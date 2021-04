'Delfi plus': Kara dokumenti, siltumnīcas iekārtošana un koncerti pēc pandēmijas

Pavasaris jūtams ne vien aiz loga, bet arī "Delfi plus" saturā. Šonedēļ pie lasītājiem nonāca rakstu sērija "Siltumnīca", rakstījām par to, kāds būs koncertu piedāvājums pēc pandēmijas, un stāstījām par negaidītu atradumu Kurzemes mežos. Protams, neizpalika arī ārpolitikas aktualitātes un informācija par būtiskāko Latvijā.

Žurnālists Viesturs Radovics savus lasītājus šonedēļ iepriecināja ar stāstu par negaidītu atradumu Kurzemē. Kāds vēstures entuziasts atrada kasti ar dokumentiem un liecībām no 2. pasaules kara beigām. Kaste ar vērtīgajiem priekšmetiem atrasta Brocēnu novada Remtes pagastā. Pašlaik vēl nav zināms, kas notiks ar atradumu.

Dārza darbu cienītājus šonedēļ iepriecināja rakstu sērija "Siltumnīca". Tajā lasāmi speciālistu skaidrojumi, kā arī pieredzes stāsti par siltumnīcas būvēšanu, pirkšanu, uzturēšanu un brangas ražas audzēšanu. Rakstus bagātina krāšņas bildes, shēmas un vizualizācijas.

Par to, vai šovasar varam gaidīt festivālus un koncertus un kas šajā jomā gaidāms pēc pandēmijas, sarunā ar "Positivus Music" vadītāju un "Positivus" festivāla rīkotāju Ģirtu Majoru skaidroja "Delfi" kultūras nodaļas redaktore Nora Rieksta-Ķenģe. Par interesantu lasāmvielu parūpējās arī "Delfi" ārzemju nodaļas žurnālisti, apskatot notiekošo Ziemeļīrijā, kā arī pievēršoties jautājumam par Krievijas un Ukrainas attiecībām.

"Delfi plus" drīzumā stāstīsim par to, kā pandēmija ietekmējusi medicīnas tūrismu un neauglības klīniku darbību, ielūkosimies nākotnē – kāda būs Rīga 2040. gadā, kā arī beidzot tiks atrisināta mīkla stāsta turpinājumā par Kurzemes mežos negaidīti atrastajiem 2. pasaules kara beigu dokumentiem. Savukārt "Delfi plus" dzīvesstils turpinās stāstīt par siltumnīcas iekārtošanu, skaidros, ko par cilvēku pastāsta viņa ķermeņa masas indekss, kā arī iepazīstinās ar vairākiem cilvēkiem, kas nebaidās spert soli nezināmajā un realizēt savas ieceres.

Lūk, daži no šīs nedēļas spilgtākajiem rakstiem:

Vai Krievijas ofensīva ir iespējama? Kas notiek pie Ukrainas robežām

Foto: Reuters//Scanpix/LETA

Krievijas militārās aktivitātes pie Ukrainas tradicionāli pastiprinās katru pavasari, taču šoreiz tas nav kā parasti. Par to liecina kaut vai augsta līmeņa valstu vadītāju sazināšanās. Gan ASV prezidents Džo Baidens un citas augstas amerikāņu amatpersonas, gan NATO vadītājs Jens Stoltenbergs ir kontaktējies ar Ukrainas amatpersonām un paudis atbalstu. ASV un britu izlūklidmašīnas veic lidojumus virs Ukrainas un Melnās jūras pie okupētās Krimas, lai ievāktu datus un signalizētu par atbalstu Kijevai.

'Atkal un atkal jutos sagrauta.' Ilgais ceļš līdz bērniņam un retai diagnozei

Foto: Inese Kalnozola un privātais arhīvs

Egija Brimmere par retu asins recēšanas slimību – septītā koagulācijas faktora deficītu – uzzināja tikai septītajā grūtniecības mēnesī. Turklāt tīri nejauši. Vēlāk slimība atklāta arī meitai. Izrādās, tā ir ļoti reta, tāpēc agrāk ārsti aizdomīgās izpausmes saistīja ar citiem iemesliem. Tagad "bilde salikusies" un ir skaidrs, kāpēc arī tik ilgs ceļš bijis līdz meitiņai. Lūk, Egijas stāsts, kā arī hematoloģes, ģenētiķes un reto slimību pacientu organizācijas pārstāves komentārs par retajām slimībām.

