'Delfi plus': dzīvesbiedri, slīkstošais tūrisms un Rīga pret azartspēlēm

Lai arī Covid-19 situācija vasarā nedaudz uzlabojās un dažas tūrfirmas paspēja noorganizēt kādus ceļojumus, tas neatrisināja samilzušās nozares problēmas. "Tūrisma Gids" redaktore Zane Meistere šonedēļ "Delfi plus" rakstā meklē atbildi, vai šobrīd tūrisms Latvijā ir jau miris?

Atgādinām, ka Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija pagājušonedēļ noraidīja 10 000 Latvijas pilsoņu parakstītu kolektīvo iesniegumu, kurā bija aicināts Latvijā ieviest viendzimuma partnerattiecību juridisko regulējumu, lai novērstu pret šādiem pāriem iesniedzējuprāt pastāvošo diskrimināciju. Uzreiz pēc tam portālā manabalss.lv tika sākta jauna parakstu vākšana, kas 10 000 parakstu savāca mazāk kā nedēļas laikā. Jaunā iniciatīva "Par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību" aicina Latvijā ieviest partnerattiecību regulējumu, viendzimuma attiecības īpaši neizdalot. Tas, sanākot vairākiem viesiem, arī aktuālais diskusiju jautājums raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu".

Savukārt "Delfi plus" vēstures apskatnieks Viesturs Radovics šķetina kādu senu traģisku leģendu, cenšoties noskaidrot, kas tajā ir patiess, bet kas – piedomājums. Runa ir par ebreju masveida iznīcināšanu nacistiskās Vācijas koncentrācijas nometnēs 2. pasaules kara laikā. Radovics atgādina, ka bija gan pretošanās gadījumi, gan liela mēroga sacelšanās koncentrācijas nometnēs un ebreju geto, gan arī atsevišķi gadījumi, kas, iespējams, nav guvuši plašu skanējumu. Viens no tiem risinājās 1943. gada oktobrī, kad Aušvicas koncentrācijas nometnē ebreju izcelsmes poļu baletdejotāja Frančeska Manna, jau stāvot pie gāzes kameras durvīm, nolēma tik viegli nepadoties.

Bet trauksmainajai nedēļai piektdien mierīgu punktu pielika kinozinātnieks Viktors Freibergs. Viņš savā rakstā "Daudz laimes, Džon!" dalās ar asociācijām par Džonu Lenonu. Viņam paliktu 80 gadu. Freibergs gan izvēlas nelietot vārdu "paliktu", bet par to vairāk lasāms viņa veidotajā publikācijā.

Lūk, daži no šīs nedēļas spilgtākajiem "Delfi plus" rakstiem, bet par abonēšanas iespējām iespējams uzzināt šeit.

Vai tūrisms ir miris? Jomas pārstāvji par skarbo realitāti

Covid-19 skartā tūrisma nozare lavierē uz naža asmens – mainīgā situācija un arvien jaunie ierobežojumi neļauj tūrisma operatoriem un aģentūrām izķepuroties no gada sākumā pandēmijas radītā purva šajā lauciņā. Vai tūrisms ir miris?

Rīga pret azartspēlēm: tiesās rezultāts šobrīd 74:1. Cik spēļu zāļu slēgs Staķa koalīcijas laikā?

Izskatīšanu Augstākajā tiesā šobrīd gaida 29 strīdi par to, vai Rīgas domes pēdējo gadu lēmumi slēgt spēļu zāles pilsētas vēsturiskajā centrā un tā apkaimē bijuši likumīgi. Tomēr visi 74 spriedumi, ko līdz šim pieņēmušas zemāku instanču tiesas, bijuši par labu domei. Tikmēr vienā gadījumā, kur strīds bija nevis par zāles slēgšanu, bet gan jaunas atvēršanu luksusa klases viesnīcā, domes pagaidu administrācija nesen piekāpās spēļu biznesam. Nesaistīti ar tiesu spriedumiem šobrīd slēgtas jau 17 spēļu zāles Rīgas centrā – tomēr ne visām no tām licence jau anulēta. Jaunajai pašvaldībai nu priekšā strīdi, ciktāl cīnīties par vairāk nekā simt Rīgā joprojām strādājošo spēļu zāļu slēgšanu un vai ļaut atvērt jaunas. Jaunais mērs Mārtiņš Staķis (APP) atzīst, ka lemts par to vēl nav un viņam ir atšķirīga nostāja "par to, kā jāregulē azartspēļu nozare", taču koalīcijas rīcības plānā tam veltīta tikai vispārīga frāze.

