'Delfi plus': Jautājumi par Covid-19 ārstēšanu, restorānu nozare un jaunais KP šefs

Juris Gaiķis, kurš par Konkurences padomes priekšsēdētāju kļuva šā gada septembra vidū, plašā intervijā "Delfi" biznesa ziņu redaktorei Dace Skreijai sacīja, ka padomes darbinieku atalgojums šobrīd ir ļoti, ļoti zems, un teic, ka plānotais algu palielinājums jau ir nopelnīts esošajiem darbiniekiem par viņu padarīto darbu. "Delfi TV ar Jāni Domburu" turpina vētīt no pirmās līdz otrajai Covid-19 ārkārtējai situācijai veiktos individuālo aizsarglīdzekļu iepirkumus, bet "Delfi plus" redaktore Laura Dzērve pēta, ko Latvija plāno iesākt ar remdesivīra saturošajām zālēm "Veklury", kuras tiek piesauktas kā efektīvas Covid-19 ārstēšanā, bet Pasaules veselības organizācija par tām aicina būtu vērīgiem.

Savukārt Ketijas Nuķes-Osītes publikācijā lasāms, kā latvieši radīja revolucionāru rīku bērnu ar autismu rehabilitācijai. Uzņēmuma cerība ir arī izplesties globālajā tirgū – Eiropā, pārsvarā Skandināvijā, kā arī izglītot sabiedrību, ne tikai mediķus un tehnoloģijas nozares pārstāvjus, par to, ko virtuālā realitāte spēj.

'Nozaru prioritātes turpmāk publiski nenoteiksim' – intervija ar jauno Konkurences padomes vadītāju

Juris Gaiķis konkursa rezultātā par Konkurences padomes priekšsēdētāju kļuva šā gada septembra vidū. Iepriekš viņš vadījis Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisiju, pirms tam strādājis vadošos amatos Valsts ieņēmumu dienestā. Jaunajā amatā ir nostrādāti vairāk nekā divi mēneši.

Nav efektīvs Covid-19 pacientiem? Kā reaģēt uz PVO paziņojumu par remdesivīru

Pagājušajā nedēļā pasaules medijus pāršalca Pasaules veselības organizācijas (PVO) paziņojums, ka tā neiesaka hospitalizēto Covid-19 pacientu ārstēšanā pielietot remdesivīru saturošās zāles "Veklury", taču tas nenozīmē, ka tās nu ir izņemtas no aprites un ar tām vairs neārstē slimniekus ne Latvijā, ne citās valstīs. Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) zāļu aprakstu un indikācijas, kam zāles paredzētas, pagaidām nav mainījusi un ir pieprasījusi pilnus "Solidarity" pētījuma datus gan no PVO, gan no "Veklury" reģistrācijas īpašnieka, portāls "Delfi" uzzināja Zāļu valsts aģentūrā (ZVA).

Latvieši rada revolucionāru rīku bērnu ar autismu rehabilitācijai

Iztēlosimies situāciju – četrus gadus vecs bērns, kuram noteikti autiskā spektra traucējumi (AST), kādu laiku atrodas rehabilitācijā, bet pār viņa lūpām tā arī nav nācis pirmais skaļi, skaidri izteiktais vārds, līdz kādā nodarbībā audiologopēde piedāvā uzlikt virtuālās realitātes (VR) brilles, caur kurām veroties netraucē ne spilgtā lampas gaisma, ne skaļi tikšķošais pulkstenis telpas otrā galā. Pēc teju stundu garās nodarbības bērns skaļi vecākiem saka: "Brilles!" Tieši tādu rezultātu panākusi audiologopēde un informācijas tehnoloģiju speciāliste Marina Petrakova ar pašas radīto produktu "VReach", kas AST bērnu vecākiem liek priecāties par acīmredzamajiem rezultātiem.

