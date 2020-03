'Delfi plus': leģendārs izlūks, bažas par reiderisma vilni un 'Dekamerons' pandēmijas laikā

Aizvadītajā nedēļā notikumu epicentrā bija jaunā koronovīrusa izraisītā saslimšana "Covid-19" un centieni savaldīt tās izplatību. Tāpēc "Delfi" žurnālisti lasītājiem piedāvāja vietējo un ārvalstu ekspertu prognozes un atbildīgo ministru atbildes "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā par to, kā dzīvot laikā, kad slēdz skolas, daudzi pašizolējas un paredzēti dīkstāves pabalsti. Citi kolēģi sniedza padomus, kā neapjukt un gudri iepirkties. Arī paskatījāmies no citas puses, ka varbūt nav nekā tik jauna šajā pasaulē, ar aktieri Gundaru Āboliņu lasot Džovanni Bokačo pārlaicīgo noveļu krājumu "Dekamerons," kurā iemūžināta citas sērgas izplatība.

Tiesa, "Covid-19" nebūt nebija vienīgais temats, kuram "Delfi plus" pievērsās. Piemēram, intervijā ar Uzņēmuma reģistra galveno valsts notāri Gunu Paideri vēstīts par iespējamu jaunu reiderisma vilni, kas varētu apdraudēt virkni Latvijas uzņēmēju. Citā rakstā savukārt par septiņiem Latvijas uzņēmumiem, kuri iekarojuši prestižā ekonomikas izdevuma "Financial Times" uzmanību un iekļuvuši tā topā.

Februārī vēl pirms "Covid-19" skarto valstu sarakstiem ārzemju ziņu nodaļas redaktors Ansis Īvāns Izraēlā vāca informāciju rakstam par slaveno Izraēlas aizsardzības sistēmu "Dzelzs kupols," arī aprakstīja mainīgās draudu izpausmes, ar kurām saskaras šī valsts, un pievērsās kupola spējām. Žurnālists Viesturs Radovics savukārt devās atpakaļ laikā, lai vairāk uzzinātu un rakstā pastāstītu par Latvijas armijas kapteiņa Hugo Helmaņa izlūkvienību, kuras izlūku gājieni bija piedzīvojumu filmas vērti.

Tāpat arī "Delfi" pievērsās pēdējos gados Latvijā pieklusušajam bēgļu tematam. Izrādās, klusums ir mānīgs, piepildās pirms vairākiem gadiem izteiktās bažas, ka, nespējot ar piedāvāto valsts atbalstu izdzīvot mūsu zemē, patvēruma meklētāji pamet Latviju, taču ar to nekas nebeidzas. Ārvalstis viņus sūta atpakaļ, un tagad viņi ir vēl bezcerīgākā situācijā, intervijā "Delfi" atklāja kāds sīriešu bēglis.

Piedāvājam sarakstu ar daļu no šīs nedēļas spilgtākajiem "Delfi plus" rakstiem, bet par abonēšanas iespējām iespējams uzzināt šeit.

Atgādinām, ka, reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, "Delfi" publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19" būs pieejamas bez maksas.

Iespējams jauns reiderisma vilnis; riskam pakļauti vairāki tūkstoši Latvijas uzņēmumu

Foto: DELFI



Līdz ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas paredz, ka uzņēmumiem ir jāatklāj savi patiesie labuma guvēji, jāatrodas savā juridiskajā adresē un jābūt ieceltai valdei, ir radusies iespēja reideriem pārņemt uzņēmumu, ja tas neizpilda šīs prasības un ir uzsākts tā likvidācijas process.