'Mamma un mammī'. Kā dzīvo sieviešu pāri ar bērniem Latvijā

Mārīte un viņas dzīvesbiedre ģimeni ar bērnu Latvijā neplānoja. Tā pēc statusa būtu viena vecāka ģimene, dzīvesbiedre būtu juridiski svešs cilvēks, ģimenei nepienāktos tāda pati aizsardzība un atbalsts kā divu bioloģisko vecāku ģimenei. Viņu vecums tuvojās 30 gadiem, viņas nolēma negaidīt, kad likumi Latvijā mainīsies, un savu nākotni būvēja Anglijā. Tur apprecējās, un pirms nepilniem trim gadiem pasaulē nāca viņu meita Alise. Patiešām "viņu," jo atbilstoši tās valsts likumiem dzimšanas apliecībā viņas ierakstītas kā "māte" un "vecāks". Cilvēku lēmumi ir dažādi, šoreiz raksts ne par viena dzimuma partneru pāriem, kas dodas projām, bet par tiem, kas ģimenes ligzdu vij tepat.

Viktors Freibergs: Daudz laimes, Džon!

Šogad, 9. oktobrī, Džonam Lenonam aprit 80 gadi, man negribas lietot vārdu "paliktu", jo tad tiek novilkta robeža starp mums un pagātni, viņa dziesmām, arī performancēm un pāris filmām, ko viņš veidoja kopā ar savu sievu Joko Ono. Šis nebūs raksts par Lenona muzikālo stilu, par viņa karjeru, spēlējot kopā ar "Bītliem", un par viņa mūziku pēc tam, kad "Bītli" izjuka un viņš pārcēlās uz Ņujorku. Tas lai paliek mūzikas ekspertu ziņā, kas to visu var aprakstīt daudz profesionālāk par mani. Šis būs teksts, kur asociācijas mijas ar faktiem, kā viņa karjera tiek atainota vai ietekmējusi dažas filmas, šis būs subjektīvs skats uz Lenona dzīvi un gaisotni, kas valdīja Ņujorkā pagājušā gadsimta 70. gadu sākumā.

'Delfi TV ar Jāni Domburu' diskusija: 'Dzīvesbiedru un viendzimuma pāru statuss likumos – par vai pret?' Pilns ieraksts

"Delfi TV ar Jāni Domburu" notika diskusija "Dzīvesbiedru un viendzimuma pāru statuss likumos – par vai pret?". Pēc tiešraides diskusija pieejama ierakstā.



Slēdza restorānu, ieķīlāja zemi un izdzīvoja. Murads Juško par atgriešanos Rīgā no Maskavas

Murads Juško pametis veiksmīgu karjeru Maskavā un atgriezies dzimtajā Rīgā, lai īstenotu sapni – atvērtu savu restorānu. Piecu gadu laikā viņš uzsācis vairākus projektus, turklāt divus no tiem jaunā koronavīrusa krīzes uzliesmojuma laikā – japāņu bistro "Unagi Inu" un "ramen" bāru "Rūme", kas vakaros pārtop steiku restorānā. Vai bija viegli pieņemt šādu lēmumu? Un kā uz citu metropoļu fona izskatās gastronomiskā Rīga? Par to Murads pastāstīja sarunā ar portālu "Delfi".

Politiskā bende: kā Covid-19 gandē Trampa kampaņu

ASV politiskajā vidē notikumus, kuri dažas nedēļas pirms prezidenta vēlēšanām var būtiski ietekmēt vēlētāju izvēli par labu vienam vai otram kandidātam, dēvē par "oktobra pārsteigumiem". Gada desmitais mēnesis šajā terminā iedzīvojies tādēļ, ka amerikāņi savu nākamās četrgades priekšstāvi izvēlas novembra sākumā.

Atskats vēsturē: Vai poļu baletdejotāja Aušvicā pie gāzes kameras nošāva esesieti?

"Kāpēc viņi nepretojās?" ir viens no jautājumiem, kuru bieži nākas dzirdēt, runājot par ebreju masveida iznīcināšanu nacistiskās Vācijas koncentrācijas nometnēs 2. pasaules kara laikā. Tam ir vairāki iemesli, gan racionāli izstrādātā cilvēku masu iznīcināšanas sistēma, gan pašu upuru apjukums un dezorientācija. Tomēr bija arī pretošanās gadījumi, gan liela mēroga sacelšanās koncentrācijas nometnēs un ebreju geto, gan arī atsevišķi gadījumi, kas, iespējams, nav guvuši plašu skanējumu. Viens no tiem risinājās 1943. gada oktobrī, kad Aušvicas koncentrācijas nometnē ebreju izcelsmes poļu baletdejotāja Frančeska Manna, jau stāvot pie gāzes kameras durvīm, nolēma tik viegli nepadoties.

