par kādu unikālu senlatviešu zobenu. Bet "Campus" sāks rakstu sēriju par izgudrojumiem, kas tuvākajos gados varētu būtiski mainīt cilvēku dzīves un to, kā redzam pasauli. Pirmais stāsts par kodolsintēzi. Skaidrosim arī, kā dažādas elektroierīces ietekmē elektroenerģijas patēriņu un līdz ar to arī rēķinus un kādas izredzes saņemt konkurētspējīgu atalgojumu ir jaunajiem speciālistiem.

Covid-19 nešķiro. Mīlošu mammu un sievu zaudē septiņi bērni un dzīvesdraugs

Foto: Privātais arhīvs

"Labdien! Rakstu šo ziņu ar smagu sirdi un domām par to, kā šo traģisko vēsti pavēstīt plašākai sabiedrībai, lai, nedod Dievs, kas līdzīgs neatkārtojas vēl kādā mūsu Latvijas ģimenē," tā "Delfi" vēstulē uzrunā Rihards Puriņš, kura brālis Gundars Zarāns tikko zaudējis sievu, kas mirusi plaušu bojājumu dēļ, slimojot ar Covid-19. Ģimenē aug septiņi nepilngadīgi bērni. Uzklausām brāļa un dzīvesbiedra stāstu.

Top Latvijas paveids? Mēnešiem ilgi netraucēti attīstās Covid-19 mutāciju perēklis, atbildīgie nogaida

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Vai kāds ir redzējis ūdeli maskā, dezinficējot ķepas un cītīgi ievērojot distanci? Covid-19 uzliesmojums ūdeļu audzētavā SIA "Baltic Devon Mink" par šādu iztēles ainu neļauj pasmieties. Šajā audzētavā kopš pavasara, pēc pētnieku teiktā, nekontrolēti attīstās jaunas Covid-19 mutācijas, turklāt vīruss jau vairākkārt šķērsojis sugu robežas – no cilvēkiem pārnesies uz ūdelēm un atpakaļ. Zinātnieki norāda – tas ir bīstami, jo tā varam nonākt pie jauna Covid-19 varianta, kas galvassāpes sagādās vairs ne tikai pašmāju, bet gan pasaules mērogā. Tikmēr atbildīgās iestādes vispirms vairākus mēnešus situāciju vēroja darba grupā, bet nu risinājums iestrēdzis valdības gaiteņos.

Desants Odesā, Kijevas ielenkšana? Cik reāls ir iespējamais Krievijas ofensīvas plāns?

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Pēdējo nedēļu pasaules aktualitāte, kas sevišķi satraucoša mūsu reģionā, tiešā Krievijas un Baltkrievijas tuvumā, ir krievu karaspēka pulcināšana pie Ukrainas robežām un bažas par reāla militāra iebrukuma iespējamību. Kamēr politiķi pauž nosodījumu un aicina deeskalēt situāciju, vērotāji un eksperti spriež, kā šāda militārā operācija varētu notikt. Iespējamā iebrukuma shēmu brīvdienās publicējis arī vācu medijs "Bild". Vai tas ir reāls drauds vai blefs – centīsimies saprast rakstā.

Mīti un patiesība par iepirkumiem. Uzņēmēju pieredze

Foto: DELFI

Nosacījumi konkursos vienmēr ir paredzēti savējiem, uzņēmumam "no ielas" grūti uzvarēt. Lai uzvarētu, jābūt gatavam "dalīties". Kopā ar juristiem būs jāsagatavo papīru kalni. Bet, ja izvēlēsies jūs, tad debešķīga nākotne ir garantēta. Šie ir tikai daži no stereotipiem, kas Latvijā valda par konkursiem un iepirkumiem. Cik lielā mērā tie atspoguļo realitāti?

Slimnīca bez ūdens, dzemdības ar vīramāti. Neonatoloģes pieredze postpadomju telpā un Latvijā

Foto: Pa kreisi - braucienos, pa labi - šovasar, mazdēliņu izrakstot no slimnīcas. Privātais arhīvs

Iedomāsimies slimnīcu bez ūdens – to ved kannās un mucās. Vai bez ledusskapja, kur uzglabāt medikamentus. Palīdzības organizācija tomēr ledusskapi piegādā, taču slimnīcas galvenais ārsts stīvējas ar pārstāvi no Bērnu fonda, vēloties ledusskapi vest uz savām mājām. Galu galā kāds no vadības tomēr panāk, ka ledusskapis paliek slimnīcā, taču uz cik ilgu laiku, nav zināms. Tās nav ainas no kinofilmām, bet reāla Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas neonatoloģes Irēnas Zahares pieredze no laika, kad 13 gadus regulāri braukusi uz Aizkaukāza un Vidusāzijas valstīm kā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ārste eksperte.

2,20 metrus garš un savainots. Ko Porziņģim paredz NBA traumu statistika?

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis ir kārtējais īpaši garais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētājs, kura ķermenis netiek galā ar 82 spēļu garu regulārās sezonas maratonu. Vairāki liepājnieka priekšteči gan aizvadīja krietni vairāk spēļu, taču viņu relatīvi īsās karjeras, iespējams, norāda uz to, ka līdzjutējiem jānovērtē rūpes par mūsdienu basketbolistiem.

