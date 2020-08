'Delfi plus': Navaļnija ceļš uz diagnozi, Bruknas skandāls un iekšējās cīņas

Šī nedēļa bijusi cīņām un emocijām piesātināta gan pasaulē, gan Latvijā. Tieši tāds šonedēļ bija arī "Delfi plus" – aktualitāšu apskati, viedokļi un sajūtām bagātas pieredzes, kas izgaismo konfliktus pasaulē vai katrā no mums. Cīņa par Rīgas atslēgām, nedienas Bruknā, Navaļnija indēšana un nespēja samierināties pašam ar sevi. Bet nu par visu pēc kārtas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viena no visskaļāk apspriestajām tēmām Latvijā bija pagājušajā nedēļā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas veiktās pārbaudes par nepilngadīgo dzīves apstākļiem katoļu priestera Andreja Mediņa vadītajā Bruknas kopienā un kopienas krietni vēlāk sniegtās atbildes. "Delfi plus" apskatnieks Māris Zanders sniedza ieskatu par to, kāpēc, viņaprāt, šādas situācijas atkārtojas un turpinās atkārtoties. Šī sabiedrības cīņa pat nedaudz aizēnoja sacensību par pilsētas atslēgām Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas. Neizlēmīgie vēlētāji varēja iepazīties ar "Cehs.lv" ironisko spriedelējumu par to, kāda būs galvaspilsēta, ja kandidātu solītais patiešām piepildīsies. Tāpat noslēdzām interviju sēriju, kur sarunājāmies ar bijušajiem Rīgas domes vadītājiem. Šonedēļ lasītāji varēja tuvāk iepazīt eksmēru Jāni Birku un viņa Rīgu.

Žurnālists Andris Kārkluvalks piedāvāja atskatu uz to, kā Krievijas opozīcijas spilgtākais personāžs Aleksejs Navaļnijs pēc saindēšanas nokļuva līdz Vācijā un beigu beigās arī līdz diagnozei. Šis stāsts atspoguļoja gan politiķa cīņu par dzīvību un tuvinieku centienus viņu apciemot slimnīcā, gan sabiedrībai daudz nozīmīgāku nesaprašanos.

Pievērsāmies arī pavisam lokālām cīņām – tām kurās iesaistāmies paši un iesaistām savus tuviniekus. Viena no tām bija sevis pieņemšana un cīņa ar saviem un līdzcilvēku aizspriedumiem, savu seksuālo identitāti apjaušot vien tad, kad ilgi mēģināts dzīvot "tradicionāli". Savukārt žurnāliste Justīne Jurcika skaidroja, kas tad ir pasīvā agresija un kā tā ietekmē pašus un līdzcilvēkus.

Māris Zanders: 'Bruknas kopienas lieta' – tādas būs arī turpmāk

Foto: LETA

Ar kopienu un priesteri Andreju Mediņu saistītā rosība pašmāju informatīvajā telpā sakrita ar brīdi, kad internetā parādījās viena no jēdzīgiem reliģijas vēstures un socioloģijas žurnāliem jaunākais numurs [1], kas veltīts reliģisko konfesiju un kopienu attiecībām ar mūsdienu informatīvo telpu.

Lasīt vairāk

'Cehs.lv': Pēcvēlēšanu Rīga, kurā piepildās ikvienas partijas solījumi, bet tos īsteno velns

Foto: F64

Šonedēļ rīdzinieki dosies pie urnām izdarīt izvēli, kam turpmāk uzticēt pilsētas stūrēšanu pretī gaišajai nākotnei, un, kā zināms, katram dižam kapteinim, lai vīri uzticētos un sekotu pat skarbākajās vētrās, ir gana pārliecinoši jāsola, ka tepat, tepat jau aiz apvāršņa ir tā apsolītā zeme. Solījumu ir daudz, bet ar to izpildi parasti ir tā knapāk. Bet ir jācer un jāuzticas, tas ir tikai cilvēciski. Tāpēc triecienbrigāde "Cehs.lv" dažas dienas pirms kārtējo kapteiņu ievēlēšanas vēlas uzmundrināt un sniegt cerību, modelējot neiespējamo – Rīgu, kurā piepildās pilnīgi visi izskanējušie kandidātu solījumi.

Lasīt vairāk

Šlesera dzeguzes ola un zelta tilts. Intervija ar eksmēru Jāni Birku

Foto: DELFI

Balto mediķa uzsvārci Latvijas Jūras medicīnas centra (LJMC) valdes priekšsēdētājs Jānis Birks joprojām mēdz uzvilkt, arī fotosesijai rakstam, ko lasāt. Šai kādreiz par Baseina slimnīcu dēvētajai ārstniecības iestādei Birks ir piederīgs kopš 1992. gada, ja atskaita četrus Rīgas domē pavadītus gadus. Tikpat ilgi kā domē ieņemtajos amatos Birks arī nostrādāja savā ārsta reanimatologa specialitātē. Tad izšķīrās kļūt par ārstniecības iestādes vadītāju, neapvienojot to ar ārsta darbu, kas nozīmēja arī sertifikāta zaudēšanu. Iespējams, medicīnas centra vadītāja lomā arī sabiedrība Birku vislabāk zina, taču jāatzīmē, ka divus gadus viņš bija Rīgas domes galva.