Gundars Āboliņš: 'Imunitāte slēpjas patstāvīgā domāšanā'

Foto: LETA



Sociālajos tīklos dāsnu atzinību izpelnījies Jaunā Rīgas teātra tiešsaistes lasījumu cikls "JRT lasa grāmatas mājās" ar aktieri Gundaru Āboliņu, kurš savā nosvērtajā balsī lasa nebūt ne to cilvēka dabai glaimojošāko pasaules daiļliteratūras meistardarbu – itāļu renesanses rakstnieka Džovanni Bokačo noveļu krājumu "Dekamerons", kurā iemūžināta buboņu mēra sērgas izplatība 1348. gadā Florencē.

Sīriešu bēglis strupceļā: no Latvijas uz Vāciju un atkal atpakaļ

Foto: Shutterstock



Sīrijas pilsētā Alepo pieredzējis kara šausmas un aizsaukts bēgļu gaitās, sīrietis Isams (61, vārds mainīts) Latvijā nemaz nevēlējās nokļūt. Samaksāja kontrabandistam veselu bagātību, lai viņu nogādātu citā Eiropas valstī pie ģimenes locekļiem, taču viņu piemānīja. 2014. gadā, kad bēgļu krīze visā pasaulē "iešūpojās," viņš nonāca Rīgā. Nespēdams ar valsts piedāvātajām iespējām šeit izdzīvot, Isams centās pamest Latviju, taču Vācija janvārī atkal viņu atsūtīja atpakaļ. Ja nebūtu līdzcilvēku ziedojumu, viņš būtu uz ielas vai bezpajumtnieku patversmē.

Septiņi Latvijas uzņēmumi iekļuvuši prestižajā 'Financial Times' topā

Foto: Reuters/Scanpix/LETA



Septiņi Latvijas uzņēmumi iekļuvuši marta sākumā publicētajā prestižā ekonomikas izdevuma "Financial Times" reitingā "FT 1000", pie tam viens no tiem iekļuvis pirmajā simtniekā. Visi šie uzņēmumi uzrādījuši strauju kopējo ieņēmumu pieaugumu laika periodā no 2015. līdz 2018. gadam. Kas ir šie uzņēmumi un ar ko tie iekarojuši ievērību?

Starptautiskā pētījumā ieskicē skarbus scenārijus: mājās var nākties sēdēt mēnešiem ilgi

Foto: EPA/Scanpix/LETA



Ja otrdien vēstījām par to, kādi ir iespējamie pozitīvie scenāriji "Covid-19" pandēmijas ierobežošanai, tad šajā publikācijā ieskicējam skaudrāku notikumu attīstības gaitu. Sadarbojoties pētniekiem no Londonas Impērijas koledžas un Pasaules Veselības organizācijas (PVO), 16. martā publicēts pētījums, kurā ieskicēti visai nepatīkami scenāriji, tostarp tas, ka efektīvai vīrusa iegrožošanai var nākties pašlaik daudzās valstīs jau spēkā esošos karantīnas un sociālās distancēšanās pasākumus ievērot krietni ilgāk – dzīve "četrās sienās" var kļūt par realitāti ne uz nedēļām, bet daudziem mēnešiem.

'Delfi TV ar Jāni Domburu' atbild finanšu ministrs Jānis Reirs. Pilns ieraksts



Dienā, kad Saeima lemj par īpašu likumu, kas paredz ieviest dažnedažādus atbalsta pasākumus saistībā ar ārkārtas situāciju "Covid-19" izplatības ierobežošanai, "Delfi TV ar Jāni Domburu" uz jautājumiem atbildēja finanšu ministrs Jānis Reirs (JV). Viņa vadītā darba grupa sagatavoja likumprojektu, kas paredz dīkstāves pabalstu ieviešanu, nodokļu brīvdienas un dažādus citus atbalsta pasākumus.