'Pēc pandēmijas koncertu piedāvājums būs milzīgs'. Intervija ar Ģirtu Majoru

Foto: DELFI

Ja nebūtu pandēmijas, aprīlis būtu tas laiks, kad tiktu veikti vairs tikai pēdējie "Positivus" festivāla programmas papildinājumi, bet organizatori ievilktu elpu pirms lielā notikuma sarīkošanas. Savukārt daļa publikas kalendārā būtu iezīmējusi jau sen zināmo nedēļas nogali jūlija vidū. Tomēr jau otro gadu koncertu un festivālu nozare spiesta ieturēt pauzi. Par dīkstāves laiku, gaidāmo vasaru un koncertu bumu, kas sekos pēc pandēmijas, uz īsu sarunu aicināju "Positivus Music" vadītāju un "Positivus" festivāla rīkotāju Ģirtu Majoru.

Plēve, polikarbonāts vai stikls? Kādu siltumnīcu izvēlēties, un kam pievērst uzmanību

Foto: Shutterstock

Vai apsverat domu par siltumnīcu tomātu un gurķu audzēšanai, tomēr gatavie, veikalos pieejamie varianti nešķiet pietiekami labi? Bet ja nu pamēģināt to izveidot pašam? Tiesa, vispirms jābūt skaidrībai, kādam nolūkam siltumnīca tiks izmantota, kādi būs tās izmēri, no kāda materiāla tā būs un vai to izmantosiet visu gadu vai tikai aktīvajā dārza darbu sezonā.

'Brīnumi notiek' – luterāņu mācītājs 97 gadu vecumā izārstējas no smaga Covid-19

Foto: Dace Salmane

Kādu rītu pēc pamošanās smagas Covid-19 slimības gaitas novārdzinātais luterāņu mācītājs Romāns Skuja ar vilšanās pieskaņu balsī sievai vaicāja: "Es vēl neesmu miris?" Jūtot, ka negantais vīruss ir atņēmis pēdējos spēkus, 97 gadus vecais Skuja bija sagatavojies aiziešanai – iepriekšējā vakarā atvadījies no sievas, jau laikus pa telefonu pateicis ardievas arī citiem tuvākajiem cilvēkiem. "Viņam bija ļoti, ļoti slikti," skaidro mācītāja sieva Renāte.

Kurzemes mežos negaidīti atrod 2. pasaules kara beigu dokumentus

Foto: Privātais ahīvs

“Vācijas armija, mani cīņu biedri! Vadonis ir kritis. Uzticīgs savai lielajai idejai Eiropas tautas pasargāt no boļševisma, viņš tam savu dzīvi veltījis un kritis varoņa nāvē.” Šis ir fragments no nacistiskās Vācijas jūras spēku virspavēlnieka Kārļa Dēnica 1945. gada 1. maija pavēles vācu bruņotajiem spēkiem. Ādolfs Hitlers dienu iepriekš bija izdarījis pašnāvību, un viņa nozīmētais vietnieks Dēnics savā pirmajā pavēlē aicina turpināt pretošanos. Kasti ar šo dokumentu, kas bija adresēts Latviešu leģiona 19. divīzijai, kādam vēstures entuziastam pagājušās nedēļas nogalē izdevies atrast Kurzemē, bijušajās cīņu vietās.

Smagā vēsture un 'Brexit' atbalsis: kādēļ Ziemeļīriju plosījuši grautiņi

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Trauksmaini kadri un informācija aizvadīto nedēļu laikā pienākusi no Ziemeļīrijas. Apvienotās Karalistes daļa piedzīvojusi grautiņus, kuros sadursmes notikušas gan starp Londonai lojālās protestantu kopienas pārstāvjiem un Dublinai simpatizējošajiem nacionālistiem, gan protestētājiem un policiju.