Lasīt vairāk

Soli pa solim: Kā Navaļnijs tika līdz diagnozei Vācijā

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Komā esošais Krievijas opozīcijas redzamākais personāžs Aleksejs Navaļnijs naktī uz sestdienu tika nogādāts Vācijā, kur uzņemts Berlīnes Universitātes klīnikā "Charite". Kaimiņvalsts opozicionāru līdzšinējās pieredzes dēļ vairums viņa līdzgaitnieku ir pārliecināti par politiķa saindēšanu, tomēr, visticamāk, konkrētu indi medicīniski konstatēt vairs nevarēs. Tiesa, Vācijas mediķi konstatējuši Navaļnijs saindēšanos ar holinesterāzes inhibitoriem, kādi bija atrodami arī "Novičok" sastāvā.

Lasīt vairāk

Dubulta dzīve un bailes no patiesības – vēlīnā homoseksualitāte

Foto: Shutterstock

Iespējams, tev ir kāds paziņa vai draugs, kuru pazīsti jau kopš bērnības. Kļūstot pieauguši, abi veidojat attiecības, un, iespējams, tavs draugs pat apprecas, izveido ģimeni. Un pēkšņi tu uzzini, ka draugs, kuru tu tik labi pazīsti, ir homoseksuāls vai biseksuāls. Tas var šķist pārsteidzoši – kā tad tā? Tikai pieaugušā vecumā atklāt un pieņemt savu seksuālo orientāciju? Taču ģimenes noraidošā attieksme, traumas bērnībā un sabiedrības aizspriedumi vēl mūsdienās liek daudziem cilvēkiem dzīvot dubultu dzīvi un nepieņemt sevi. Sekas šādos gadījumos ir nopietnas, nereti pat traģiskas.

Lasīt vairāk

Bilde ir, skaņas nav. Pasīvā agresija

Pulkstenis rāda 19.15 – vīrs tikko pārradies mājās pēc garas un nogurdinošas darba dienas un dodas uz virtuvi, kurā cer sagaidīt sievu ar gardām vakariņām. Ieejot virtuvē, nākas secināt, ka vakariņas atradušas vietu atkritumos, bet mīļotā aizkaitinājumā berž netīros traukus. Uz vīra jautājumu "Kas noticis?" sieva noburkšķ: "Tu solīji būt mājās septiņos." Pārējie viņa centieni no mīļotās "izspiest" patiesās emocijas beidzas neveiksmīgi, jo viss, ko viņa spēj pateikt, ir: "Viss kārtībā." Viņa ir dusmīga, viņas vilšanos nav iespējams izteikt vārdos, viņa klusē un neatzīstas.

Lasīt vairāk

Foto: Kā Straupes pils izskatās pēc alkoholiķu aiziešanas

Foto: DELFI

Viduslaikos celtā Lielstraupes pils, kas 50 gadus bija pazīstama kā narkoloģiskās slimnīcas mājvieta, šogad beidzot ir pieejama apskatei jebkuram interesentam. Narkoloģiskā slimnīca 2017. gada nogalē ēku pameta, savukārt vietējā pašvaldība vēlas pili atjaunot un izveidot par aizraujošu tūrisma objektu.

Lasīt vairāk

Bizness, nevis spēlēšanās kafejnīcās. Beigeļu cepšanas aizsācēji Latvijā

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Viņi paši sevi sauc par beigeļu celmlaužiem Latvijā. Zane Urtāne un Aigars Krūmiņš, par beigeļiem nezinot itin neko, liktenīgas nejaušības dēļ nopirkuši kafejnīcu ar pilnu ledusskapi, jo Baznīcas ielā, kur šobrīd atrodas viņu izlolotais "Big Bad Bagels", jau bijusi beigeļu vieta. Šobrīd viņu ikdienu piepilda krēmsiera kalni, pasakaina maizes smarža un sapņi par otras ēstuves atvēršanu. Tā nu kādu rītu, vēl pirms izsalkušie sāk virināt durvis, "Tasty.lv" uzdevumā devos uz savu pirmo randiņu ar beigeli.

Lasīt vairāk

Pasaulē tikai 75 un viens no tiem Latvijā – 1,8 miljonu eiro 'McLaren Senna GTR'

Foto: DELFI kolāža

Aizvadītajā nedēļā internetā nonācis aculiecinieka video, kurā redzams, kā pie "Bentley" dīlercentra Rīgā, Krasta ielā, tiek braukts slēgtajā treilerī ar "McLaren Senna GTR" superauto. Tādējādi apstiprinājušās jau pērnā gada decembrī auto entuziastu vidū izskanējušās baumas, ka Latvijā redzēts ekskluzīvais "McLaren Senna GTR" spēkrats, kas maksā nepilnus divus miljonus eiro un ir izgatavots tikai 75 vienību ierobežotā sērijā. Tolaik gan šim aculiecinieku apgalvojumam nebija lietisku pierādījumu, un tikpat labi auto Rīgā varēja būt, piemēram, tranzītā uz Krieviju. Tomēr tagad tas atkal redzēts Rīgā un šoreiz ir arī nofilmēts.

Lasīt vairāk

Sezona 'pārvietojamajā burbulī' – Rīgas 'Dinamo' pielāgojas jaunajai dzīvei

Foto: F64

Koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 ierobežojumi mainījuši pasauli, tomēr Kontinentālā hokeja līga (KHL) nolēma pieturēties pie sava sākotnējā plāna jauno sezonu sākt septembrī. Tagad visiem klubiem, tostarp Rīgas "Dinamo", jāievēro stingrs protokols, lai nodrošinātu drošu sezonas aizvadīšanu.

Lasīt vairāk