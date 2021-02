'Delfi plus': Kalvīša bažas, postošā katastrofa Juglā un pazudušie batoniņi

Apstāšanās var būt pat ļoti smaga. Pirms 45 gadiem ātrvilciens "Baltika", kas kursēja maršrutā no Ļeņingradas uz Rīgu, Juglā stājās, pilnā gaitā ietriecoties tam pretim braucošajās lokomotīvēs un dzēšot 46 dzīvības. Vēlāk atklājās, ka sadursmes iemesli slēpjas daudz dziļāk, nekā to pasniedza sākumā. Par stāšanos savukārt nevar domāt pasaules čempionāta hokejā rīkotāji – šobrīd lielākais rūpju avots ir sporta būvju pabeigšana laikus. Arī par to aizvadītās nedēļas "Delfi plus".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidentu Aigaru Kalvīti intervēja žurnāliste Vita Dreijere, kura izjautāja viņu ne tikai ar čempionāta rīkošanu Latvijā, bet arī par citiem jautājumiem, piemēram, kā viņš izvairās no interešu konflikta, būdams ne tikai hokeja, bet arī gāzes biznesa "galva", tā kā LHF ir diezgan liels finansējums no "Latvijas Gāzes". Biznesa ziņu nodaļas žurnāliste Lelde Petrāne savukārt intervēja "Balticovo" valdes priekšsēdētāju Vladimiru Mhitarjanu un valdes locekli Tomu Auškāpu par lēmumu atteikties no sprostos turētu vistu olu ražošanas. Intervijā atrodama arī atbilde uz jautājumu, vai te lielāka ietekme bija pieprasījumam tirgū vai dzīvnieku aizsardzības aktīvistu spiedienam.

Žurnālists Viesturs Radovics vēstures lappusēs savukārt atrada iedvesmu stāstam par kādu diplomātu – viņu var uzskatīt par vienīgo saistošu posmu, kas nodrošināja Latvijas valstiskuma nepārtrauktību. Šis leģendārais cilvēks ir Anatols Dinbergs, kura darba gaitas iezīmēja laika posmu no Kārļa Ulmaņa līdz Ivaram Godmanim. "Delfi plus" kultūras sadaļā savukārt saruna ar "Dvēseļu puteņa" režisoru Dzintaru Dreibergu par šīs filmas virzīšanu "Oskariem", viņa topošo fimu "Brāļu karš" un par darbu pie Armanda Zvirbuļa un Artas Ģigas veidotā seriāla "Meklējiet sievieti".

"Calis.lv" pievērsās pieredzes stāstiem par ģimenēm, kuru atvases iet ziemīgajā ūdenī un vārtās sniegā, bet "Tasty.lv" – atklāja 11, iespējams, ne tik zināmas lieliskas vietas ēdiena līdzņemšanai. Žurnāliste Andra Čudare gāja vēl tālāk – atceroties bērnības garšu, viņa meklēja un atrada atbildi, kur pazuda šokolādes batoniņi "Bingo", "Fregata", "Ralis" un "Tiko".

Tuvākajā laikā "Delfi plus" rakstos pievērsīsimies jautājumam, kā pandēmijas laikā mainījusies tālmācību "seja", izjautāsim augsta līmeņa banku vadītāju par banku sektora aktualitātēm, proti, digitālajām valūtām, ilgtspēju un banku konsolidāciju, kā arī atskatīsimies vēsturē, izstāstot traģisku stāstu par kādu ģimeni, kura bēga no Padomju savienības, nolemjot sevi bojāejai. Nākamnedēļ "Delfi plus" dzīvesstils pētīs, cik veselīgi zobiem un maciņam ilgtermiņā ir pašlaik sociālo tīklu platformās daudz apspriestie zobu kroņi, stāstīs par faktoriem, kas ietekmē cilvēka iespējas saņemt aizdevumu bankā, kā arī turpinās iepazīstināt ar pozitīviem un uzņēmīgiem cilvēkiem mums līdzās.

Lūk, daži no šīs nedēļas spilgtākajiem "Delfi plus" rakstiem, bet par abonēšanas iespējām iespējams uzzināt šeit.

Ripoja pa aizņemtu ceļu. Vilcienu katastrofai Juglā – 45

Foto: DELFI

1976. gada 16. februāra sniegotajā un aukstajā rītā Rīgā notika Latvijas vēsturē traģiskākā dzelzceļa katastrofa – ātrvilciena Ļeņingrada–Rīga sadursme ar divām kopā saāķētām lokomotīvēm pie Juglas stacijas. Bojā gāja 46 cilvēki. Par katastrofas vaininiecēm tika atzītas trīs jaunas sievietes – pārmijnieces un stacijas dežurante. Tomēr izrādījās, ka sadursmes iemesli slēpjas daudz dziļāk. Šis ir stāsts par ātrvilciena "Baltika" katastrofu pirms 45 gadiem.

