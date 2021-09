'Delfi plus': Levita valsts ministri, deltas postījumi un Ļitviņenko atraitne

Salīdzinoši neseni pagātnes notikumi šodienas zināšanu acīm – par to vairākos aizvadītās nedēļas "Delfi plus" rakstos. Ekskluzīvā intervijā bijušā Federālā Drošības dienesta (FDD) virsnieka Aleksandra Ļitviņenko atraitne Marina komentē skandalozā FDD video aizkulises un izvirza versiju, kas varētu būt vainojams vīra nāvē. Žurnāliste Vita Dreijere savukārt jautāja un saņēma Valsts prezidenta Egila Levita atbildes un ekspertu viedokļus par prezidenta nule pieteikto iniciatīvu ieviest Latvijā valsts ministrus, kuri bija biezā slānī 90. gados.

11. septembrī piedāvājām plašu publikāciju par jaunām liecībām, kā ASV zaudēja Afganistānu. "Delfi plus" redaktora Filipa Lastovska raksts balstās aktuālajā "Washington Post" žurnālista Kreiga Vitloka grāmatā "Afganistānas dokumenti: kara slepenā vēsture", kur atrodamie fakti bez patosa vai klišejām dēvējami par šokējošiem. Atbildot uz jautājumu, kas vainojams pie ASV neveiksmes Afganistānā, godīga atbilde nozīmētu iekļaut visas prezidentu administrācijas kopš 2001. gada 11. septembra, kad teroraktā Ņujorkā bojā gāja 2977 cilvēki, – par to rakstā.

Covid-19 uzvaras gājienam turpinoties arī Latvijā, šajā nedēļā tam pievēršas ne viens vien "Delfi plus" raksts. "Calis.lv" sadaļā žurnāliste Lelde Lūse skaidro, vai rudenī gaidāma lielāka saslimstība bērnu vidū un kādas sekas vīruss atstāj uz bērniem. Atbildes sniedz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas infektoloģe un pediatre Gunta Laizāne. Citā rakstā piedāvajam Covid-19 pacienta Jura stāstu. Viņš ir viens no desmit jaunā korovīrusa pacientiem, kuri "Delfi" apmeklējuma laikā ārstējas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Toksikoloģijas un sepses klīnikas intensīvās terapijas nodaļā. Neviens no šiem smagi saslimušajiem nav saņēmis ne vienu, ne divas vakcīnas pret Covid-19 devas, teju visiem ir delta paveids.

Tāpat arī šajā nedēļā "Delfi plus" lasāmas intervijas ar labklājības ministru Gati Eglīti (JKP) par amatā aizvadītajām 100 dienām un bijušo Satversmes tiesas priekšsēdētāju un tagadējo Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli.

"Spried ar Delfi" savukārt pievērsās no 1. septembra Rīgā likvidētajai vienai no Aleksandra Čaka ielas velojoslām, tās vietā ieviesta sabiedriskā transporta josla. Kā šīs pārmaiņas nedēļas laikā izmainījušas sastrēgumus un velosipēdistu kustību, par to raidījumā.

Vai vecāku alkoholisms nogremdē, vai arī ābols no ābeles var krist ļoti tālu, tam pievēršas žurnāliste Katrīna Āboliņa.

Drīzumā "Delfi plus" turpinās pievērsties Covid-19 delta paveidam slimnīcās, Afganistānas aktualitātēm, "Taliban" jaunās valdības pārstāvjiem, arī tam, kā Ķīnas drastiskais lēmums "piegriezt" nepilngadīgo iespējas spēlēt tiešsaistes spēles iesitīs pa kabatu Rietumu virtuālo izklaižu izstrādātājiem. Savukārt "Delfi plus" dzīvesstils pētīs, vai viedtālruņi un citas tehnoloģijas cilvēkus padara dumjākus, skaidros, ko darīt, ja uz ielas pamani vardarbību pret svešu bērnu, un stāstīs par to, kāds uzturs var palīdzēt uzlabot nieru veselību.

Lūk, daži no šīs nedēļas spilgtākajiem "Delfi plus" rakstiem.

Līdzās ministriem arī 'pusministri'? Levita ieceri par papildspēkiem valdībai vērtē neviennozīmīgi

Ko viņš ar to īsti ir domājis? Kāpēc? Sarunās ar politiķiem un tiesību speciālistiem var saklausīt daudz neizpratnes par Valsts prezidenta Egila Levita Saeimai nule pieteikto iniciatīvu ieviest Latvijā valsts ministrus. Tie biezā slānī bija pārstāvēti 90.gadu valdībās, taču vēlāk šis amats likvidēts, atstājot likumā īpašu uzdevumu ministrus, ar kuriem arī tagad vajadzības gadījumā var papildināt valdības rindas. Levits portālam “Delfi” sola mēneša laikā iesniegt parlamentā nepieciešamos likuma grozījumus un uzskaita vairākas jomas, kurās valsts ministri būtu nepieciešami jau patlaban.

