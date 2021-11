'Delfi Plus': Lasmanis pret Jansonu, trešā pote un situācija slimnīcās

Aizvadītajā nedēļā viens no aktuālākajiem jautājumiem Latvijā bija par to, kā dzīvosim no 15. novembra. Kamēr daudzi priecājas par atkalredzēšanos un dzīves atgriešanos kaut cik normālās sliedēs, slimnīcu darbinieki krīzei galu neredz. Tāpat bažīgi ir arī tie, kas vakcinējušies pie pirmās izdevības, jo trūkst pārliecības par to, vai potes pret Covid-19 efektivitāte nav zudusi. Šos jautājumus vairākos rakstos pētīja “Delfi Plus”, nepalaižot garām arī būtiskāko sportā, zinātnē un citās jomās.

Jautājums, kas, atgriežoties dzīvē "zaļajā režīmā", nedod mieru "sārtvaidžiem", kas pie pirmās izdevības steidza vakcinēties, ir par to, vai pirms socializēšanās atsākšanas nebūtu prātīgi saņemt trešo poti pret Covid-19. To, kāda pašlaik ir situācija un cik pasargāti var justies cilvēki, kas vakcinācijas pret Covid-19 kursu pabeiguši jau pirms vairākiem mēnešiem, skaidroja žurnāliste Vita Dreijere. Tāpat "Delfi Plus" žurnālisti pētīja, kāda situācija pašlaik valda Latvijas slimnīcās.

"Delfi" sporta žurnālists Reinis Lācis iedziļinājās nesaskaņās, kas olimpiskajā gadā pavadīja Latvijas 3x3 basketbola izlasi. Milzu pretestību un psiholoģisku spiedienu olimpiskajiem čempioniem pirms titula iegūšanas sagādājis Latvijas Basketbola savienības (LBS) valdes loceklis Edgars Jansons. Ar kādām 3x3 basketbola komisijas vadītāja darbībām nācās saskarties spēlētājiem un ko par to saka pats Jansons, lasi rakstā zemāk.

Savukārt "Campus" redaktors Edžus Miķelsons skaidroja, kā zinātnei kaitē un darbojas "plēsonīgie" izdevēji. Neētiskie darboņi, radot akadēmiska izdevuma iespaidu, gūst peļņu, publicējot apšaubāmas kvalitātes zinātniskos pētījumus. Kā saprast, vai izdevums patiesi ir akadēmisks žurnāls, kurā publicēti augstas kvalitātes pētījumi, vari uzzināt rakstā.

Nākamnedēļ, lai labāk sajustu politisko temperatūru gadu pirms vēlēšanām un situāciju koalīcijā krīzes laikā, "Delfi Plus" aizsāks interviju sēriju ar Saeimas partiju līderiem. Savukārt ukraiņu žurnālists un publicists Sergejs Rudenko skaidros, ar kādiem paņēmieniem pašreizējas valsts prezidents Volodimirs Zelenskis savlaicīgi gatavojas nākamajām 2024. gada prezidenta vēlēšanām. Tāpat turpināsim iepazīstināt ar iedvesmojošiem stāstiem par cilvēkiem mums līdzās, pētīsim, kā epidēmijas centās ierobežot agrākos laikos, kā arī iepazīstināsim ar vairākiem ceļojumu galamērķiem, kur patverties no aukstuma un tumsas.

Lūk, daži no aizvadītās nedēļas lasītākajiem rakstiem. Savukārt par abonēšanas iespējām vari uzzināt šeit.

'Trešā pote': kam nepieciešama, cik steidzama un ko darīt ar aktīvajiem 'sārtvaidžiem'

Foto: DELFI

Epidemioloģijas un medicīniskās statistikas speciāliste Liliāna Civjāne puspajokam, pusnopietni spriež, ka drīz viņai nāksies sēdēt mājās un lūgt kādam pie durvīm atstāt ēdienu. Katrs lasītais pētījums par vakcīnu efektivitātes kritumu liek dūšai saskriet papēžos, kad viņa parēķina, cik ilgs laiks kopš otrās devas ir pagājis viņai pašai. Pietiekami ilgs, lai no saslimšanas pasargāta vairs nejustos.

Lasmanis pret Jansonu. Zelta komandas spēlētājs atklāj olimpiskā gada nesaskaņas

Foto: F64

Latvijas 3x3 basketbola izlases spēlētāji Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis un Nauris Miezis līdz triumfam Tokijas olimpiskajās spēlēs piedzīvojuši dažādas grūtības. Liela daļa no tām piestāvējušas čempioniem pavisam jaunā sporta veidā, kuru ceļš sācies uz Grīziņkalna asfalta. Tomēr tagad nākas izdzirdēt atklāsmi, ka olimpiskajā gadā milzu pretestību un psiholoģisku spiedienu sagādājis Latvijas Basketbola savienības (LBS) valdes loceklis Edgars Jansons, kurš tieši pārstāv 3x3 basketbola komisiju. Pats Jansons norāda, ka iestājies par visas 3x3 saimniecības interesēm, bet runas par iespējamu mobingu ir pārspīlētas.

