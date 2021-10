'Delfi plus': 'Lidl' ienākšana Latvijā un leģendārās izklaides vietas

Aizvadītajā nedēļā "Delfi plus" turpināja vēstīt par aktuālākajiem notikumiem politikā, ekonomikā un, protams, veselībā. Neizpalika arī lasāmā par dzīvesstilu un izklaidi, piedāvājot lasītājiem otro daļu rakstu sērijā par kulta vietām, kuru vairs nav. Bet nu par visu pēc kārtas.

Jau vairākus gadus patērētāji gaida lielveikalu "Lidl" atvēršanu, cerot uz zemākām cenām un plašāku piedāvājumu. Kā "Lidl" ienākšanu tirgū vērtē Latvijā esošo nelielo veikalu tīkli, skaidroja "Delfi" Biznesa ziņu nodaļas redaktore Lelde Petrāne. Viena no stratēģijām ir pircējus noturēt un iekārdināt ar vietējo produkciju. Vai ar to būs gana?

Lai labāk izprastu situāciju uz Latvijas un Baltkrievijas robežas hibrīdkara apstākļos, "Delfi" žurnālists Viesturs Radovics bija devies lūkot notiekošo uz vietas. Reportāžā vari iepazīties ar to, kā izskatās 1,7 kilometrus garais žogs un pierobeža, kā arī uzzināt, kādi aizsardzības pasākumi nepieciešami, kādus plānots realizēt tuvākajā laikā, kā arī to, kad uz robežas paredzama bēgļu plūsmas pastiprināšanās.

Šonedēļ pie lasītājiem nonāca arī rakstu sērijas par kulta vietām, kuru vairs nav, otrā daļa, kas iepazīstina ar tādām leģendārām vietām kā klubs "LaRocca" un bārs "Ai, Karamba!". Rakstos vari atgriezties vairākas desmitgades senā pagātnē un atcerēties, kādas ballītes notika 90. gadu beigās un 2000. gados.

Savukārt zinātnes cienītājiem bija iespēja ielūkoties Īlona Maska plānos par humanoīdo 'teslabotu'. To, vai ziņa par robota izstrādi bija joks un vai ko tādu tuvākajā laikā maz ir iespējams realizēt, skaidroja "Campus" redaktors Edžus Miķelsons.

Tuvākajā laikā "Delfi plus" pievērsīsies jautājumam, kā bruņojas mūsu robežsargi, iedziļināsies tēmā, kas skar apkures sezonu un tarifus, kā arī turpinās šajā nedēļā aizsākto rakstu sēriju "Kulta vietas, kuru vairs nav". Vēl vismaz divos rakstos vērsīsim skatienu kaimiņu virzienā: stāstīsim par kādu Igaunijas jaunuzņēmumu, kas izstrādā meditācijas lietotni, un iepazīstināsim ar kaimiņvalstī izstrādāto Baltijā pirmo saules enerģijas automobili, kas piedalīsies arī starptautiskās sacensībās. "Delfi plus" dzīvesstils pētīs, vai, izmantojot senus DNS paraugus, ir iespējams atjaunot izmirušu dzīvnieku sugas, mēģinās saprast, kādas ir jauniešu iespējas iegādāties savu pirmo mitekli, kā arī turpinās stāstīt par iedvesmojošiem cilvēkiem mums līdzās.

Galvenais nepagriezt ieroču stobrus uz Baltkrievijas pusi – reportāža no austrumu robežas

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Baltkrievijas robežas pusē tas ir neliels laukumiņš ar dažiem bluķīšiem, kuru baltkrievu robežsargi izmanto kā pīpētavu. Aiz laukumiņa ir necaurredzams mežiņš, krūmājs un iestaigātas takas, kas ved dziļāk Baltkrievijā. Blakus bluķīšiem ir Latvijas un Baltkrievijas robežstiga, bet Latvijas pusē ziemāju lauks, kas pēdējās dienās pārvērties dubļu jūrā. Aiz ziemājiem sākas lauku ceļš, pa kuru var nokļūt Latvijas ciematā Indrā. Tieši robežas posms starp baltkrievu bluķīšiem un latviešu ziemājiem šovasar bija karstākais punkts, pār kuru no Baltkrievijas Latvijā tika dzīti iekšā Irākas un citu valstu bēgļi.

