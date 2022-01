'Delfi Plus': Levits, vakcinēto pandēmija un džinkstoņa galvā

Covid-19 paveida omikrona straujais uzliesmojums un energoresursu cenu krīze ir divi no visvairāk apspriestajiem jautājumiem aizvadītājā nedēļā. Par tiem, kā arī citām aktualitātēm, piemēram, dažādām veselības problēmām vai būtiskāko sportā, rakstīja arī "Delfi Plus".

Vai sākusies vakcinēto pandēmija un ko var secināt no statistikas par saslimušajiem, ņemot vērā viņu vakcinācijas statusu, šķetināja Laura Dzērve un Sarmīte Gaidule. Lai arī no absolūtajiem skaitļiem patiesi varētu secināt, ka cilvēki, kas centušies sevi pasargāt no Covid-19 ar vakcīnas palīdzību, slimo biežāk, salīdzinot datus uz noteiktu iedzīvotāju skaitu, var izdarīt pavisam citus secinājumus. Vakcinētu cilvēku vienkārši ir krietni vairāk, turklāt vakcīna samazina risku ne vien inficēties, bet arī iespējamību, ka cilvēks nonāks slimnīcā vai saslimšana beigsies letāli. Vairāk lasi rakstā.

Covid-19 nebūt nav vienīgā veselības problēma, kas skar Latvijas iedzīvotājus. Izrādās, ka teju katrs piektais saskaras ar džinkstēšanu galvā. Kas to izraisa un kā ar to cīnīties? Lasi rakstā! Tāpat tajā iespējams iepazīties ar kādas sievietes pieredzi, cīnoties ar uzmācīgo džinkstēšanu galvā.

Žurnāliste Vita Dreijere "Delfi Plus" lasītājiem piedāvāja interviju ar valsts prezidentu Egilu Levitu. Energoresursu cenu krīze, Krievijas iespējamā iebrukuma Ukrainā ietekme uz Latviju, pandēmijas izaicinājumi un neviendabīgās koalīcijas politisko ķīviņu savaldīšana ir tikai daļa no jautājumiem, kam žurnāliste pievērsās sarunas laikā.

Šonedēļ turpinājām vēstīt arī par aktualitātēm saistībā ar energoresursu cenu krīzi. Stāstījām gan par iespējām ietaupīt cilvēkiem, kas mājokļa apkurei izmanto gāzes katlu, gan pētījām, vai turpmāk arī biļetes uz pasākumiem būs dārgākas, kā arī vaicājām, vai rēķini turpinās palielināties un kā tos ietekmēs solītais atbalsts.

"Delfi Plus" nākamnedēļ pievērsīsies šajā laikā būtiskiem karjeras jautājumiem, pastāstīs par kādu Latvijā ļoti iemīļotu našķi un informēs par svarīgiem mājokļa jautājumiem. Tāpat turpināsim vēstīt par aktuāliem veselības jautājumiem un būtisko zinātnē.

'Vakcinēto pandēmija'? Ko mēdz interpretēt nepareizi, un ko rāda dati

Vakcinēto pandēmija ir sākusies, vakcinētie inficēšanās sacīkstēs pārliecinoši uzvar – ar šādiem izteikumiem sociālajos tīklos mēdz dalīties arvien biežāk. Ierakstus papildina ekrānuzņēmumi no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapas ar datiem par pēdējās 24 stundās inficēto un mirušo skaitu. Bet kā viņi šos datus lasījuši, kas nepareizs ir viņu apgalvojumos, ko atklāj līknes par inficēto un mirušo skaitu un kādi ir galvenie iemesli vakcinēto nopietnai saslimšanai un hospitalizēšanai, lūkoja noskaidrot "Delfi Plus".

Nē, tas nav ausī ieskrējis ods. Džinkst galvā gandrīz katram piektajam

Ilgstoši atrodoties trokšņainā vidē, daudziem rodas tik pamatīgs diskomforts, ka lielākā vēlme ir pēc iespējas ātrāk nonākt mierā un klusumā. Šādās reizēs pietiek ar pagriešanos uz papēža un došanos prom, taču daudzi no ausī "dzīvojošā" trokšņa aizbēgt nevar. Tas ir klātesošs, lai arī kurp dotos. Reizēm ausī dzirdamā džinkstēšana ir tik uzmācīga, ka traucē ne tikai dzirdēt pašam savas domas, bet arī apkārtējos. Un tad, lai nesajuktu prātā, jāmeklē visefektīvākie risinājumi trokšņa slāpēšanai.

Nedzīvošana 'no rokas mutē', krīzes un ziloņkaula tronis – intervija ar Levitu

Intervija ar Valsts prezidentu Egilu Levitu jau beigusies un virzāmies uz durvju pusi, kad Levits pēkšņi apcērtas un lūdz vēlreiz ieslēgt diktofonu. Atcerējies, ko vēl grib pateikt. Šis mirklis ir simbolisks, jo ieskicē nelielo spēkošanos par kontroli, kas pavada šo interviju. Jau organizējot sarunu, Valsts prezidenta kanceleja mēģina panākt vienošanos, ka intervija netiks publicēta abonentiem pieejamajā saturā, sarunas gaitā no prezidenta izskan norādījums pirms publicēšanas nosūtīt interviju preses sekretārei, kas nav vispārpieņemta žurnālistikas prakse portālā, tomēr uz iebildumiem kanceleja reaģē korekti un mediju neatkarību respektē.

