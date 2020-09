'Delfi plus': Krievijas miljonārs-bēglis, 'komunisma rēgs' un lielāks nodoklis

Ziņās acu priekšā, taču, kāda ir dziļāka nozīme? – to un ne tikai to šajā nedēļā meklēja un atrada "Delfi plus." Kā radies Baltkrievijas protestos plīvojošais karogs, un, vai speciālistu skatījumā darbā ar riska grupu pusaudžiem var palīdzēt tikai barga priestera roka un rupji vārdi vai tomēr lielāka jēga ir cieņai un izpratnei?

Savukārt par Krievijas opozīcijas redzamākā personāža Alekseja Navaļnija saindēšanas gadījumu, aktuālajiem notikumiem Baltkrievijā un citiem jautājumiem "Delfi" žurnāliste Kristīna Hudenko plašā intervijā izvaicāja Krievijas miljonāru-bēgli Jevgēņiju Čičvarkinu. Viņš ir viena no spilgtākajām un aktīvākajām opozīcijā esošajām no šīs netālās valsts emigrējušajām personām. "Pēdējoreiz draudus es saņēmu 20 minūtes pirms mūsu tikšanās," viņš atzina intervijā.

Nekustamajiem īpašumiem, iespējams, celsies kadastrālā vērtība – vienam trīskārši, citam vairāk vai mazāk. Cik tas ir samērīgi, vai un kā tas ietekmēs mājokļu un zemes īpašniekus, skaidroja žurnāliste Vita Daukste-Goba.

"Delfi Campus" pievērsās transportlīdzeklim-"jūras briesmonim," ko reiz Kaspijas jūras piekrastē nobildējis spiegošanas programmas "Corona" satelīts. Par to 1967. gadā ASV izlūkdienestiem nācās pamatīgi palauzīt galvas. Kultūras redaktore Nora Rieksta savukārt intervēja arhitektu Uldi Lukševicu, vienu no redzamākajiem pretiniekiem bijušās LPSR Komunistiskās partijas Centrālkomitejas ēkas jeb Pasaules tirdzniecības centra (nesen nodēvēta par "komunisma rēgu") nojaukšanai Nacionālās koncertzāles ieceres dēļ.

Kas tuvākajā laikā gaidāms "Delfi plus"? Neizpaliks ceļotāju piedzīvojumi un iedvesmojoši stāsti par cilvēkiem mums līdzās, astronomijas entuziastiem piedāvāsim ieskatu vērienīgajā "Starlink" projektā un tā ēnas pusē – zvaigznes saskatīt kļūs arvien grūtāk. "Delfi plus" arī pievērsīsies eksportam, piedāvās tehnoloģiju apskatu, kā arī rakstā par vēsturisku personību stāstīs par "sarkano teroru," kuru boļševiki radīja uz Krievijas impērijas drupām.

Lūk, daži no šīs nedēļas spilgtākajiem "Delfi plus" rakstiem, bet par abonēšanas iespējām iespējams uzzināt šeit.

Kā sadzīvot ar 'komunisma rēgu'? Saruna ar arhitektu Uldi Lukševicu

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Rīgas cirka rekonstrukcija, Tabakas fabrikas radošais kvartāls un Latvijas paviljons Venēcijas arhitektūras biennālē – tie šobrīd ir sabiedrībai labāk zināmie kultūras objekti, kas top pēc arhitekta Ulda Lukševica un viņa vadītā arhitektu biroja NRJA (No Rules Just Architecture) projektiem. Lukševics ir arī viens no redzamākajiem pretiniekiem bijušās LPSR Komunistiskās partijas Centrālkomitejas ēkas jeb Pasaules tirdzniecības centra nojaukšanai Nacionālās koncertzāles ieceres dēļ. Savukārt nedēļas nogalē gaidāmajā mūsdienu kultūras forumā "Baltā nakts" viņa un NRJA radītā instalācija "Pārtrauktie savienojumi" būs viens no centrālajiem pieturas punktiem.

Krievijas miljonārs – bēglis Čičvarkins: 'Esmu pārliecināts, ka baltkrievi pateiks: 'Mēs paši!''

