'Delfi plus': Izsprukšana no pelēkā saraksta, kruīzu krāpnieki un 'Aliexpres' paciņas

Nedēļas laikā raidījumā “Delfi TV ar Jāni Domburu” esam analizējuši, kā Latvijai izdevās izbēgt no nonākšanas tajā valstu grupā, kurā ir konstatēti stratēģiski trūkumi naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā jeb tā saucamā “pelēkā saraksta”, kā arī Olgas Kņazevas rakstā skaidrojām, kā Rīga kļuva par tiešsaistes tirdzniecības giganta "Alibaba Group" tranzīta mezglu.

Par modrību, kā neuzķerties uz vilinošiem kruīzu kuģu piedāvājumiem, raksta mūsu "Tūrisma Gida" žurnāliste Zane Meistare, bet par to, ka par karu Ukrainā nav aizmirsts, reportāžā atgādina žurnālists Andris Kārkluvalks. Savukārt uz dzīvi ar vieglāku skatu palīdzēs lūkoties reperis ansis, kurš intervijā stāsta par savu vietu mūzikā.

Piedāvājam sarakstu ar daļu no šīs nedēļas spilgtākajiem "Delfi plus" rakstiem, bet par abonēšanas iespējām iespējams uzzināt šeit.

'Back to normal': Kijevā noplok revolūcijas panākumu sajūta

Foto: Andris Kārkluvalks, DELFI



"Es tev gribu ko parādīt," saka Natālija un ved mani pāri vienai no Kijevas dzīvākajām ielām. "Šo vecā pasta laukumu rekonstruēja tikai pirms dažiem gadiem. Paskaties apkārt! Redzi?" viņa rāda. Visapkārt tikai plašs laukums, skatienu te piesaista vien tālāk esošā upes kuģu stacija un pāris skeiteru. "Es neko neredzu," saku. "Jā, te nekā nav. Te nav pat neviena koka, tikai milzīgs granīta laukums. Iedomājies, kā te ir vasarā! Malas nolauztas, viss apzīmēts - cilvēki parāda, ko par to domā. Un tas ir tapis jau pēc revolūcijas."

100 boingu un nedaudz blefa. Kā Latvijai izdevās iegūt miljoniem sūtījumu no 'Aliexpress'

Foto: Reuters/Scanpix/LETA



Caur Rīgas lidostu iziet tūkstošiem tonnu sūtījumu interneta veikalu "Aliexpress" un "Alibaba" pircējiem. Kā un kāpēc Rīga kļuvusi par tiešsaistes tirdzniecības giganta "Alibaba Group" tranzīta mezglu? "Latvijas Pasta" valdes priekšsēdētājam Mārcim Vilcānam ir teju vai kino scenārija cienīgs stāsts, kurā ir nedaudz blefa, 100 "Boeing" lidaparātu ar sūtījumiem un, protams, koronavīruss.

Kā kazlēni pļavā, riska apetīte vai Trampa advokātam taisnība – amatpersonas par pelēko sarakstu

Foto: DELFI



Latvija 21. februārī saņēma labu ziņu - finanšu sistēmas "kapitālais remonts" ir izdevies vismaz tiktāl, lai mūsu valsti neiekļautu naudas atmazgātāju "pelēkajā sarakstā". Tomēr kā diskusijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" uzsvēra iesaistīto iestāžu pārstāvji, cīņa nebūt nav galā. Latvijā joprojām netrūkst ne organizētu naudas atmazgātāju grupējumu, ne banku ar augstu riska apetīti.



Labs piedāvājums vai negodīga komercprakse? Uzmanību piesaista 'ekskluzīvs kruīzu klubs'

Foto: Shutterstock



Doties kruīzā par puscenu vai pat par velti? Varbūt pat vēl kaut ko nopelnīt? Izklausās gana vilinoši. Turklāt tieši tāds "ekskluzīva kruīzu kluba" piedāvājums jau labu laiku piesaistījis nozares speciālistu, kā arī daudzu ceļotāju uzmanību Latvijā. Kā to visu dabūt? Iesaistīties klubā, piesaistīt pēc iespējas vairāk interesentu – un izvēlēties sev tīkamāko kruīza maršrutu. Bet vai šajā praksē ir arī kāds āķis?

Pēdējais nacistu karavīrs ASV – vācu gūsteknis 40 gadus dzīvo nepamanīts

Foto: Arhīva foto



Otrā pasaules kara laikā vairāk nekā 450 000 nacistiskās Vācijas karagūstekņu tika nogādāti Amerikas Savienotajās Valstīs. Izmitināti 700 nometnēs, viņi gaidīja savu likteni. Kara beigās visi gūstekņi tika nosūtīti atpakaļ, izņemot septiņus, kuri pamanījās izbēgt. Sešus no viņiem diezgan ātri saņēma ciet un nosūtīja uz dzimteni. Vienīgi Georgs M. Gertners, dzimis Šveidnicā (mūsdienu Svidņica, Polijas Lejassilēzijas vojevodiste), pazuda kā ūdenī. Četras desmitgades viņa fotogrāfija atradās Federālā izmeklēšanas biroja meklētāko personu saraksta augšgalā, taču atrast viņu tā arī neizdevās. Kāds ir šī cilvēka stāsts? Par to šajā rakstā.