Speciālista vietā augi. Kas ir terapeitiskie dārzi, un kā tie uzlabo garīgo veselību

Mēdz teikt – daba dziedē, daba ārstē, mežā pazūd stress un nogurums. Psiholoģijā runā par dārza terapiju un terapeitiskajiem dārziem. Kas tad īsti ir šie dziedējošie dārzi, un kā to principus ieviest savā apkārtnē? Ainavu arhitekte Ilze Rukšāne, ar kuras līdzdalību top viens no pirmajiem specializēti terapeitiskajiem dārziem Latvijā, stāsta, kā atšķirt vienu no otra un kas tas īsti ir – terapeitiskais dārzs.

Iespējams, slavenākais Rīgas naktsklubs – leģendārā 'La Rocca'

Foto: No privātā arhīva

2000. gada augustā durvis vēra "La Rocca" – tobrīd lielākais naktsklubs visā Baltijā. Te veiksmīgi sakrita viss – lielas ambīcijas, īpašnieka finanšu iespējas un jaudīga radošā komanda. Katru nedēļas nogali kluba priekšā veidojās iespaidīga rinda uz "face control", bet teju katrā taksometrā radioviļņos dārdēja tiešā translācija no "La Rocca" – kluba radošais direktors Pīters Sildegrens pulcēja apmeklētājus ar tolaik efektīvākajiem ieročiem.

Mediķi futbolistam izglāba kāju, klubs nesamaksāja. Kādi ir nogrimušā 'Noah Jūrmala' parādi

Foto: F64

Šovasar "Optibet" Latvijas futbola virslīgas spēlē šaušalīgu savainojumu guva "Noah Jūrmala" uzbrucējs Mirakle Nvaoriss. Tagad kļuvis zināms, ka ārsti vēlāk veica "mazu brīnumu" un saglabāja futbolistam kāju, bet klubs uz to atbildējis ar "garantijas vēstulei līdzīgu papīru", un joprojām nav samaksāts par veikto operāciju. Turklāt futbolists, izrādās, nemaz nebija apdrošināts pret šādiem gadījumiem.

Jānomaina aptuveni 250 autobusi. Intervija ar 'Rīgas satiksmes' vadītāju Džinetu Innusu

Foto: Publicitātes foto

Kamēr konkrētas aprises par sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstību Rīgas areālā un jaunu biļešu sistēmu vēl tiek "zīmētas", Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa, vērtējot uzņēmuma operatīvo darbību, atzīst – ir grūti samierināties, ka darba augļi jāziedo tam, lai tiktu galā ar kādreiz pieļautajiem pārkāpumiem.

Kritika klusāka, bet nemazinās. Vai Vakcinācijas projekta nodaļai izdevies sevi attaisnot?

Foto: LETA

Pēc nemierīgā pavasara, kad jaunizveidotais un tobrīd īpaši dāsni finansētais Vakcinācijas projekta birojs uzkāpa uz vairākiem grābekļiem pēc kārtas, iestājies zināms miers. Uz Nacionālo veselības dienestu (NVD) pārcelto struktūru vairs nespīd tik intensīvi uzmanības starmeši, taču vakcinācijas procesā aizķeršanās netrūkst. Atšķiras tikai problēmu raksturs – ja pavasarī lielākās problēmas radās, lavierējot situācijā, kad gribētāju ir vairāk nekā vakcīnu pret Covid-19, tad pēdējo mēnešu klupšanas akmens ir joprojām zemā potēšanas aptvere tieši lielākajam riskam pakļauto iedzīvotāju grupās.

Mazumtirdzniecības nozarē gaisā virmo 'Lidl' bieds: kā gatavojas nelielo veikalu tīkli

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Nelielo veikalu tīkli ir apņēmības pilni nezaudēt konkurences cīņā ar jauno Latvijas mazumtirdzniecības nozares spēlētāju "Lidl". Katrs min savus trumpjus un stratēģijas, bet kopumā paredz, ka lielāko ietekmi tomēr izjutīs Latvijas tirgū strādājošie tirdzniecības milži.