Vīrs, kuru nogalināja ar 'miniatombumbu'. Intervija ar Marinu Ļitviņenko

Viena no neaizmirstamajām 21. gs. sākuma fotogrāfijām, kas apceļoja pasauli, iespiežoties daudzu cilvēku atmiņā: uz milzu spilvena fona strauji progresējošas slimības novārdzināta seja, skatiens, kas izmisīgi cenšas ko tvert, nogriezti mati – tiek skaitīti brīži pirms Aleksandra Ļitviņenko aiziešanas. Faktiski viņš jau miris. Un grūti klasificēt viņa slepkavām adresētos apvainojumus – vai tās uzskatāmas vēl par pirmsnāves vai jau pēcnāves liecībām?

Delta posta: 'Pirmais moments ir ļoti, ļoti nežēlīgs' – pacienta Jura stāsts

"Delfi" ar aptuveni 40 gadus veco Covid-19 pacientu Juri tiekas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Toksikoloģijas un sepses klīnikas intensīvās terapijas nodaļā, kur pat ar visu šeit obligāto pārģērbšanos speciālā aizsargtērpā viņa tuvinieki nevarētu viņu apmeklēt. Slimnīcā viņš ir kopš augusta beigām, slimības gaita ir bijusi smaga. Viņš ir arī viens no retajiem pacientiem, kas šajā nodaļā spēj runāt. Daudziem jācīnās par savu elpu, kamēr viņiem veic plaušu ventilāciju.

Ziemele: ST ļauj izskaidrot sabiedrībai, kas tā tāda ir šajā laikmetā

Tradicionāli tiesas komunicē ar spriedumiem. Taču Eiropas Savienības (ES) integrācijas līmenis ir tāds, ka ar savstarpēju spriedumu lasīšanu, kad tie pārtulkoti, ir daudz par maz ES tiesiskās telpas kontekstā. To atzīst bijusī Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētāja, tagadējā Eiropas Savienības tiesas (EST) tiesnese Ineta Ziemele. Aizvadītajā nedēļā Latvijā notika Ziemeles iniciēta konference, kur ES valstu konstitucionālo tiesu pārstāvji piedalījās savstarpējā dialogā ar EST pārstāvjiem.

Var arī aizņemties. Ministrs Eglītis par algu un pensiju celšanu

100 dienās pēc stāšanās amatā labklājības ministram Gatim Eglītim (JKP) nav nācies dzēst lielus "ugunsgrēkus" un nonākt radikālu pretēju viedokļu krustugunīs savā nozarē atšķirībā no partijas biedres izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces un iekšlietu ministres Marijas Golubevas (AP), kuras stājās amatā tajā pat dienā. Vienīgais brīdis, kad ministra krēsls sašūpojās, bija pašā sākumā. Ministra paustie izteikumi tviterī par finansējuma plūsmas kontroli pašvaldībām, ņemot vērā to vadības politisko piederību, izraisīja ne tikai vētru šajā mikroblogošanas vietnē, bet arī lielu neizpratni Latvijas Pašvaldību savienībā.

Rīgas dome plāno iepirkt fotoradarus ātruma, stāvēšanas un citu pārkāpumu kontrolei

"Diemžēl, sabiedrība bez sodiem nesaprot. Mums ir izveidotas stāvvietas piegādes mašīnām, kurās stāv Porsche, Mercedes, Jeep un visādas citādas mašīnas. Nedomāju, ka tās pārvadā pienu uz veikaliem," tā raidījumā "Spried ar Delfi" izteicās Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteja priekšsēdētājs Olaf Pulks (JV). Viņš norādīja, ka tādēļ domes Satiksmes departaments nākamā gada budžetā prasīšot līdzekļus fotoradaru iegādei, ar kuriem varētu sodīt ātrumpārkāpējus kā arī cilvēkus, kuri savus auto novieto neatļautās vietās vai brauc sabiedriskā transporta vai velojoslās. Viņš brīdināja, ka alternatīva radariem būtu, piemēram, velojoslas norobežot ar "tiem pašiem "mīļajiem" stabiņiem".

Covid-19 delta variants un bērni: vai slimos biežāk un kādas būs sekas

Kopš maija vidus Latvijā izplatās Covid-19 infekcijas delta variants, kas ir daudz lipīgāks par iepriekšējiem variantiem. Lielu satraukumu rada tas, ka arvien biežāk saslimst arī bērni. Vai rudenī gaidāma lielāka saslimstība bērnu vidū un kādas sekas vīruss atstāj uz bērniem, skaidro Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas infektoloģe un pediatre Gunta Laizāne.