Krīzes ēdienkarte: kādus produktus izvēlēties, kā iepirkties drošāk un retāk

Foto: Shutterstock



Reaģējot uz valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, iedzīvotāji iepērk pārtikas krājumus, tomēr ne vienmēr produktu izvēle ir pārdomāta. Stresa ietekmē un nezināšanas pēc cilvēki krīt galējībās: pilni rati ar griķiem un tualetes papīru, bet nav dārzeņu, piena un citu vērtīgu svaigo produktu. Lai uz veikalu vajadzētu doties retāk, mazinot risku inficēties ar pasauli pārņēmušo sērgu, pirkumi ir jāplāno, jo šajos apstākļos nebūtu prāta darbs sapirkt siļķu rolmopšus, karameļu saldējumu, saldinātus dzērienus un marinētus tomātiņus, pēc tam mājās ilgi domājot, ko ar šo dīvaino kombināciju iesākt. Ir īstais brīdis mācīties iepirkties pareizi!

Stāsts par latviešu izlūku, kurš pirms 100 gadiem terorizēja ‘sarkanos’ un ieguva trofejas miljona vērtībā

Foto: DELFI



Tieši pirms 100 gadiem, kad Latvijas Neatkarības karš tuvojās noslēgumam un ar Padomju Krieviju jau bija noslēgts slepens pamiers, Latgales frontē ar saviem izlūkgājieniem pretiniekus turpināja “terorizēt” Latvijas armijas kapteiņa Hugo Helmaņa vadītās izlūkvienības. Latviešu virsnieks, kura pretiniekiem atņemto trofeju summa, pēc tā laika aprēķiniem, bija gandrīz miljons latu, pēc kara civilajai dzīvei izrādījās nepiemērots un beigās ņēma traģisku galu.

'Delfi' Izraēlā: Vai ar 'Dzelzs kupolu' ebreju valsts ir drošībā?

Foto: AFP/Scanpix/LETA



Braucot autobusā uz Telavivu no dienvidu pilsētas Beerševas, vērīgākie pasažieri rietumu virzienā debesīs pamanīja raķešu zibsņus un dūmu astes – bija iedarbināta slavenā Izraēlas aizsardzības sistēma "Dzelzs kupols".

Vecāki un tiesa dala bērnu. Viņa intereses noslīkst papīros

Foto: Shutterstock



Trešajai personai, kura piekritusi būt par vidutāju, lai bērnu nogādātu satikties ar tēvu, – 500 eiro naudas sods. Tāds bija tiesas lēmums kādas ģimenes šķiršanās sāgā, jo bērns līdz tēvam netika nogādāts. Taču to nebija iespējams izdarīt, ja nu vienīgi ar varu, jo bērns ar tēti tikties nevēlas, pat krīt panikā, uzzinot, ka viņam gaidāma satikšanās.

'Nekad nebūsi viens no viņiem': māmiņa par dzīvi Beļģijā un atgriešanos dzimtenē

Foto: Reinis Kauliņš



Baiba Kauliņa kopā ar vīru Dzintaru un trim bērniem dzīvo Skrīveros. Taču pirms četriem gadiem viņi vēl izbaudīja Beļģijas galvaspilsētas Briseles šarmu. Pēc tur nodzīvotiem sešiem gadiem ģimene ir atgriezusies uz dzīvi Latvijā. Kā pati Baiba atklāj: "Mēs apzinājāmies, ka tas ir diezgan drošas labklājības ceļš, taču bija kaut kāda iekšējā sajūta, ka tā nav vieta, kur mēs gribam pavadīt savu dzīvi."

Autobūves sapnis par 16 cilindru spēkratu autosportā un luksusa tirgū

Foto: Publicitātes foto



Mūsdienu automobiļos visbiežāk ir sastopami trīs līdz astoņu cilindru iekšdedzes motori, turklāt 12 cilindru dzinēji jau ir patiess retums – tādi sastopami tikai dārgākajos limuzīnos un eksotiskākajos superauto. Bet ir arī izņēmumi, un tādi ir 16 cilindru dzinēji, kas bija īpašs retums gan savas debijas laikā 20. gadsimta sākumā, gan arī šodien, kad ar šādu cilindru skaitu tiek tirgots vairs tikai viens auto modelis.