Atomi mieram – Latvijā vienīgais kodolreaktors svin 60 gadu jubileju

Foto: “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

"Grūti pat ticēt, ka vēl nesen šajā vietā, ko klāja meža puduris, bija manāmas tikai zvēru un vientuļu mednieku pēdas. Šodien pāri egļu galotnēm stalti paceļas vairākstāvu korpuss, kurā zinātnieki risinās svarīgas zinātniskas problēmas, skaldīs atomus," 1961. gada oktobrī vēstīja laikraksts "Padomju Jaunatne". Klusais meža puduris bija Salaspilī, kur 1961. gada 26. septembrī tika oficiāli iedarbināts Baltijā pirmais kodolreaktors.

Visu laiku ietekmīgākā latviešu sieviete? Emīlijas Benjamiņas spožums un posts dzīvē un kino (precizēts)

Foto: Andrejs Strokins

Šogad aprit 80 gadi kopš pirmās latviešu miljonāres, ietekmīgās izdevējas un sabiedriskās darbinieces Emīlijas Benjamiņas nāves. Iespējams, visu laiku ietekmīgākā latviešu sieviete, kas savulaik atradās latviešu sabiedriskās un kultūras dzīves centrā ar varu pār daudzu cilvēku likteņiem, savu spožo dzīvi beidza Sibīrijas izsūtījuma ellē. Emīlijas Benjamiņas personiskā traģēdija lielā mērā simbolizē arī Latvijas valsts likteni, tāpēc pašmāju kinoveidotāju vēlme to pārvērst vērienīgā seriālā šķiet teju likumsakarīga. Nupat seriāla "Emīlija. Latvijas preses karaliene" pirmās sērijas nodotas skatītāju vērtējumam.

Tāds, lai var aizbēgt. Vai Maska humanoīdais 'teslabots' ir tikai joks?

Foto: Shutterstock

Lai nu ar ko, bet ar mediju uzmanības piesaisti Īlonam Maskam problēmu nav (nedaudz amizanti to pieminēt pirmajā rindiņā rakstā par Īlonu Masku). Tieši šādu mērķi – noķert un novirzīt sev vēlamā gultnē mediju uzmanību – daži tehnoloģiju eksperti piedēvējuši Īlona Maska izgājienam 20. augustā notikušajā ikgadējā "Tesla AI Day" pasākumā.

Diāna Dadzīte par dzīves līkločiem: no katra posma esmu paņēmusi labāko

Foto: Personiskais arhīvs

Šīs vasaras nogalē, no 24. augusta līdz 5. septembrim, Tokijā tika aizvadītas paralimpiskās spēles, kurās latviešu vieglatlēte Diāna Dadzīte izcīnīja divas medaļas – sudrabu diska mešanā un bronzu šķēpmešanā. Gatavošanās sacensībām bija izaicinājumiem pilna – nepietika vien ar to, ka spēles tika par gadu pārceltas, pēdējos četrus mēnešus pirms spēlēm Diānai bija jāgatavojas vienai – bez trenera palīdzības. Liktenis Diānas ceļā ik pa laikam metis kādu sprunguli, taču tie viņu darījuši tikai stiprāku. "Tā ir mana dzīve, un es to nevaru izmainīt," viņa ar pārliecību balsī saka, runājot par mammas zaudējumu, māsas un savu avāriju, kas abām atņēma spēju staigāt.

'Man dzīvē laimējies'. Vilis Vītols par dimanta kāzām, tēva lomu un vitālu dzīves viduspāreju

Foto: Privātais arhīvs

Latvijā zināmā mecenātu ģimene Vilis un Marta Vītoli augustā nosvinēja dimanta jeb 60 gadu kāzu jubileju. Vītolu fonda mājaslapā lasāms, ka Dimanta kāzu stipendiju iedibinājušas Vītolu piecu bērnu ģimenes – Pantiņu, Klišānu, Hrgetiču, Vītolu –, tādējādi suminot vecākus. Ar Vili Vītolu tiekos pēc Tēva dienas viņa vadītā fonda birojā. Tikšanās ieplānota pēc nesena brauciena uz Vāciju, uz kurieni, kā vēlāk izrādās, savos 87 gados Vītola kungs stūrējis auto pats. Mūsu saruna par tēva lomu, smagāko pārdzīvojumu tajā, dažādām – nabadzības un turības – pieredzēm dzīvē, prasmi vitāli dzīvot un Latvijas nākotnes redzējumu.

