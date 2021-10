Pie "Delfi plus" lasītājiem, kā ierasts, šonedēļ nonāca padziļināti raksti par Latvijā un pasaulē aktuālāko. Turpinājām rakstu sēriju par psihiskās aprūpes kvalitāti un pieejamību Latvijā, kā arī vēstījām par būtiskāko saistībā ar Covid-19 pandēmiju Latvijā. Neizpalika arī raksti par sportu, ārzemēs notiekošo un citām tēmām. Bet nu par visu pēc kārtas.

Covid-19 pandēmija Latvijā nebūt neatkāpjas, neskatoties uz to, ka valstī jau kopš 11. oktobra ir izsludināta ārkārtējā situācija un nedaudz ilgāk nedēļu arī mājsēde, tāpēc "Delfi plus" turpina vēstīt par būtiskāko šajā jomā. Pētījām, cik izmaksā viena Covid-19 pacienta ārstēšana slimnīcā un vai būtu ētiski kādam prasīt pacientiem segt šos izdevumus. Tāpat apskatījām jautājumus, kas saistīti ar pārmaiņām darbinieku ikdienā, kā arī uz diskusijām aicinājām veselības nozares pārstāvjus.

Novārtā nepalika arī citi ar veselību saistīti jautājumi – viens no tiem psihiskā palīdzība, ko jau vairākas nedēļas pētām rakstu sērijā "Dārgā psihe".

"Delfi" sporta nodaļas galvenais redaktors Uldis Strautmanis iedziļinājās vienā no skaļākajiem skandāliem Latvijas futbola saimniecībā, kas plašāk izskanēja 2019. gada februārī, proti par tā dēvēto "Gorkša sarunu". Viņš lasītājiem skaidro gan sarunas izcelsmi, gan, kā notika tās pirkšana.

"Delfi" žurnālisti kopā ar interneta žurnālu "MVP" turpināja stāstīt par to, kas notiek ar bērniem sporta sistēmā. Šonedēļ rakstījām par to, kā pārmērīga vecāku aizrautība var kaitēt bērnu treniņu procesam un labsajūtai, kā arī ieskatījāmies jautājumos, kas saistīt ar bērnu treneru finansēšanu.

Nākamnedēļ "Delfi plus" pētīsim, kā Krievija zaudē cīņu par krievvalodīgo jauniešu sirdīm un prātiem Latvijā. Turpināsim padziļināti pievērsties arī ar Covid-19 saistītajām aktualitātēm – iepazīstināsim ar pieredzēm un speciālistu skaidrojumiem par to, ko īsti nozīmē "garais Covid-19", šķetināsim, kāpēc šo pandēmiju bez vakcīnas uzveikt nav iespējams, kā arī palūkosimies, kā ēdinātāju maciņus ietekmē valstī noteiktie ierobežojumi. Tāpat lasītājiem piedāvāsim pozitīvus stāstus par iedvesmojošiem cilvēkiem, kā arī iepazīstināsim ar kādu aizraujošu pārgājienu maršrutu.

Lai maksā paši? Cik izmaksā viena Covid-19 pacienta ārstēšana slimnīcā

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Saeimā tiek skatīta ar vairāk nekā 10 tūkstošiem iedzīvotāju parakstu atbalstītā iniciatīva par to, lai "nepamatoti nevakcinētie" Covid-19 pacienti ārstēšanas izdevumus segtu no saviem līdzekļiem. Bet cik izmaksā viena pacienta ārstēšana stacionārā, ja slimošanas gaita ir smaga vai vidēji smaga, ja nepieciešama plaušu ventilēšana u.c. gadījumos? "Delfi" ar šo jautājumu vērsās gan slimnīcās, gan Nacionālajā veselības dienestā.

Dārgā psihe: Policisti, piespiedu aizvešana, psihiatriskā slimnīca – jaunās māmiņas stāsts

"Tikai nekliedz!" – tā teicis viens no policistiem, kas ar kolēģiem bija ienācis jaunas ģimenes guļamistabā. Nepilnus trīs mēnešus vecais mazulis gulēja savā gultiņā, līdzās gultā sēdēja viņa mamma Anna (vārds mainīts). Policistiem tuvojoties, viņa ierāvusies dziļāk gultā. "Kad viņi mani rāva aiz rokām un kājām projām, šķīra no bērna, es nespēju nekliegt," viņa saka. Kliedzošu, mājas drēbēs ģērbušos, policisti šajā pēcpusdienā viņu iznesuši ārā, iecēluši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mašīnā (NMPD), kas savukārt nogādāja Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā.