Kalnu Karabaha: dzīve bez atvaļinājuma un atmiņas par pagrabiem. 2. daļa

Lai kā negribētos piekrist Azerbaidžānas un Turcijas prezidentiem, kas atbalsta Kalnu Karabahas konflikta risinājumu militāriem līdzekļiem, ir grūti apstrīdēt viņu teikto, ka beidzamo trīs desmitgažu laikā ietekmīgākās valstis nav papūlējušās nopietni uzstāt, lai divas Dienvidkaukāza nācijas – armēņi un azerbaidžāņi – rastu abpusēji pieņemamu risinājumu savstarpējām domstarpībām.

Efektīvs mājokļa sludinājums: piesardzība labāka par radošumu

Nekustamā īpašuma sludinājums savā ziņā kalpo kā īpašuma vizītkarte, jo, pateicoties tam, rodas pirmais priekšstats. Kā izveidot labu sludinājumu, kādas ir biežāk pieļautās kļūdas un vai sludinājumā vajag izcelt īpašas "odziņas", skaidrojam rakstā tālāk.

Nekādu kotlešu! Kā 'StockPot' iepazīstina ar Āzijas garšām

Laikā, kad ceļot pa plašo pasauli īsti nav ieteicams, var doties garšu ekspedīcijās – jau deviņus gadus piparotus pusdienu piedāvājumus cilvēku pūļi steidz baudīt uz Ģertrūdes ielu, kur puspagrabā ar neparastām smaržām vilina "StockPot". Kad izdodas iespraukties ēstuvē, uz tāfeles lasāmi eksotiski nosaukumi – vistas vindalū, Dienvidindijas "sambar" vai Šrilankas paripu dāls. Aiz letes rosās Linda Džonsone, bet virtuvē gar katliem šķindinās viņas vīrs Ričards. Pāris, kas teju pirms 20 gadiem iepazinās, strādājot kazino, šobrīd radina ļaudis pie asiem ēdieniem un neparastām garšvielu kombinācijām.

Radiatoru nenozāģēs jeb kavēto maksājumu summa Latvijā sasniegusi 1,15 miljardus eiro

Iedzīvotāju aizņemšanās paradumus būtiski ietekmēja 2019. gadā veiktās izmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas paredzēja ātro kredītu izmaksu ierobežošanu. Intervijā portālam "Delfi" "Kredītinformācijas biroja" valdes loceklis Intars Miķelsons atklāj, kā mainījušās aizņemtās summas un kredītu skaits pērn un kā parādu struktūra mainījusies ārkārtējās situācijas laikā. Turklāt vairāki kreditētāji pandēmijas sākumā piebremzējuši savu darbību. Tāpat sarunā tiek skarta tēma par iedzīvotāju finanšu kultūru – maksājumu kavēšanu, galvotāju atbildību, vecuma ietekmi u. c.

Radīja karam, noder sadzīvē: izgudrojumi, kas satur kopā pasauli un silda ēdienu

Var jau minēt simtiem reižu dzirdētos teicienus, ka "ikvienam mākonim zelta maliņa" vai "nav ļaunuma bez labuma", taču brīdī, kad apkārt brūk pasaule un tiek sagrauti likteņi, šāds mierinājums ir gaužām vājš. To var attiecināt arī uz vienu no nepatīkamākajām civilizācijas "blaknēm" – karu. Lai arī karadarbība kādā no planētas nostūriem notiek nepārtraukti, neliela daļa "sausā atlikuma" galu galā izrādās arī noderīga. Šoreiz atskatāmies uz trim izgudrojumiem, kuru aizsākumi – sagadīšanās vai mērķtiecīgas rīcības rezultātā – meklējami līdz šim postošākajā no piedzīvotajiem kariem, bet nu atrodami teju ikvienā mājsaimniecībā.

Kristapa Porziņģa autoparku papildinājis Latvijā pārbūvēts klasiskais 'Mercedes'

Latvijas labākā basketbolista Kristapa Porziņģa autoparku papildinājis jauns ekskluzīvais spēkrats, un tā ir unikāla 1989. gada izlaiduma "Mercedes-Benz 560 SEC" kupeja. Klasiskais automobilis nav vienkārši restaurēts, bet pārbūvēts 80. gadu Maiami stilā, kas mūsu pusē asociējas ar kinofilmu "Scarface" un TV seriālu "Miami Vice".

Arī nākotnē tehnisko apskati veiks diagnostikas servisos, nevis remontdarbnīcās

Nesenie paziņojumi par transportlīdzekļu tehniskās apskates pakalpojuma nodošanu brīvajā tirgū – privātajiem komersantiem –, Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) pārdodot savas kapitāla daļas tehniskās apskates nodrošinošajos esošajos uzņēmumos, radījis sabiedrībā neizpratni, vai turpmāk drīkstēs veikt ikgadējo tehnisko apskati jebkurā autoservisā, vai šis pakalpojums gadījumā nekļūs dārgāks un "necaurspīdīgāks" un vai turpmāk ikgadējais transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis būs jāiet maksāt atsevišķi uz CSDD, nevis tehniskās apskates kasē, kā līdz šim.

.