Metabolais sindroms – 21. gadsimta sērga, kas skar katru piekto cilvēku pasaulē

Foto: Shutterstock



Šķiet, ja runājam par vielmaiņu jeb metabolismu, daļa sabiedrības vismaz aptuveni nojauš, kas tas ir un par ko mūsu organismā atbild. Taču ne mazāk svarīgi ir zināt, kas ir metabolais sindroms un kā to novērst, jo nepietiekamas rūpes par mūsu veselību var novest pie nopietnām problēmām, tostarp kardiovaskulārajām slimībām. Šī brīža statistiskās aplēses par metabolā sindroma izplatību rāda – ikdienā no tā cieš katrs ceturtais vai piektais pasaules iedzīvotājs.

Staiceles bāzes izsaimniekošana: policija grib slēgt lietu; cietušās puses turpina cīņu

Foto: DELFI



Valsts policija janvārī lēma izbeigt krimināllietu par iespējamu izsaimniekošanu Latvijas Futbola federācijai (LFF) daļēji piederošajā SIA "Latvijas Futbola federācijas mācību un treniņu centrs "Staicele"" ("MTC Staicele"). LFF lēmumu nepārsūdzēja, jo uzskatīja, ka juridiski to nevar darīt, bet to izdarījusi cietusī puse – "MTC Staicele" kopā ar Alojas novada domi.

Veco pērļu mednieks. Ciemos pie mākslinieka Toma Miljusa

Foto: DELFI



Toms Miljuss (zināms ar segvārdu Toms Montana) ir veco pērļu zvejnieks, kurš daždažādās vietās atrod un izzvejo lietas, kas cilvēkiem vairs nav vajadzīgas, – vecas lampas, skapjus, pulksteņus un ne tikai. Tām viņš dod otro dzīvi, izveidojot neparastus dizaina priekšmetus.

Sertifikāta apturēšana neietekmē veikto ekspertīzi – vai gaidāmas 'Z-torņu' sāgas beigas?

Foto: DELFI



"Z-torņu" projekts ir pieņemts ekspluatācijā, bet Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) lēmums par objekta ekspertīzes veicēja sertifikāta apturēšanu ir radījis kārtējo jautājumu par šo nu jau skandalozo projektu. Vai apturētā sertifikāta dēļ ir pamats apšaubīt objekta ekspertīzi, kā situācija divu mēnešu laikā tika "sakārtota", lai novērstu konstatētos trūkumus, un vai tiešām ēku nepieņemšana ekspluatācijā bija viena paraksta attālumā, – atbildes uz šiem jautājumiem centās rast "Delfi".

Briedim treniņnometnes laikā apgrūtinājumu rada ilgstošās vieglatlētu problēmas Rīgā

Foto: DELFI



Latvijas vadošais bokseris Mairis Briedis Pasaules boksa supersērijas (WBSS) finālam gatavojas Rīgā un, mēģinot dažādot savu treniņu procesu, saskāries ar problēmu, ar kuru ilgstoši cīnās vieglatlēti, – kvalitatīvas vieglatlētikas manēžas trūkumu, portālam "Delfi" pastāstīja boksera menedžeris Raimonds Zeps.

ansis: 'Manas augstākās ambīcijas bija – svētdienas reperis'

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI



Reperis ansis jeb Ansis Kolmanis nav svešs vārds Latvijas mūzikas industrijā. Viņš šogad repa pasaulē ir ieplānojis daudzus lielus notikumus, taču visgaidītākais ir viņa koncerts "Palladum Rīga" koncertzālē, kur viņš cer sagaidīt pilnu zāli. Tāpat jau 7. martā sāksies "Republikas tūre" – piecu koncertu sērija Latvijas lielākajās pilsētās kopā ar citiem pašmāju reperiem. Drīzumā ir gaidāmas arī jaunas anša dziesmas un pat albums, taču pagaidām gan neko vairāk viņš nevar atklāt – tikai nosaukumu.

Māju nevar celt mūžīgi – iekļaujies astoņos gados vai maksā lielāku nodokli

Foto: Shutterstock



Vieglajai dzīvei – gadiem ilgi celt māju, nekad to nenodot ekspluatācijā un maksāt mazāku nekustamā īpašuma nodokli – pienācis gals. Sākot ar 2022. gada 1. oktobri, to vairs nevarēs. Līdz ar jauno normu ieviešanu būs jāmaksā milzu nauda, ja būvdarbi pārsniegs atļauto termiņu. Nodokļus izprast dažkārt ir tikpat sarežģīti, kā lasīt Ķīnas ābeci, taču no atbildības tas tik un tā neatbrīvo. Lai neiedzīvotos parādos, lasi "Delfi" un noskaidro, ar kādām izmaiņām jārēķinās attiecībā uz būvdarbu termiņiem un nekustamā īpašuma nodokli.