Slimnīcu pārpildīšanas cena: No sāpēm neģībst un vēl nemirst – pagaidīs

Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Vladislavs līdz šim nebija nasks uz ārstu apmeklēšanu, arī ar zāļu lietošanu gājis kā pa celmiem. Tagad gan apzinīgi lieto visus ārsta izrakstītos medikamentus un piesargājas no lielām slodzēm, jo nu reiz ir nedaudz satraucies. Viņam atklāts miega artērijas nosprostojums, kas, ņemot vērā pastiprināto insulta un infarkta attīstības risku, parastā situācijā nozīmētu arī steidzamu operāciju. Savukārt ārkārtas situācijā, kad slimnīcas pārpludinājuši Covid-19 pacienti, tas nozīmē – gaidiet un zvaniet pēc mēneša.

Neētisks bizness, kas izliekas par zinātni. Kā darbojas 'plēsonīgie' izdevēji

Foto: Shutterstock

Nolēmis paplašināt zināšanas par kādu sev interesējošu tematu vai varbūt meklēdams informāciju kursa darba vajadzībām, tu lauzi galvu, cenšoties saprast nupat atrastā pētījuma virsrakstā ietērpto domu. Tas izskatās zinātniskā valodā uzrakstīts, bet vienlaikus saturā šķiet visai nesakarīgs. Kaut kas te liekas ne gluži tā, taču – ja jau tas publicēts zinātniskā žurnālā, visam jābūt kārtībā. Tur taču viss tiek pārbaudīts septiņreiz, vai ne? Diemžēl ne vienmēr tā ir taisnība. Aizvien zinātniskās izdevējdarbības vidē aktuāla problēma ir negodprātīgi, krāpnieciski biznesmeņi – tā dēvētie "plēsonīgie" izdevēji, kuru vienīgā interese ir peļņas gūšana, nevis kvalitatīvs ieguldījums pasaules kopīgajā zināšanu krātuvē. Uz tiem var "uzrauties" ne tikai lasītāji, bet arī paši pētnieki.

'Tālāk jau būs dabiskā atlase' – Daugavpils gaida vēl smagāku Covid-19 vilni

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Daugavpils Reģionālajā slimnīcā gatavojas, ka, beidzoties mājsēdei, pusotras nedēļas laikā stacionāros nonākušo pacientu skaits atkal varētu pieaugt un pat pārsniegt šī brīža "pīķi" – 255 pacientus. Šobrīd stacionēto slimnieku skaits ārstniecības iestādē mazliet samazinājies, tāpēc var nedaudz uzelpot, atzīst mediķi. Dienā, kad portāls "Delfi" viesojās slimnīcā, tur ārstējās 203 Covid-19 pacienti, no kuriem intensīvajā terapijā bija 13. Tāpat samazinājušies arī mirstības rādītāji. Tomēr paralēli īslaicīgajam uzlabojumam slimnīcas vadībai jācīnās ar kādu citu problēmu – zemo slimnīcas darbinieku vakcinācijas līmeni. Slimnīcas vadītājs ir apņēmības pilns pat pārtraukt darba attiecības ar personālu, kas nevēlas vakcinēties, jo "citas izvēles nav".

Pagarināt vasaru un dot iespēju bērniem iet skolā – kāpēc pārziemot siltajās zemēs

Foto: Privātais arhīvs

Aizmukt no Latvijas aukstās, bieži vien nemīlīgi slapjās un pelēkās ziemas – gan jau tāds sapnis ir ne vienam vien. Atvaļinājuma nedēļa kūrortā vai siltajās zemēs ir diezgan vienkārši sakārtojama, bet kā ar tādu īstu "pārziemošanu"– no rudens līdz pat Latvijas vasaras sākumam? Aizbraukt pavisam? Tas prasa lielāku apņēmību un uzdrīkstēšanos, bet tomēr ir pilnīgi realizējami, īpaši šodien, kad attālinātās darba iespējas ir tik plašas un ērtas kā nekad iepriekš!

Anda Rožukalne: Emīlija. Vara, prese un nodevība

Foto: Andrejs Strokins

"Emīlija – Latvijas preses karaliene" ir spēlfilmu sērija par Latvijai svarīga, neatkarīga mediju biznesa attīstības neredzamo pusi. Tuvplānos redzami mediju uzņēmumam svarīgi cilvēki, viņu attiecības, idejas un vērtības.