Par ziloņiem, strausiem un beigtu zirgu – 'Delfi TV ar Jāni Domburu' analīze par aizsarglīdzekļu trilleri

Analizējot žurnālistiskajā izpētē uzkrāto informāciju, "Delfi TV ar Jāni Domburu" turpina vētīt no pirmās līdz otrajai Covid-19 ārkārtējai situācijai veiktos individuālo aizsarglīdzekļu iepirkumus. Vai Latvijas pieeja atšķīrās no citu valstu prakses, un kas noteica valsts rezervju veidošanu? Cik efektīvi vai neefektīvi iepirkumus veicis aizsardzības sektors, vai savu uzdevumu augstumos bijuši preču kvalitātes un atbilstības, kā arī valsts finanšu tēriņu uzraugi? Jāņa Dombura videokomentārā – par dokumentiem, lēmumiem un līdzībām ar ziloņiem trauku veikalā, jātniekiem, kas turpina jāt uz beigta zirga, un galvas bāšanu smiltīs.

Nodevējs. Aģents 'Kauliņš' aizbēg no soda: 'Kā jūs pa durvīm ārā, es pakāršos'

1990. gadu sākumā, pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, prokuratūra kopā ar Totalitārisma seku dokumentēšanas centra (TSDC) speciālistiem sāka meklēt cilvēkus, kuri padomju okupācijas laikā pastrādāja noziegumus pret latviešu tautu. Tika uzsākta krimināllieta pret diviem augsta ranga Valsts drošības komitejas (VDK) virsniekiem un septiņiem VDK aģentiem. Visi viņi pēc 2. pasaules kara aktīvi darbojās Kurzemē, graujot latviešu pretošanās kustību okupācijas varai. 1997. gadā šie deviņi cilvēki bija miruši, lielākoties vecuma dēļ. Izņēmums bija bijušais VDK aģents “Kauliņš” jeb Leonīds Fomins, kurš pēc pirmās pratināšanas izdarīja pašnāvību.

33 mucas alus vienā naktī – leģendārais 'Pulkvedim neviens neraksta'

"Ej, kur gribi, tik un tā beigās atgriezīsies pie "Pulkveža". No 1995. gada līdz pat 2015. gadam, veselus 20 gadus, tā bija Rīgas klubu dzīves realitāte. Klubs "Pulkvedim neviens neraksta", nenoliedzami, bija viena no leģendārākajām Rīgas naktsdzīves vietām, kur dejoja, priecājās, iedzēra un ālējās vairākas ballētāju paaudzes. "Pulkveža" radītājs Miks Pētersons intervijā portālam "Delfi" stāsta, kā sapnis par savu vietiņu pārvērtās masu produktā.

Cilvēktirdzniecībā apsūdzētais cepumu miljonārs Zukuls. Kas viņš ir?

Uzņēmējs Jāzeps Zukuls, kuram piederošais uzņēmums "Adugs" savulaik sumināts par veiksmīgu biznesu un eksporta tirgu iekarošanu, tagad apsūdzēts cilvēktirdzniecībā. Vēl pērn izdevums "Miljonārs" viņa turību vērtēja 16 miljonu eiro apmērā, iekļaujot 100 bagātāko Latvijas iedzīvotāju sarakstā. Vienlaikus Zukuls ir visai noslēgts, tamdēļ pēc sejas viņu diez vai daudzi atpazītu. Portāls "Delfi" apkopo, kas par viņu zināms, kā arī skaidro, cik ierastas Latvijā ir šāda veida apsūdzības.

Juris Kaža par Juri Pūci: 'maze šmuce, liele šmuce' mūsu un Zviedrijas politikā

Laiku pa laikam, aprakstot notikumus mūsu valstī, nākas citēt fiktīvo ceļojošo tirgotāju Ābramu, kas lietoja izteicienu "viene liele šmuce". Domājot par bijušo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci, drīzāk varētu teikt, ka ar "viene maze šmuce" jeb stāvvietas atļaujas "gaunerēšanu" no nu jau bijušā partijas kolēģa, Rīgas domes deputāta, pietika, lai ministrs būtu spiests atkāpties.