Apkures un elektrības rēķini: vai atbalsts palīdzēs un kas vēl gaidāms?

Pēdējā laikā ik mēnesi siltumenerģijas vai elektrības rēķins ir nepatīkams pārsteigums, jo summas aug lēcienveidā. Valdība nupat izveidojusi plānu iedzīvotāju atbalstam, taču tas palīdzēs vien daļai, turklāt gan vietējo, gan starptautisko ekspertu prognozes liecina, ka nākamajā apkures sezonā mūs var sagaidīt jauni rekordi.

Publikācijā skaidrots:

Vai izdevumi turpinās augt?

Vai valsts atbalsts segs augošo izdevumu apmēru?

Kurās Latvijas vietās sagaidāms tālāks siltumenerģijas tarifu pieaugums?

Kāpēc pastāv risks, ka pēc cenu atslābuma pieaugums var atjaunoties un sasniegt jaunus rekordus?

Neprognozējamo apkures cenu varā. Gāzes katlu alternatīvas un gudra esošā lietošana

Ierastā apkures rēķina vietā ieraudzīt trīs reizes lielāku skaitli nekā iepriekš pavisam noteikti ir sāpīgi. Neprognozējamās energoresursu cenas un lielie rēķini gan par apkuri, gan elektrību iedzīvotājiem likuši risināt apkures un karstā ūdens jautājumu. Varbūt izdevīgāk gāzes apkuri tomēr nomainīt pret kādu citu apkures iekārtu? Vai varbūt iespējams ietaupīt, gudri izmantojot veco katlu? To skaidrosim šajā rakstā.

Vai pelmeņi ir dievu ēdiens, un kas tajos iekšā? Degustē eksperti

Kā teica Madis, viens no "Tasty" pelmeņu degustācijas dalībniekiem, tas, ka pelmeņi ir vīriešu ēdiens, kad galīgi nekā cita nav, un tajos sabāzta lētākā gaļa, samalta ar avīzēm, ir klišeja no padomju laikiem. Mada un draugu pieredze liecina, ka tagad kvalitatīvi, labi pagatavoti pelmeņi ir normāls, kārtīgs ēdiens, ar kuru mierīgu sirdi var barot arī mīļotās sievietes un bērnus.

Slimības simptomi bez cēloņa. Kas ir veģetatīvā distonija, un kāpēc par to runāt

Neizskaidrojami fiziski simptomi, sāpes, sirdsklauves, paaugstināts asinsspiediens, lai arī cilvēks ir šķietami vesels. Tas viss var liecināt par veģetatīvo distoniju. Kas īsti tā ir par slimību? Kā to diagnosticē? Kā no tās atbrīvoties? Par to podkāstā "Laimes laboratorija" spriedām ar psihoterapeitu Andri Veselovski.

Kur vēl izslēgt elektrību: Vai koncertu, izrāžu un izstāžu biļetes kļūs dārgākas?

Izrāde vai koncerts tumsā? Izstāde dabīgā dienasgaismā un kaut kur pilsētvidē, lai nav rūpju par apkuri? Mākslas pasaulē tas nebūtu nekas ārkārtējs – radošs notikums, kas piedāvā jaunu pieredzi –, ja vien tas nebūtu ievads stāstam par to, kā jauno elektrības un apkures cenu pieaugumu pārdzīvo Latvijas kultūras iestādes.

Murajevs: kas ir britu norādītais Kremlim tīkamais Ukrainas līdera kandidāts

Aizvadītajā nedēļas nogalē Lielbritānijas Ārlietu birojs paziņoja, ka Krievija vēlas panākt politiskās līderības maiņu Ukrainā, lai tur varas pozīcijās nostādītu sev lojālu un tīkamu politiķi. Londona minēja, ka šādam amatam Krievija varētu "bīdīt" prokremlisko Ukrainas politiķi Jevgeņiju Murajevu.

Reinis Lācis: Vai pulciņu labad iznīdēsim sporta spēles?

Valstiskā līmenī mēs tikai attālināmies no prioritāro sporta veidu noteikšanas. Jauniešu sportā notiek pat pretējais. Par to mudina domāt nesen pieņemtās izmaiņas Ministru Kabineta (MK) noteikumos un sporta skolu asā reakcija uz tām. Proti, populāri sporta veidi kā futbols, basketbols un vieglatlētika tiek apdraudēti, bet sistēmā laipni tiek uzņemtas atsevišķu cilvēku nodarbes.

Latviete padomju kino impērijā – 'Mosfiļm' tērpu māksliniece Edīte Priede

"Piekritu uz trim gadiem, paliku 30," tā par savu darbu lielākajā PSRS kinostudijā saka tērpu māksliniece Edīte Priede. Viņas kontā ir darbs pie filmām, kas ierakstītas ne tikai padomju kino zelta fondā, bet iederētos arī pasaules kino klasikā, – "Dienesta romāns", "Stacija diviem" un citas. Kopumā latviešu māksliniece strādājusi 26 filmās.