Ļašenko slaveno 'Gorkša sarunu' nopirka no diskvalificētā Gavrilova, apgalvo 'Noah Jūrmala' vadītājs

Foto: F64

Latvijas futbols nu jau vairākus gadus ir ierauts dažādos skandālos, iespējamos likumu pārkāpumos, tiesībsargājošās iestādēs dažādās stadijās ir vairākas krimināllietas – tas viss pasaules sporta karalim Latvijā liek izskatīties kailam. Viens no skandāliem plašāk izskanēja 2019. gada februārī, kad tobrīd opozīcijā esošais un Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidenta vēlēšanās zaudējušais Vadims Ļašenko vairākiem cilvēkiem piedāvāja noklausīties kādu sarunu, kurā it kā dzirdamas skandalozā Oļega Gavrilova un toreizējā LFF vadītāja Kaspara Gorkša balsis.

Mammas saiet matos, tēti izvicina dūres un uzsit aci trenerim. Realitāte bērnu treniņos

Foto: DELFI

Fiziskās aktivitātes ir nepieciešamas jebkurā vecumā, taču tieši bērniem tās sniedz ne tikai pamatu veselīgai attīstībai, bet arī iespēju izlikt pārpārēm plūstošo enerģiju, kā arī norūda raksturu un uzlabo psihoemocionālo fonu. Par to neviens nestrīdas, bet, lai viss noritētu pēc vislabākajiem plāniem, sportošanā liels ieguldījums sagaidāms no pieaugušajiem – visupirms bērna vecākiem un treneriem. Jo lielāka būs šo pieaugušo personu autoritāte bērna acīs, jo lielāka iespējamība arī gūt kārotos rezultātus, kuri var būt dažādi. Citam pietiek vien ar to, ka bērns vispār kustas un nesēž tikai pie ekrāniem, taču cits sagaida ko vairāk – kas zina, nākotnē varbūt kļūs pat par olimpieti.

'Mani biedē Krievijas vājums, nevis spēks', intervijā 'Delfi' pauž Lindlijs-Frenčs

Foto: EPA/Scanpix/LETA

"Mums jāpārliecinās, ka Krievijas valdība, būdama izmisumā, neizmanto militārus pasākumus, lai nodrošinātu režīma izdzīvošanu," kā vienu no galvenajiem NATO uzdevumiem izceļ britu starptautiskās drošības eksperts Džulians Lindlijs-Frenčs.

Piemaksājiet 500, braukšu uz darbu! Profesors Hazans vērtē attālināto strādāšanu

Foto: Shutterstock

Atgriezties birojā? Ne par kādu naudu! Vairs nespēju iedomāties, kā tas ir – tērēt ceļā divas stundas dienā. Mans kaķēns pieradis, ka esmu mājās, nevēlos viņam radīt traumu. Mājās neizdodas koncentrēties – bērni spriņģo, ledusskapis vilina, nav sava stūrīša... Kolēģi, neviena nepieskatīti, dara sazin ko, kamēr tu viens strādā par visiem... Vai vērts uzstāt uz atgriešanos pie darba birojā pēc ārkārtējās situācijas un kādi ir attālinātā darba zemūdens akmeņi, sarunā ar "Delfi plus" stāsta Latvijas Universitātes profesors Mihails Hazans, kura vadībā nule noticis pētījums par darbu no mājām.

Latgalē nejauši atrod unikālu padomju diversantu radiostaciju

Foto: Aculiecinieka foto

Kārtējo reizi pierādījies, ka Latvijas zeme joprojām slēpj visnegaidītākās lietas. Rudens sākumā Latgalē kāds “racējs” atrada slēpni ar 2. pasaules kara laikā Padomju Savienībā ražotu miniatūru spiegu raidstaciju, kuru Latvijas teritorijā varētu būt izmantojuši gan padomju diversanti, gan latviešu nacionālie partizāni.

