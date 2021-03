'Delfi plus': haoss senioru vakcinācijā, 'Zudušais gads' un 'Putina pavāram' jauni mērķi

Šonedēļ "Delfi plus" uzsāka rakstu sēriju, kurā, uzklausot cilvēku pieredzes stāstus, aplūkojam laika nogriezni gada garumā, kopš pagājušā gada 2. marta. Tā bija diena, kad Latvijā atklāja pirmo Covid-19 saslimšanas gadījumu. Kā pandēmija atsaukusies uz cilvēku dzīvi un dažādām nozarēm, tostarp ārstniecību, tautsaimniecību, izglītību un kultūru? Vai tiešām šis ir bijis "zudušais gads"?

"Delfi plus" žurnāliste Vita Dreijere analizēja, kāpēc izcēlās haoss senioru vakcinācijā. Kāpēc šādas problēmas radušās? Tā ir dažādu iemeslu ķēde, kuras posmos ir atšķirīgi atbildīgie. Viens no iemesliem ir "manavakcina.lv" izmantotie pagaidu tehniskie risinājumi, kas izriet no pašreizējām veselības sistēmas iespējām. Pirmās problēmas ar "manavakcina.lv" sākās jau uzreiz pēc tās oficiālās palaišanas, kad tā nespēja apkalpot lielo pieprasījumu pieplūdumu un uz laiku "uzkarināja" visus vietnē "Latvija.lv" pieejamos pakalpojumus, bet par to vairāk lasāms Vitas rakstā.

"The Daily Beast", "The Dossier Center", vācu raidorganizācijas ARD, Igaunijas portāla "Delfi.ee" un lietuviešu medija "Siena.lt" kopīgi īstenotajā pētījumā atklāts, ka ar krievu oligarha agrākajām ietekmes operācijām cieši saistīti operatīvie darbinieki 14.–15. janvārī Berlīnē rīkoja divu dienu konferenci par ekonomikas un vides jautājumiem, kas skar Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Publicējam arī kolēģu izpētīto.

Tāpat "Delfi plus" aptaujāja lielvalstu vēstniecības Latvijā, lūdzot komentēt aktuālos starptautiskos notikumus pasaulē. Pēc tam politologs Mārtiņš Hiršs šo komentārus pārnesa tiešā valodā, palīdzot lasīt starp rindām. Bet Jānis Sildniks video intervijā sarunājās ar Latvijas labāko skeiteri Madaru Apsi, kurš plūcis ne tikai starptautiskas balvas un nominācijas, bet arī savu karjeru izveidojis tā, lai pamatoti atrastos skeitborda elitē pasaules mērogā. Apse sarunas gaitā atklāja gan sadzīviskus sīkumus, piemēram, cik ilgi profesionālam skeiterim kalpo bikšu pāris, gan paziņoja, ka, pretēji līdz šim publiski paustajam, viņš tomēr būtu gatavs pārstāvēt Latviju Olimpiskajās spēlēs.

Pirmais kucēns noslīka. Kāpēc izcēlās haoss senioru vakcinācijā?

Ahā, seniori sākuši saņemt īsziņas! Tas ārstniecības iestādēm kļuva skaidrs, kolīdz dažu minūšu laikā tās sāka pārpludināt zvani no sirmgalvjiem vai viņu radiniekiem, kuri vaicāja pēc pieraksta laika vakcinācijai pret Covid-19. Daudzi seniori bija saņēmuši ilgi gaidīto īsziņu ar uzaicinājumu potēties pret neprognozējamo vīrusu ar norādītu vakcinācijas vietu un tālruņa numuru, kur jāzvana. Daudzi uzreiz arī steidza zvanīt un uz jautājumiem par vakcinācijas pierakstu atbildes vietā saņēma neizpratni. Ārstniecības iestāžu darbinieki vēl nezināja, ko viņiem atbildēt.

FIB meklēšanā izsludinātajam 'Putina pavāram' jauni mērķi – Eiropa un Baltija

Viņš nosūtījis Vāgnera algotņus uz Ukrainu, Sīriju un Lībiju, ASV viņu apsūdz par "troļļu fermas" norīkošanu ietekmēt prezidenta vēlēšanas 2016. gadā, viņš pat nosūtījis balto pārākuma sludinātājus un neonacistus sēt pretrietumnieciskas noskaņas Āfrikas tautās. Biznesa magnāts, par "Putina pavāru" dēvētais Jevgēņijs Prigožins nu pievērsies teritorijai tuvāk Krievijas slieksnim: Eiropai un Baltijas valstīm.

Arhitekte Gunta Grikmane: Rīga ir sarūkoša pilsēta, koncertzāli celt nomalē nevajadzētu

"Rīga ir sarūkoša pilsēta un šāda mēroga nacionālas nozīmes būvi izvietot pilsētas perifērijā, dodot iespēju atsperties kādai apkaimei, samazina centra potenciālu," tā otrdien raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja arhitekte Gunta Grikmane. Viņa darbojas Latvijas Arhitektu savienības padomes īpaši izveidotajā profesionāļu komisijā, kuras uzdevums ir izvērtēt Nacionālās akustiskās koncertzāles iespējamās atrašanās vietas.