Šādā situācijā treneri nav bijuši – vai Rīgas 'Dinamo' vājais sniegums ir attaisnojams?

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Latvijas klubs Rīgas "Dinamo" šo sezonu aizvada ļoti vāji – līdz šim izcīnītas tikai četras uzvaras, no kurām divas pamatlaikā, piedzīvota pamatīgu zaudējumu sērija un iegūta stabila vieta čempionāta kopvērtējuma lejasgalā. Komandas vājajam sniegumam var atrast attaisnojumus, bet cik ilgi tie būs aktuāli?

Āris Jansons par Baidena ASV valsts sekretāru: Nenotikušā kinorežisora zvaigžņu stunda

Ievēlētais ASV prezidents Džozefs Baidens apsolījis atjaunot Amerikas globālo vadību, kuru viņa un sabiedroto redzējumā sapostījusi Trampa "Amerika vispirms" vienpusējības tendence. Par vienu no galvenajiem ceļabiedriem šajā grūtajā gājienā viņš izraudzījies savu ilggadējo sabiedroto 58 gadus veco Entoniju Blinkenu, kuram nolēmis uzticēt ASV valsts sekretāra (ārlietu ministra) amatu.

Krīze izgaismo savstarpējo aizdevuma platformu problēmas

Pirms Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes savstarpējo aizdevumu platformas piedzīvoja strauju uzplaukumu – ņemot vērā vienkāršo ieguldīšanu un salīdzinoši augsto ienesīgumu, daudzi metās tajās izvietot savus uzkrājumus.

Atriebības plāns. Bijušās sievas tālruņa numurs seksa sludinājumā

Jau šodien pār tevi var gāzties nepiedienīgu piedāvājumu lavīna. Tev zvanīs naktī, piedāvās satikties un solīs tūliņ atbraukt. Sākumā nesapratīsi, kas notiek, bet drīz vien kļūs skaidrs: kāds tavu tālruņa numuru internetā ir norādījis sludinājumā, meklējot partneri seksam.

Ārkārtas situācija restorāniem nākusi kā ar āmuru pa galvu

Vērojot to, kas pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas notika sociālajos tīklos saistībā ar restorānu ziņām un reklāmām par iespēju ēdienu iegādāties līdzņemšanai, es to sauktu par izmisumu. Teju katrs restorāns vai kafejnīca centās pastāstīt, ka ēdiens pieejams līdzņemšanai. Aprunājoties ar restorānu pārstāvjiem, jāsecina – situācija šobrīd patiešām ir dramatiska. Lielākajai daļai restorāna ēdiena līdzņemšanas pakalpojums vispār neatmaksājas. Savukārt ēdiena piegādes uzņēmumi "Bolt" un "Wolt" stāsta, ka klientu skaits tikai pieaug. Kā ir patiesībā – vai restorāni vispār spēs pārdzīvot šo krīzi?

'Cehs.lv': Šī ir tā jaunā politika jeb izrāde 'Pūčerevskis'

Partijas "Latvijas attīstībai" sastāvā aizvadījis divas vēlēšanas, bet partijas valdē esot kopš 2016. gada, Māris Mičerevskis 2020. gada rudenī neviļus piedzīvo mesijas cienīgu atklāsmi – Jaunups un Pūce tomēr izrādās blēži. To padzirdējis, Juris izdzīvo vairākus lūzuma posmus, iejūtoties slikta komiķa, godīga politiķa un aizvainota cietēja tēlos. Ja sākotnēji dižportāls "Cehs.lv" situācijas skaidrošanai vēlējās pieaicināt kādu politologu, tad beigu beigās šīs sāgas komentēšanai atbilstošāks šķita dramaturgs Kristaps Āls.