Psihiskā veselība 'lokdaunu' neaizmirsīs. Psihoterapeits iesaka, kur meklēt gaismas stariņus

Mājsēde, komandantstunda, ierobežojumi – to visu pēdējā gada griezumā bijām jau reiz piedzīvojuši, tādēļ lielai daļai šī gada rudens ar krāsainajām lapām atnesis arī "déjà vu" sajūtu. Ja neņemam vērā kontekstu un sadalām notiekošo tīri "pa gabaliem", patiesi, nekas daudz kopš iepriekšējā "lokdauna" nav mainījies, taču šajā gadījumā netiek ņemts vērā fakts, ka ar katriem nākamajiem ierobežojumiem viens no veselības balstiem sāk ļodzīties aizvien vairāk. Notikumu epicentrā – mentālā veselība.

'Nopietnākā krīze kopš kara': vai Bosnija tuvojas jaunam bruņotajam konfliktam

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Balkānu reģionā izcēlusies jauna politiskā krīze. Tās epicentrs ir valsts, kura bijušās Dienvidslāvijas asiņainajā iziršanas procesā cieta visvairāk, – Bosnija un Hercegovina.

Zīmogs uz sejas visai dzīvei? Būtiskākais par akni pieaugušajiem

Foto: Shutterstock

"Un atkal tās pinnes!" – tā nodomā ikviens, kurš kaut reizi dzīvē ir saskāries ar šo nepatīkamo kaiti. Jā, mēdz domāt, ka tā galvenokārt ir pusaudžu problēma, bet nebūt ne – dažos gadījumos problēmas ar pūtītēm, kas sākās pusaudža gados, saglabājas arī pēc pusaudža gadiem, citos gadījumos pūtītes pirmo reizi tikai uzmetas pieaugušā vecumā. Citiem vārdiem sakot, dermatologu pacienti ir arī pieaugušie ar akni. Ko darīt, lai akne nebūtu kā zīmogs mūsu dzīvei? Nav taču noslēpums, ka tā atstāj rētas, iedzimst no paaudzes paaudzē un tās dēļ cilvēki mūs dažkārt nepareizi novērtē...

Cehs.lv: Lukašenko grēksūdze jeb vai iespējams eiropeiski pārmācīt ūsainu kolhoznieku

Foto: AP/Scanpix/LETA / Cehs.lv kolāža

Tie, kas nedzīvo pagrabā bez interneta pieslēguma vai kaut veca radioaparāta, noteikti nebūs izbēguši no ziņām par lielkoncertu "Aleksandra Šturmfests" uz Polijas robežas. Migranti, Baltkrievijas pusē esošo pāķu kalašņkovu šāvienu paskubināti, organizējas grupās, posta žogu un laužas iekšā Eiropas Savienības valstī. Vienlaikus tie, kuru valstīs viņi nelaužas iekšā, skubina uz bezierunu cilvēkmīlestību, robežas atvēršanu un arī paklāja izritināšanu. Šādu toni varēja nojaust gan CNN žurnālistes jautājumos iekšlietu ministrei Golubevai, gan amatpersonu izteikumos. Kas Ceha Robežapsardzības bataljona Izlūkošanas nodaļas kapteini Kristapu Ālu izbrīna vairāk, ir – šādi izteikumi un moralizēšana atskan arī Latvijā. Galvenokārt gan, protams, tas ir liberālais tviterburbulis. K. Āls uzvelk galvā savu 1934. gada parauga aizsargu naģeni un ķeras pie tā, ko prot vislabāk – subjektīvas tiesāšanas.

Mantojumi – aizvien komplicētāki; ar izmaiņām centīsies atvieglot mantošanas kārtību

Foto: Unsplash

Ik gadu dažādu iemeslu dēļ nerisināto un līdz galam nenovesto mantojuma lietu skaits ir liels, tāpat neskaidrības un radušies konflikti mantinieku vidū nereti mēdz novest pie naida mūža garumā un pat līdz šim vistuvākie radi nereti gatavi viens otru "apvest ap stūri", lai tik saņemtu pēc iespējas lielāku mantotā īpašuma daļu.

Eksperti paredz, ka nākotnē varētu pieaugt arvien komplicētāku mantojumu skaits, kas apgrūtināti ar dažādām saistībām, tādēļ Tieslietu ministrija (TM) plānojusi veikt izmaiņas regulējumā, lai vismaz daļēji risinātu pastāvošās problēmas un panāktu uzsākto un pabeigto mantojuma lietu skaita pieaugumu.