Atgriezies no Marsa. Andris Bunka, šoziem uzveicis Covid-19

Covid-19 Latvijā ir gadu. Kā šajā laikā mainījusies šīs saslimsanas ārstēšana? Kāpēc patlaban izdodas glābt arī tos, kas ir riska grupā? Raksta galvenais varonis ir Andris Bunka, šeit viņa pieredzes stāsts.

Dēlis ar liesmām, pusdienas ar leģendu un olimpiskā Tokija – Kā Apse ielika Latviju pasaules skeitborda kartē

"Madars pierāda, ka nav svarīgi, no kurienes tu nāc – svarīgi, kur tu dodies," vēsta apraksts zem ventspilnieka attēla prestižā zīmola "Element" mājaslapā, kurā minēts, ka Latvija nav plaši pazīstama ar savu skeitborda kultūru. Taču šobrīd skeitborda kultūra pasaulē ir lieliski pazīstama ar ventspilnieku Madaru Apsi. Šajā saistībā "pasauli" var uztvert arī burtiski, jo kaut vai sava jaunākā šova "Skate Tales" ietvaros viņš neilgā laikā ir viesojies Japānā, Brazīlijā, ASV, Etiopijā un daudz kur citur. Arī salīdzinoši neilgi pirms mūsu tikšanās viņš ir atgriezies no video filmēšanas Dubaijā, bet jau dažas dienas vēlāk dodas uz Portugāli.

Ko viņi pateica, ko patiesībā domāja: lielvalstu vēstniecības Latvijā komentē starptautiskos notikumus

Pandēmijas haosā viegli nomaldīties, kas vispār notiek pasaulē un ko par to domā ārpus Latvijas. Tāpēc portāls "Delfi" uzrunāja piecu globālo un reģionālo lielvaru vēstniecības Latvijā, lūdzot komentēt starptautiski nozīmīgus jautājumus. Diplomāti kā jau diplomāti reizēm atbild tēlaini, tāpēc sniegtās atbildes piedāvājam lasītājiem pilnā apmērā izlasīt pašiem, kā arī papildus sniedzam politologa Mārtiņa Hirša "tulkojuma" versiju: ko viņi pateica, bet kā šādas atbildes lasīt starp rindām.

'Rail Baltica' neizbēgami izmainīs Rīgu

Dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" trase ievērojami ietekmēs Rīgu, jo tā vijas cauri lielai daļai pilsētas – gan mikrorajoniem, gan Rīgas centram. Lai gan projekts kopumā sola jaunas iespējas un ērtības, tas daudzviet pilsētā neizbēgami mainīs dzīves vidi un ietekmēs īpašumus, liekot "lauzt šķēpus" par labākajiem risinājumiem.

Mūs maina gan dzimušie, gan nedzimušie bērni. Dainas 17 gadi līdz dēliem

Acīmredzamais ir tas, ka Dainai Rozenbergai, kura ar vīru Raivi kopā ir 21 gadu, ir divi dēli – Reinis un Alberts. Neredzamais – ir vēl četras nelielā laikā beigušās grūtniecības un dēliņš, no kura medicīnisku apsvērumu dēļ ģimene atvadījās 22. gaidību nedēļā. Reinis ir dzimis priekšlaikus, un viņa gaidību laikā Dainā ieslēdzās "īsta lauvene". Alberts piedzima iznēsāts. Lai gan pieredze ir ļoti smaga, Daina to stāsta ārkārtīgi gaiši.

Vecmāmiņas pieclatnieki un 'Ērenpreiss' nebūs jānodod – skaidro izmaiņas likumos par senlietu glabāšanu

Šā gada 2. februārī ir stājušies spēkā grozījumi Krimināllikumā, ar kuriem tiek papildinātas un precizētas ar šo normatīvu noteiktās aizsargājamo kultūras vērtību definīcijas, kā arī noteikta kriminālatbildība par tādām nelikumīgām darbībām, par kurām līdz šim kriminālatbildība netika paredzēta. Tomēr speciālisti portālam "Delfi" uzsver – izmaiņas nav kardinālas un, pretēji internetā izskanējušajiem viedokļiem, nevienam Latvijas iedzīvotājam nav jāuztraucas, ka valsts atņems viņu ģimenes relikvijas, senas grāmatas vai gleznas. Likums galvenokārt nosaka, kādas Latvijas kultūras vērtības nedrīkst izvest ārpus valsts bez atļaujas.