Latvijas apstākļos eksotiskāks par superkāru – ar ūdeņradi darbināms auto

Foto: DELFI

Vēl pirms dažiem gadiem Latvijā bija kāds viens vai divi "McLaren" superkāri – patiesa eksotika pat uz tik retas parādības fona, kā "Ferrari" un "Lamborghini" spēkrati Latvijas ceļos. Un šķita, ka šāda proporcija saglabāsies arī turpmāk. Tomēr pirms pāris gadiem Rīgā atvēra "McLaren" oficiālo dīlercentru, un nu šīs markas superkāru saskaitīšanai Rīgas ielās nepietiks pat ar abu roku pirkstiem. Arī ar modīgo "Tesla" nevienu vairs nepārsteigsi – kaut arī Austrumeiropā nav šīs amerikāņu markas oficiālās pārstāvniecības, Latvijā "Tesla" spēkratu ir jau daži desmiti. Toties patiesa eksotika Latvijas autoparkā ir un vēl kādu laiku būs ar ūdeņradi darbināms automobilis – ne tādēļ, ka tas būtu dārgs, maksā tāds tikpat cik "Tesla". Vienkārši uzpildīt to Latvijā vismaz pagaidām var tikai vienā vietā – "Rīgas Satiksmes" trolejbusiem un autobusiem paredzētajā ūdeņraža stacijā.

'Liberālisma robežas visu laiku ir jāuzmana'. Intervija ar Inesi Zanderi

Foto: LETA

Dzejniece Inese Zandere pirms vairākiem gadiem tapušā Andas Baklānes recenzijā tika nodēvēta par kultūras fenomenu. Šo gadu laikā Zandere augsto statusu ir godam noturējusi, turpinot aktīvi darboties gan bērnu un pieaugušo literatūrā, gan nereti publiski komentējot sabiedrībai svarīgas norises (atcerieties kaut vai viņas piedalīšanos LTV raidījumā "1:1"). Nupat dzejniecei iznākušas divas nozīmīgas grāmatas – piektais pieaugušo dzejas krājums "Mantojumi" un pusaudžu auditorijai domātā stāsta "Puika ar suni" otrā burtnīca, kas turpina vēstījumu par ebreju glābēja Žaņa Lipkes ģimenes varonīgajām gaitām.

Cīņā ar dabu, tehniku un sevi pašu. Ar moci pa bezceļiem no Marokas tveices līdz Gruzijas kalniem

Foto: Privātais arhīvs

"Pirms šīs sarunas sievai sacīju par krāsām es noteikti varētu izstāstīt vairāk, jo tur es kaut ko saprotu. Par motocikliem... īsti nezinu! Viņa atbildēja: "Nu beidz, par močiem tu arī vari runāt, vismaz esmu dzirdējusi!"," ar sev raksturīgo humoru saka SIA "Krāsu serviss " dibinātājs Kristians Gabaliņš. Viņa vaļasprieks, meditācija un veids, kā pārbaudīt savas izturības robežas jau gandrīz divdesmit gadu, ir braukšana pa bezceļiem ar motociklu. Ja nebūtu pandēmijas, viņš savai piedzīvojumu kolekcijai pērnā gada maijā būtu pievienojis atmiņas par Portugāles dienvidu daļā redzēto, dzirdēto, sajusto un izgaršoto. Tomēr nav ļaunuma bez labuma! Tā vietā izdevies aizraujošs brauciens pa Latgales mežiem, pļavām, purviem un cirsmām un, kamēr Portugāle vēl ir "gaidīšanas režīmā", Kristians ir ar mieru atskatīties uz līdz šim spilgtākajiem piedzīvojumiem.

Aktuālais basketbolā: Latvijas klubiem skarbais, bet baudāmais LIBL finālturnīrs

Foto: DELFI.ee

"Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) finālturnīrs deva iespēju uzspīdēt pievilcīgam projektam no Igaunijas, kā arī ļāva kaimiņiem gūt uzvaras, kuras mudina pārdomāt pāris Latvijas komandu esošo situāciju. Lai gan pašmāju augstākās līgas komandu skaits rada bažas, zināma interese par kopīgu turnīru izskanējusi arī no Lietuvas puses.

Ierūgušas bērzu sulas – tikai garšīgs padzēriens. Kad no tām labāk atteikties

Foto: Shutterstock

Nav noslēpums, ka daudzi starp pavasari un bērzu sulām liek vienādības zīmi. Gadalaika brīnumdziras tīkotāji nepagurdami pēdējās nedēļas jau vairākas reizes dienā nostaigā gar tuvākajiem kokiem, lieliem malkiem izbaudot pavasarīgo dzērienu, kamēr citi sulas cītīgi lej pudelēs vai maisos un gaida savu mīļāko, jau ierūgušo, sulu laiku. Diemžēl – jo ilgāk sulas stāvēs, jo mazāka būs to uzturvērtība, un atsevišķos gadījumos ar bērzu sulu lietošanu uzturā aizrauties nemaz nevajadzētu.