Svešie te nestaigā. Vecmīlgrāvja un tuvējo kaimiņu kriminālais stāsts

Gan kādreizējie miliči, gan tagadējie policisti ir vienisprātis: Vecmīlgrāvis vienmēr bijis un ir pats par sevi. Tā ir valsts valstī, pilsēta pilsētā – ar savu dzīvesveidu, ar savu dienas kārtību. Liela apkaime, kuras teritorijā ir divas kuģu remonta rūpnīcas, ostas un vairāki termināļi. Gan astoņdesmitajos, gan deviņdesmitajos gados te bijis ļoti nemierīgi – notikuši gan skaļi noziegumi ar plašu rezonansi, gan bandītu izrēķināšanās, gan dubultslepkavības.

Uzspridzināt, uzcelt, atkal uzspridzināt: jaunas liecības, kā ASV zaudēja Afganistānu

Noslepenotie dokumenti, kurus tiesāšanās ceļā ieguva "Washington Post" un žurnālists Kreigs Vitloks, atklāj visai baisu ainu par vērienu, ar kādu tika maldināta amerikāņu un starptautiskā sabiedrība par notiekošo Afganistānā. Oficiālā ASV pozīcija bija rožaina – jau 2001. gada nogalē it kā gūta uzvara. Sajūsma bija neslēpta, 2002. gada uzrunā par stāvokli valstī Džordžs Bušs pat atļāvās pajokot: "Teroristi, kas reiz atradās Afganistānā, tagad atrodas kamerās Gvantanamo līcī." Taču aizkadrā palika tas, ka runām par uzvaru nebija nekāda pamata. Vitloka grāmatā "Afganistānas dokumenti: kara slepenā vēsture" atrodamie fakti bez patosa vai klišejām dēvējami par šokējošiem.

Vienu dienu deri, nākamajā – nē. Apmaksātas medicīniskās apaugļošanas sistēma

Latvijā kopš 2012. gada neauglīgām ģimenēm ir iespēja saņemt valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu. Pasaulē ir dažādas iespējas un ierobežojumi attiecībā uz to, kas šāda veida atbalstu var saņemt, – no ierobežojumiem attiecībā uz vecumu (ar dažādām robežām), smēķēšanu, svaru, tādiem nemedicīniskiem aspektiem kā laulības, attiecību vai citu bērnu esamība līdz iespējām saņemt valsts atbalstu bez jebkādiem ierobežojumiem, pat vecuma.

Tēvs alkoholiķis, māte alkoholiķe. Tātad es arī?

Mēdz teikt: "parādi man savus draugus, un es pateikšu, kāds tu esi". Kāds piekritīs, kāds ne, bet par mums patiesi bieži vien spriež pēc cilvēkiem, kas ir mūsu tā saucamajā "burbulī", un, nenoliedzami, tajā iekļaujas arī ģimene. Pēc šī pieņēmuma spriežot, ikviens bērns, kura vecāki bijuši veiksmīgi uzņēmēji, arī par tādu kļūs, bet, ja tuvākie radinieki aizraujas ar grādīgām dzirām, bērns neizbēgami aizies pa alkoholisma taciņu. Vai ābols no ābeles var nokrist ļoti, ļoti tālu un apgāzt šo pieņēmumu?

Kanibālisms un 'ļaunie latvieši' – publicēta padomju karavīra dienasgrāmata par gūsta laiku Rēzeknē

Foto: Padomju karagūstekņu kolonna ceļā no Sebežas uz Rēzekni, 1941. gada 3. augusts. Kaspara Stroda privātkolekcija

"Cik zema kultūra un izklaides, salīdzinot ar dzīves progresu." Tas ir pēdējais teikums Sarkanās armijas karavīra farmaceita Aleksandra Orehova dienasgrāmatā. Orehovs 1941. gada 7. oktobrī kļuva par vienu no Rēzeknē izveidotās karagūstekņu nometnes "Stalag 347" ieslodzītajiem. Jau kopš pirmajām nacistiskās Vācijas un Padomju Savienības kara dienām Orehovs rakstīja dienasgrāmatu, kur atspoguļoja ne tikai cīņas frontē, bet arī ikdienu nometnē Rēzeknē un attieksmi pret vietējiem latviešiem.

Klinšains krasts un neaizmirstami skati. Pārgājiens pa Jūrtaku Igaunijā

Kad Latvijā gar visu jūras piekrasti nočāpots, tad jādodas iepazīt igauņu jūras malu, vai ne? Tā sola varenas kraujas un dižas klintis, akmeņiem rotātus liedagus un vientulīgas pludmales, mežrozīšu paklājus un kadiķus vientuļniekus, staltas bākas, jaudīgus ūdenskritumus un ko tikai vēl ne.