Alkas pēc aizliegtā eklēra. Mēnesis bez glutēna un cukura

Cik vien sevi atceros, esmu karojusi ar akni. Jau kopš 13 gadu vecuma staigāju no dermatologa pie dermatologa, izgrūžot milzu naudu un cenšoties atrast īsteno problēmas risinājumu. Uz laiku kaut kas ir palīdzējis, taču atkal un atkal nācies sastapties ar vienām un tām pašām grūtībām. Pieļāvu, ka, beidzoties pusaudža vecumam, pumpas izzudīs, taču tas diemžēl nebija mans gadījums.

Pie nāves nevar pierast. Ievas Lorences pieredze Covid-19 reanimācijas nodaļā

Neērts apģērbs mugurā, nevar padzerties vai aiziet uz tualeti – tas nav patīkami, bet pie tā var pierast. Taču pie vairākām pacientu, arī pazīstamu cilvēku, nāvēm dienā – nē. Tā par savu darbu saka medicīnas māsa Ieva Lorence. Viņa strādā Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļā, kur no šī gada janvāra tiek uzņemti tikai Covid-19 pacienti.

Maldīgs testa rezultāts? Kāpēc nav antivielu? Covid-19 slimnieka stāsts

Covid-19 testa rezultāts pozitīvs, slimības laikā nekādu saslimšanas simptomu gan nebija. Arī kontaktpersonas neesot saslimušas. Vēlāk pārbaudot, vai ķermenī ir antivielas, rezultāti uzrādīja, ka to nav – par tādu situāciju portālu "Delfi" informēja kāds lasītājs Raivis. Viņš bija drošs, ka Covid-19 testa rezultāts bija kļūdains. Tiesa, viena no Valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" projektu vadītājām profesore Anda Ķīvīte-Urtāne skaidroja, ka antivielas pēc Covid-19 izslimošanas var neizveidoties, jo sevišķi, ja slimošana notikusi vieglā formā. Savukārt bažīties par to, ka testa rezultāts varētu būt maldīgs, nevajadzētu, uzsvēra Ķīvīte-Urtāne.

Aiziet no darba krīzes laikā. Drosme vai neprāts?

Pazīstu kādu vīrieti, kurš pērn deviņus mēnešus sēdēja mājās bez darba. Katru rītu viņš cēlās, vārīja kafiju un ķērās pie sludinājumu pētīšanas un pieteikumu sūtīšanas. Un nekā! Pieredze, izglītība un motivācija viņam bija, pavīdēja pat doma, ka varētu izmēģināt spēkus pilnīgi citā nozarē, bet arī tur loze tukša. Vai tiešām pie vainas Covid-19 krīze?

Alkatība uz bērnu dzīvību rēķina – lielā vakcīnu zādzība 1959. gadā Kanādā

Kur ir liels pieprasījums un nepietiekams piedāvājums, tur arī potenciāls melnajam tirgum. Prece var būt jebkas, ne jau tikai asa sižeta filmās ierastā buķete – narkotikas, alkohols, vērtīgi dati, dārglietas, ieroči, eksotiski dzīvnieki vai cilvēku orgāni. Pandēmijas apstākļos viena no visvērtīgākajām lietām pasaulē ir vakcīnas, un šī brīža situācija to lieliski ilustrē. Tostarp ik pa laikam izskan pamatotas bažas arī par Covid-19 vakcīnu melno tirgu. Taču šī nebūt nav pirmā reize, kad vakcīnas izrādījušās noziedznieku iekārota prece vispārējas veselības krīzes apstākļos, un nez vai kāds gadījums to ilustrē tik labi kā lielā vakcīnu zādzība 1959. gadā Kanādā, kad valstij pāri vēlās poliomielīta jeb bērnu triekas epidēmijas vilnis.

'Nodaļas smaržu nevar aizmirst.' Kā Dināra divreiz pieveica vēzi

Sejas aizsargmaskas lietošana, roku mazgāšana un dezinficēšana, pat zobu pucēšana trīs reizes dienā – tie ir bijuši Dināras Šulces ikdienas ieradumi pat pusotra gada vecumā, un tos meitenītei iemācīja Bērnu slimnīcā, Hematoonkoloģijas nodaļā, kur viņa pavadījusi gana ilgu laiku, divreiz ārstējoties no vēža. Tāpēc nu jau 16 gadus vecā Dināra nesaprot cilvēku "cepšanos", ka Covid-19 pandēmijas laikā jāuzvelk maska, atrodoties sabiedriskā vietā. Dinārai audzējs organismā bija ieperinājies divreiz – pusotra un 12 gadu vecumā, turklāt otrajā reizē to atklāja jau ceturtajā stadijā. Ar ticību labajam un paļaušanos uz ārstu kompetenci Dinārai izdevās atveseļoties.

'Šie būs netradicionāli svētki' – kā varētu notikt XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki?



"Mēs redzam svētkus gana garus, tādus svētku notikumus, kuri nepulcē vienkopus daudzus cilvēkus," tā ceturtdien radījumā "Spried ar Delfi" atzina XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektore Agra Bērziņa. Viņa norādīja: "Šie būs pilnīgi netradicionāli svētki."