Foto: Maris Morkans

Navaļnijs – vienīgais spēks, Hodorkovskim – savs ceļš. Nav teikts, ka Baltkrievija uzvarēs bez Molotova kokteiļiem. Eiropas Savienība – bariņš bezmugurkaulnieku, bet Merkele – vienīgais īstais vecis. "Brexit" – drīzāk labs, bet no Abramoviča čekisti "pumpē" naudu. Krimu varēja nopirkt, piemēram. Porošenko un Zeļenskim piedāvāju sevi. Krievijas miljonārs-bēglis Jevgēņijs Čičvarkins, atpūšoties Jūrmalā, sniedz interviju portāla "Delfi" žurnālistei Kristīnai Hudenko.

Trīsreiz lielāks nodokļa maksājums? Ko nozīmēs pašlaik iecerētā kadastrālo vērtību maiņa

Foto: DELFI

Jaunais kadastrālo vērtību projekts sabiedrībā ir izraisījis karstas diskusijas, un ne velti, jo īpašumiem, iespējams, celsies kadastrālā vērtība – vienam trīskārši, citam vairāk vai mazāk. To, cik liela tā būs, ikviens var aplūkot portālā "Kadastrs.lv". Cik tas ir samērīgi, vai un kā tas ietekmēs mājokļu un zemes īpašniekus, skaidrojam rakstā tālāk.

Porziņģa izcilā ceturtdaļa iedvesmo pirms trešās zvaigznes meklējumiem

Foto: AP/Scanpix/LETA

Latvijas izlases basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētajai Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienībai Dalasas "Mavericks" izslēgšanas spēles noslēgušās, komandai neparādot savu īsto potenciālu. Visiem spēkiem esot ierindā, "Mavericks" basketbolisti bija spējīgi pirmās kārtas sērijā apspēlēt čempionu titula pretendenti Losandželosas "Clippers". Tā vietā atliek vien priecāties par kādu īpašu ceturtdaļu Kristapa Porziņģa izpildījumā un cerēt uz labāku veselību nākotnē. Izvairīšanās no savainojumiem un veiksmīga 2021. gada vasara ļautu arī Dalasas klubam sasniegt līgas galveno favorītu statusu.

Kaspijas jūras briesmoņi, kas samulsināja pat CIP, – padomju ekranoplāni

Izskatās pēc lidmašīnas, taču spārni pārāk īsi, lai šāds milzis spētu lidot. Vai tas ir jocīgs kuģis? Vai vēl nepabeigta lidmašīna, kurai spārni vēl tikai top? Vai tomēr šis ir jau pabeigts projekts un pavisam citas sugas "zvērs"? 1967. gadā ASV izlūkdienestiem nācās pamatīgi palauzīt galvu par to, kas īsti ir transportlīdzeklis, ko Kaspijas jūras piekrastē nobildējis spiegošanas programmas "Corona" satelīts. Skaidrs bija tikai tas, ka skaidrības ir visai maz – neko tādu amerikāņi iepriekš nebija redzējuši. Hruščovs pat it kā esot dižojies, ka PSRS rīcībā ir "laivas, kas spēj lēkt pāri tiltiem". Runa ir par kādreiz slepeno un no inženiertehniskā viedokļa tolaik ļoti inovatīvo ekranoplānu programmu. Vislabāk zināmais programmā tapušais aparāts vēlāk neoficiāli tika nokristīts par Kaspijas jūras briesmoni.

Lēti atpūsties Latvijā? Kāpēc maciņu šovasar tukšojām vairāk nekā cerējām

Tā kā daudzi šajā gadā sava ārzemju ceļojuma vietā izvēlējušies atpūtu Latvijā, pamatīgi tiek izpētīts mūsu pašu tūrisma piedāvājums. Plānojot vietējā ceļojuma galamērķus, meklējot naktsmītnes un iepazīstoties ar piedāvātajām cenām par pakalpojumu, daži šajā sezonā saraukuši pieri – sak, par tādu pašu naudu varētu atpūsties pie Vidusjūras!