Lasīt vairāk

Būs jāgāzē, lai paspētu. Intervija ar Latvijas hokeja un gāzes biznesa 'galvu'

Foto: DELFI

Par jociņiem, ka jācer uz bargās ziemas ievilkšanos līdz pat maijam, lai gaidāmā pasaules čempionāta hokejā dalībnieki vajadzības gadījumā varētu spēlēšanai izmantot kādu no aizsalušajām Latvijas ūdenstilpēm, Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis tikai sāji pasmaida. Čempionātam nepieciešamo sporta būvju pabeigšana laikus ir galvenais hokeja funkcionāru rūpju avots, jo triecientempā jāpaspēj spēlēšanai pielāgot Olimpisko sporta centru, kā arī pabeigt un nodot ekspluatācijā "Daugavas" stadiona treniņu halles.

Lasīt vairāk

Negaidīju, ka 'Oskaru' nasta būs tik smaga. Saruna ar režisoru Dzintaru Dreibergu

Foto: DELFI

9. februārī kļuva zināms, ka "Dvēseļu putenis" tomēr nav iekļuvis tā dēvētajā "īsajā sarakstā" uz labākās starptautiskās filmas "Oskara" nomināciju, tomēr filmas komponiste Lolita Ritmanis ir tikusi tālāk ceļā uz nomināciju mūzikas kategorijā. "Dvēseļu puteņa" režisors Dzintars Dreibergs priecājas par šo panākumu, taču norāda, ka nekas vēl nav beidzies un cīņa par nomināciju turpināsies.

Lasīt vairāk

Sāka darbu pie Ulmaņa, beidza pie Godmaņa – latviešu diplomāta Dinberga unikālais mūžs

Foto: Latvijas ārlietu ministrs Jānis Jurkāns sagaida Latvijas ilggadējo diplomātu, Latvijas Republikas vēstnieku ASV Anatolu Dinbergu (no kreisās), kurš ieradās savā dzimtenē pēc 54 gadu prombūtnes. Foto: Uldis Pāže, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs

Vienīgais saistošais posms, cilvēks, kurš nodrošināja Latvijas valstiskuma nepārtrauktību. Šogad 3. martā aprit 110 gadi, kopš dzimis latviešu diplomāts Anatols Dinbergs, kurš 1932. gadā sāka darbu Latvijas Ārlietu ministrijā, 1937. gadā kļuva par vēstniecības darbinieku ASV, bet no 1970. līdz 1992. gadam bija Latvijas sūtnis ASV, savu posteni atdodot jau atjaunotās Latvijas valsts ieceltam vēstniekam.

Lasīt vairāk

Uzlabojot dzīves apstākļus vistām, olas kļūs dārgākas, atzīst 'Balticovo'

Foto: No uzņēmuma arhīva

Olu un olu produktu ražotājs "Balticovo" uzsācis pārejas procesu, lai tuvāko gadu laikā atteiktos no sprostos turētu vistu olu ražošanas. Lai ieceri īstenotu, tuvākajos piecos gados ir plānotas apjomīgas investīcijas atbilstošas infrastruktūras izveidē. Tiem, kas līdz šim ikdienā iegādājās veikalu plauktos esošās lētākās no "Balticovo" piedāvātajām olām, tas nozīmēs cenas pieaugumu ap 10% apmērā, taču tiem, kas jau šobrīd dod priekšroku kūtī dētu vistu olām, laika gaitā izmaksas saruks.

Lasīt vairāk

Kur pazuda šokolādes batoniņi 'Bingo', 'Fregata', 'Ralis' un 'Tiko'?

Foto: Mondelez group, Delfi kolāža

Ļoti spilgti atceros, kā saujā žņaudzīju desmit santīmu monētu, ejot uz mazo ciemata veikalu, jo pirms gadiem 20 šokolādes batoniņš "Fregata" maksāja astoņus santīmus. Dažreiz nopirku "Bingo", kur zem plānas šokolādes kārtiņas baltā masā bija krāsaini želejas gabaliņi, šķiet, tas maksāja septiņus santīmus. Pirms pāris gadiem "Twitter" pamanīju sarunu – nez, kur gan pazuduši šie batoniņi... Arī manī uzjundīja atmiņas, jā, nudien, kur?

Lasīt vairāk

Pēc 'Brexit' – ar kādiem izaicinājumiem saskaras pašmāju uzņēmumi

Foto: Pixabay

Uzņēmumi, kas preces un pakalpojumus eksportē uz un importē no Lielbritānijas, norāda, ka to plānos nav būtiski mainīt līdzšinējo sadarbību ar Lielbritāniju, kaut gan līdz ar tās izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) procesa noslēguma fāzi tie saskaras ar vairākām tehniskām problēmām, kas palielina uzņēmumu izmaksas un paildzina procedūras. Vienlaikus Latvijā ir vairāki tūkstoši uzņēmumu, kuri iepriekš sadarbojušies ar tirdzniecības partneriem tikai ES un kuriem nav pieredzes muitas un citu formalitāšu kārtošanā. Šiem uzņēmējiem ir daudz jautājumu – kā piemērot 0% ievedmuitas tarifa likmi, kādi dokumenti nepieciešami PVN 0% likmes piemērošanai u. c. Portāls "Delfi" pēta, ar kādiem izaicinājumiem laikā pēc "Brexit" saskaras Latvijas uzņēmēji un kā šie pārmaiņu laiki var nākt mums par labu.