Tuvākajā piecgadē remontēs četrus Rīgas tiltus, jārēķinās ar sastrēgumiem

Foto: DELFI

Valsts kontrole septembrī, publiskojot revīzijas ziņojumu par tiltu stāvokli un uzturēšanu vairākās pašvaldībās, situāciju aprakstīja kā bumbu ar laika degli, tomēr Rīgas tilti no braukšanas viedokļa šobrīd ir droši. Tiesa, dažu tehniskais stāvoklis vairs nav apmierinošs, tādēļ Rīgas dome plāno aizņemties vairāk nekā 100 miljonus eiro četru tiltu un Mūkusalas krastmalas atjaunošanai. Izsludināti pirmie iepirkumi.

Pa pēdām Heizenberga kubiem. Nacistu kodolprogrammas urāns aizvien klejo pa pasauli

Foto: John T. Consoli/University of Maryland

Kopā bija aptuveni 1200. Vērienīgākajā no eksperimentiem tika izmantoti 664, bet pēc kara no tiem sākumā uzieti 659. Iespējams, dažus bēgot līdzi bija paķēris eksperimenta vadošais zinātnieks – Nobela prēmijas laureāts Verners Heizenbergs. Pārējie no vairāk nekā tūkstoša jau pēckara gados bija palikuši kur nu kurš, tostarp ir aizdomas, ka daži simti caur melno tirgu nonākuši arī Padomju Savienībā. Taču nekas daudz nav zināms arī par lielāko daļu no amerikāņu karavīru un zinātnieku sākotnēji uzietajiem 659. Līdz 2013. gadā viens no tiem visai noslēpumaini uzradās uz Merilendas Universitātes fiziķa Timotija Keta galda. Runa ir par nacistu nesekmīgajā kodolprogrammā izmantotajiem urāna kubiem, kuru pēdas cer sadzīt zinātnieki.

Cipule: pašreizējā situācijā veselības ministra nomaiņa nebūtu labs risinājums

Pašreizējā situācijā veselības ministra Daniela Pavļuta (A/P) nomaiņa nebūtu labs risinājums, ņemot vērā visus iesāktos darbus, uzskata Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktore Liene Cipule. "Tas mums pašlaik varētu būt vairāk atspaids – šī ministra darba turpināšana, nekā viņa nomaiņa," raidījumā "Spried ar Delfi" pauda Cipule.

Te neviens negribēja celt māju, bet mums izdevās. Picku ģimenes saimniecība Ērgļos

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Picku ģimenes zemnieku saimniecība "Dāvelnītis" Ērgļos, Madonas novadā, ir viena no tām lauku saimniecībām, kuru īpašnieki 2014. gadā ciemojās Rīgas pilī pie toreizējā Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa, – viņi bija konkursa "Skaistākā lauku saimniecība 2014" finālistu vidū. Šeit saimnieko Elga un Māris Pickas, kas ap savu māju izveidojuši krāšņas ziedu upes, kas priecē ne tikai pašus, bet arī ikvienu garāmgājēju.

Acis skumjākas nekā kucēnam. Pētām plakstiņu operācijas smalkumus

Cilvēki ar noslīdējušiem plakstiņiem noteikti nepiekritīs populārajam teicienam, ka acis ir dvēseles spogulis. Viņi, tā teikt, dzīvo ar mūžam noskumuša suņa skatienu, lai gan, iespējams, ir pozitīvākie ļaudis pasaulē. Katru dienu pētot sevi spogulī, var šķist, ka plakstiņi lēnām, taču ļoti mērķtiecīgi slīd lejup, radot sajūtu, ka drīzumā aiz tiem pat acis vairs nebūs redzamas. Viens no risinājumiem ir pavērt maciņu plašāk un veikt plakstiņu korekciju, kuru, starp citu, atsevišķos gadījumos apmaksā arī valsts. Turpinājumā iepazīsim tuvāk šo operāciju, atklāsim kādas sievietes pēcoperācijas pieredzi ar "pandas acīm", kā arī skaidrosim, kā ar grimu notušēt noslīdējušos plakstiņus, lai randiņu ar skalpeli attālinātu vēl par vairākiem gadiem.