Bērnu rehabilitācija ārpus Bruknas muižas. 'Palīdzība ir palīdzība, vardarbība ir kas cits.'

"Rehabilitācijas centrs, ko sauc – kopiena," teica priesteris Andrejs Mediņš preses konferencē Bruknas muižā 25. augustā. Jau brīdi sociālajos medijos pēc tiesībsarga un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) konstatētajiem bērnu tiesību pārkāpumiem, tostarp inspekcijas saņemtajām ziņām par emocionālo un fizisko vardarbību izvērtusies diskusija – ja ne Mediņš, tad kurš cits palīdzēs bērniem ar atkarībām, uzvedības vai mācību problēmām. Portāls "Delfi" skaidro: vai ar stingru roku bērnam var palīdzēt, kur un kādos gadījumos meklēt palīdzību, kā arī – kādas sekas var būt bērnam, ja atbilstošu palīdzību nesaņem.

Balts–sarkans–balts: kā radies Baltkrievijas protestos plīvojošais karogs

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Pēdējās trīs nedēļas Baltkrievijā nerimst pret 26 gadus valdījušo prezidentu Aleksandru Lukašenko vērstie protesti, un galvaspilsētas Minskas ielās līdz ar cilvēku pūļiem nevar nepamanīt baltsarkanbaltus karogus.

Vai Skudru nesamīs? Rīgas 'Dinamo' ar jauno treneri uzsāk sezonu

Foto: F64

Rīgas “Dinamo” hokejisti jaunā galvenā trenera Pētera Skudras vadībā ceturtdien, 3. septembrī, uzsāks jau kārtējo Kontinentālās hokeja līgas (KHL) sezonu, savā laukumā tiekoties ar Nursultanas “Baris” vienību. Spēles sākums pulksten 17.00, un portāls “Delfi” piedāvās mača teksta tiešraidi.

'2 12 85 06' jeb pirmais padomju sociālais tīkls – 'ēters'

Foto: Shutterstock

Arī pirms interneta cilvēki meklēja ceļus, kā iepazīties attālināti, ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību. 1980. gados Padomju Krievijā, Sanktpēterburgā [toreiz Ļeņingradā], parādījās jauns fenomens, kuru pilsētas jaunieši iesauca par "ēteru". Lai nokļūtu "ēterā", bija vajadzīgs telefona aparāts un slepens telefona numurs, ar kuru ļaudis paklusām dalījās. Ja šīs abas lietas jums bija, jūs nonācāt anonīmā reāllaika balss čatā, kuru nekontrolēja totalitārās valsts iestādes.

Neauglību 'izārstēt' ar uztura maiņu – kā pasauli ieraudzīja Anabella

Foto: Zane Godiņa

Bērnu radīšanai nekad nav īstais laiks – tik untumaini mēdz būt pieaugušie, domājot par ģimenes paplašināšanos. Jaunībā var šķist – vēl nav īstais brīdis, jo ir taču jāuzkāpj kādā karjeras virsotnē. Pēcāk jau gribas pabaudīt darbā gūtos augļus, vēl vēlāk – vai nav jau par vēlu? Tieši tik tuvredzīgi mēdz domāt sievietes un vīrieši. Bet bieži gadās tā – beidzot esi nolēmis, ka piemērotākais laiks bērniņa nākšanai pasaulē ir pienācis, taču...

Cehs.lv: Dažas 'prikolīgas' idejas, kā sodīt deportācijas noliedzēju

Foto: F64

Šonedēļ izskanēja ziņa, ka persona notiesāta uz 240 stundām piespiedu darba par Latvijas iedzīvotāju deportācijas noniecināšanu. Šis cilvēks sociālajos tīklos aizstāvēja ideju, ka latvieši tika izvesti, lai Sibīrijā saņemtu izglītību par brīvu, bet daļa neatgriezās, jo viņiem tur patika labāk. Mana pirmā reakcija bija palūkoties, no kura "Cehs.lv" biedra visilgāk nav bijis nekādas ziņas.