Bez būstera neiziet no mājas? Cik droši var justies pret Covid-19 vakcinētie

Foto: Shutterstock

Primārās vakcinācijas efektivitāte un nepieciešamība pēc balstvakcīnas jeb "būstera'' ir šī brīža karstākie temati. Tas, protams, ir loģiski, jo liela sabiedrības daļa savu primāro vakcinācijas kursu noslēgusi pirms sešiem mēnešiem, kas ir vidējā robeža, pēc kuras sāk kristies vakcīnas efektivitāte. Turklāt nupat esam atklājuši jaunu SARS-CoV-2 vīrusa paveidu omikronu, par kuru vēl ir daudz nezināmā, bet kurš, kā lēš eksperti, potenciāli varētu būt vēl lipīgāks par delta paveidu. Līdz ar to aktuāli kļūst jautājumi – cik droši varam justies, vēl gaidot balstvakcīnu, kas ietekmē vakcīnu efektivitātes kritumu un vai ir kāds veids, lai noteiktu, cik ļoti vakcīnas mūs vēl pasargā?

Piecus līdz 11 gadus vecu bērnu vakcinēšana: riski un ieguvumi

Foto: Shutterstock

Imunizācijas valsts padome devusi zaļo gaismu bērnu vakcinācijai pret Covid-19 vecuma grupā no pieciem līdz 11 gadiem, un paredzams, ka vakcināciju ar "Pfizer"/ "BioNTech" varētu sākt jau decembra beigās vai janvāra sākumā. "Mēs neejam ar steigu vai uzspiestu rīcību, bet vēlamies, lai prioritāri tiktu vakcinēti hroniski slimie bērni un vienlaicīgi joprojām veicināta vakcinācija arī pieaugušo un senioru populācijā," pastāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārste, kas sarunas laikā ieskicē arī to, kad bērniem riski ir lielāki – vakcinējoties vai izslimojot Covid-19.

Politiskā temperatūra: Lemberga sveiciens un saprāta atgriešana sabiedrībā – intervija ar Edgaru Tavaru

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdes līdzpriekšsēdētājs Edgars Tavars intervijai piekrīt labprāt un gatavs visnotaļ operatīvi tai izbrīvēt laiku. Visu Saeimas sasaukumu pavadot opozīcijā, mediji ar plašu uzmanību savulaik ierasto valdības “sastāvdaļu” ZZS nelutina. Dažas reizes ZZS politiķiem gan izdodas izpelnīties starmešu gaismu un viena no tām bija aizvadītajā nedēļā, kad Tavars vēlā vakara stundā paziņoja, ka Aivars Lembergs cietumā sasirdzis ar Covid-19.

Rezultāti būs pēc gadu desmitiem – kā pēta dažādu produktu ilgtermiņa ietekmi uz veselību

Šķiet, daudziem zināms – medicīniskie pētījumi, tostarp par jauniem medikamentiem, šobrīd tik aktuālajām vakcīnām, ārstēšanas metodēm u. tml., tiek veikti, vēl pirms kāds jauns produkts vai iekārta tiek izmantota. Tam ir dažādi iemesli, t.sk. noskaidrot jauninājumu efektivitāti un maksimāli novērst vai vismaz izzināt potenciālos riskus cilvēka veselībai. Pētījumi, protams, notiek arī ar citiem produktiem, kuri daļai cilvēku viņu dzīvē ieņem ārkārtīgi lielu lomu, taču nereti par šo produktu patieso ietekmi uz mūsu veselību uzzinām vien desmitiem gadus pēc to laišanas klajā.

Piemineklis leģionāriem Beļģijā – 'Pārāk toksisks'. Latvijas pozīcija palikusi otrajā plānā

Foto: DELFI/ Okupācijas muzejs

"Latviešu naratīvs par leģionu balstās naivitātē un savā ziņā provinciālismā," 26. un 27. novembrī notikušajā ekspertu panelī sacīja bijušais Latvijas Okupācijas muzeja izpilddirektors, šobrīd pētnieks Upsalas Universitātē Matīss Kots, piebilstot, ka latviešu izpratnei par leģionu iztrūkst visaptveroša konteksta, liecina šo diskusiju audio ieraksts, ar ko iepazinās "Delfi". Viņš bija viens no 15 ekspertu grupas, kas rekomendēja Zedelgemas pašvaldībai aizvākt pieminekli kara gūstekņiem "Latvijas stāvstrops brīvībai". Latvijas Okupācijas muzejs ekspertu secinājumus dēvē par vienpusīgiem un tendencioziem.

'Cehs.lv': No 'Instagram' augļu groza līdz 'Only Fans' dažos soļos

Foto: Reuters/Scanpix/LETA/ Cehs.lv kolāža

Ērika aizvien atceras to šoka momentu, kad viņas draudzenei kurjers atveda kāda kioska augļu grozu. "Un viņi to dāvina tāpat vien?" jaunā meitene pārsteigumā iepleta acis gluži kā pūce. Ērikas draudzene Irma kvalificējās terminam "mikroinfluenceris", tāpēc šad tad saņēma lietas apmaiņā pret to, ka ar tām iepozēja savā "Instagram". Kad draudzene saņēma zobu balināšanas komplektu, Ērikai virs galvas iemirdzējās spuldze – ir jākļūst par influenceri.