Lasīt vairāk

Tramps 2024? Kāpēc eksprezidenta otrā impīčmenta rezultāts ir nozīmīgs ASV politikas nākotnei

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Nedēļu pirms Baltā nama pamešanas Donalds Tramps kļuva par pirmo prezidentu ASV vēsturē, pret kuru divkārt ierosināta impīčmenta procedūra. Aizvadītās nedēļas nogalē tika pielikts punkts nu jau eksprezidenta otrajai impīčmenta prāvai, kura, tieši tāpat kā pirmā, noslēdzās labvēlīgi republikānim – Trampu attaisnoja.

Lasīt vairāk

'Cehs.lv': Kā partijas mēģina nopirkt tavu balsi par 500 eiro

Foto: f64/Cehs.lv kolāža

Neatceros, kurš ir autors, taču laikā, kad sākās Covid-19 krīze, kāds teicienu "mēs visi esam vienā laivā" precizēja uz nu jau diezgan klišejisko, taču aizvien lielisko "vētra ir viena, bet katram laiva ir sava". Proti, pandēmijas neērtības ir trāpījušas visiem, bet ir starpība, vai šīs brāzmas tu sagaidi kartona kastē zem tilta vai normālā dzīvoklī jaunajā projektā Rīgas centrā, turklāt ar nelielu, bet idillisku lauku mājiņu, kurā patverties. Kā es.

Lasīt vairāk

'Esmu kā staigājošs ģindenis.' Mila, kas 36 gadu vecumā sver 42 kilogramus

Foto: Privātais arhīvs

"Vai tu vispār kaut ko ēd?" Šis ir jautājums, ko Mila Kovaļeva saņem visbiežāk – gan tiekoties ar kādu, gan komentāros pie fotogrāfijām sociālajos tīklos. Sieviete stāsta, ka ēd "daudz un garšīgi", taču svari turpina spītīgi rādīt 42 kilogramu atzīmi. Februāra beigās Mila svinēs 37. dzimšanas dienu. Publiski stāstīt par savu pieredzi viņa nolēmusi divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, sevis dēļ, lai ar speciālistu palīdzību rastu iespējamās atbildes, kādēļ tā notiek. Otrkārt, lai vērstu sabiedrības uzmanību tam, ka kalsnums ne vienmēr nozīmē skaistumu. Nereti tas sagādā fiziskas sāpes un garīgu diskomfortu.

Lasīt vairāk

'Mammu, drīkst, es ieiešu āliņģī?' Pieredze: bērni peld ziemā un vārtās sniegā

Foto: No kreisās Elīna Pudāne ar meitu Martu, no labās Līga Zelmene-Laizāne ar meitu Līvu. Privātā arhīva foto

"Mammu, drīkst, es ieiešu āliņģī?" šādus vārdus es dzirdēju no gadus desmit vecas meitenes savulaik kādā pirtnieku mācību seminārā ziemā. Mamma, pirtniece un mediķe, bērnu pieskatot, atļāva iet āliņģī. Šajā rakstā iepazīstinām ar ģimenēm, kuru atvases iet ziemīgajā ūdenī un vārtās sniegā. Runājam ar fizioterapeiti, pirtnieci, ārsti un rūdīšanās skolas vadītāju par guvumiem no šādas nodarbes un to, kādās niansēs jābūt vērīgiem. Visi atzīst, ka ne jau pašas peldes dēļ viņi iet ūdenī, – tas ir pavisam kas cits, kas tajā saista!

Lasīt vairāk

11 pērles jeb lieliskas vietas ēdiena līdzņemšanai, par kurām, iespējams, nezināji

Foto: Publicitātes foto

Rīgas ieliņās paslēpušās arī tādas kafejnīcas un restorāni, kurus neesam nemaz ievērojuši, bet, izrādās, tie ir ļoti iemīļoti. Cilvēki pasūta gan svaigu maizīti ar karamelizētu sviestu, gan burgerus, gatavotus pēc amerikāņu tradīcijām, suši burgerus, havajiešu pokes, svaigi grilētas vistiņas, gan vienkārši ierodas nopirkt īpaši gardu kafiju līdzņemšanai. Kur Rīgā pasūtīt ēdienu līdzņemšanai reizēs, kad mājās negribas gatavot un vēlamies kādu īpašāku, proti, garšīgu un skaistu, maltīti? "Tasty" lūdza ēdienu blogeriem ieteikt savus favorītus – kafejnīcas un restorānus, kuru gardumus vērts pasūtīt līdzņemšanai un nobaudīt.

Lasīt vairāk