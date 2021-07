'Delfi plus': Neiespējamā vakcinēšanas misija un sākas Tokijas olimpiskās spēles

Šonedēļ viens no aktuālākajiem notikumiem pasaulē ir Tokijas olimpisko spēļu atklāšana. Vairāk par vērienīgo sporta svētku aizkulisēm, pateicoties sporta žurnālista Ulda Strautmaņa reportāžām, var uzzināt arī "Delfi plus" lasītāji. Šonedēļ "Delfi plus" apskatīja arī Latvijā aktuālākos jautājumus, piemēram, ielūkojās vakcinācijas pret Covid-19 veicināšanas kampaņas nedienās, kā arī pētīja, cik ātri izlietoti līdzekļi, kas paredzēti, lai nodrošinātu bezmaksas psihoterapiju ģimenēm.

Ceļš uz Tokijas olimpiskajām spēlēm nav bijis līdzens. Pērn tās pārcēla Covid-19 pandēmijas dēļ, un šogad spēles beidzot notiek, bet tās pavisam noteikti būs pilnīgi citādas nekā ierasts – bez skatītājiem klātienē un ar neskaitāmiem ierobežojumiem gan sportistiem, gan spēļu atspoguļotājiem. Par to, kā līdz Tokijai nokļuva "Delfi" Sporta ziņu nodaļas galvenais redaktors, kā arī fotogrāfs, lasi Ulda Strautmaņa reportāžā no Tokijas.

Lai arī vakcīnu pret Covid-19 Latvijā jau kādu laiku nebūt netrūkst, vakcinācijas temps joprojām ir pārāk zems, lai varētu cerēt, ka rudenī valstī būs sasniegta pūļa imunitāte, kas palīdzētu izvairīties no ļoti stingriem ierobežojumiem. Par to, kas nogājis greizi ar vakcinācijas veicināšanas kampaņu un vai tā nesīs cerētos rezultātus, rakstīja žurnāliste Vita Dreijere. Savukārt "Cālis.lv" redaktore Aija Rutka apskatīja situāciju bezmaksas psihoterapijā ģimenēm, kur gadam paredzētais finansējums lielā pieprasījuma dēļ iztērēts dažu mēnešu laikā.

Žurnālists Viesturs Radovics arī šonedēļ priecēja vēsturisku notikumu mīļotājus, lasītājiem piedāvājot stāstu par latvieti, kas mazā laiviņā šķērsoja Kluso okeānu.

Drīzumā "Delfi plus" stāstīs par uzņēmuma "Latvijas tekstils" trauksmaino pandēmijas gadu, intervēs jauno Rīgas pašvaldības izpiddirektoru Jāni Langi par prioritātēm. Tāpat arī atskatīsimies vēsturē, gan uz seksa noziegumiem, kuri satricināja PSRS un kuros vainīgie izmantoja savu varu un ietekmi, gan arī ciešāk aplūkosim kādu banknoti, atklājot tās stāstu par "nepareizajām govīm" ."Delfi plus" dzīvesstils stāstīs, vai tādi karstuma viļņi, kādu pieredzējām šovasar, kļūs par arvien biežāku parādību nākotnē, pētīs metodes, ko cilvēki mēdz izmantot, lai atbrīvotos no alkohola atkarības, kā arī turpinās iepazīstināt ar iedvesmojošiem cilvēkiem mums līdzās.

Uldis Strautmanis: ceļamkrāns, OCHA un lietotņu važas jeb ilgais ceļš līdz Tokijai

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

"Uldi, bet ņem un piefiksē visus šos faktus, jo tas jau ir rēcīgi. "Trīs vīri laivā" cienīgs sižets," sacīja kolēģis Kārlis Dambrāns, birojā izdzirdot manu ironisko repliku par kārtējo "jautrību", kas uzradās mūsu ceļā uz Tokijas olimpiskajām spēlēm. Šobrīd esam tikuši iekšā Japānā un beidzot varam sākt domāt par darba lietām, bet pēdējo nedēļu laikā daudz stundu un nervu patērēti lietās, ko mums "sarūpējis" Covid-19. Un ne tikai…

Kapu izlaupītāji un točku filozofija – Sarkandaugavas kriminālā vēsture

Foto: DELFI

Sarkandaugava vienmēr bijusi zaļš, taču atšķirībā no Mežaparka ne tuvu ne elitārs Rīgas mikrorajons. Šī ir darbaļaužu priekšpilsēta, kur bija daudz alkohola "točku" un attiecīgi – daudz zādzību un sadzīves noziegumu. Deviņdesmito gadu sākumā Rīgas kapsētas kļuva par samērā drūmām un bīstamām vietām. "Delfi" pēta Sarkandaugavas kriminālo vēsturi un stāsta, cik droši tur ir tagad.

Neiespējamā misija Latvijas gaumē – par vakcīnām, kam neuzticas, jāpārliecina tiem, kuriem netic

Foto: DELFI

Dāsni aplīmētais afišu stabs, uz kā jaunākās vakcinācijas kampaņas plakāti ar krietni atlupušām malām piektdienas rītā skumīgi “sveicina” garāmgājējus Raiņa bulvārī, kalpo gluži kā simbolisks apliecinājums līdzšinējām valsts vakcinācijas komunikācijas neveiksmēm. Laikā, kad vakcīnu pietiek atliku likām, bet potēta ir apmēram trešdaļa iedzīvotāju, komunikācijas kampaņas veidotājiem ir jāsaskaras ar īpašu izaicinājumu – kā pārliecināt cilvēkus, kuri ne tikai ir šaubīgi par vakcīnām, bet arī neuzticas aktīvajai potēšanās aicinājumu paudējai – valdībai.

Bezmaksas psihoterapijai paredzētie limiti izsmelti dažu mēnešu laikā

Pēdējais pusotrs gads, kad visu pasauli pa savam prātam sajauca Covid-19 izraisītā pandēmija, arī Latvijas sabiedrībai tas bija liels pārbaudījums. Dažādi vietējie pētījumi un aptaujas liecina, ka daudzu cilvēku psihoemocionālā veselība ir pamatīgi iedragāta, tomēr, iespējams, vissmagāk šis dīvainais laiks skāris ģimenes ar bērniem, kad vecākiem papildus darba pienākumiem, kas lielākoties veikti attālināti jeb mājās, bija jāiesaistās arī savu atvašu izglītības procesā. Un izrādījās, ka visai ģimenei esot kopā bezgalīgi daudz stundu, dienu, nedēļu un mēnešu, mentālā veselība tam visam netiek līdzi.

Lielākās pārmaiņas vēsturē: ko sagaidīt no jaunās F-1 ēras

Foto: Imago Sport/Scanpix/LETA

Silverstounas trase, iespējams, ir pati nozīmīgākā vieta F-1 vēsturē. Pirms 71 gada tur notika pašas pirmās F-1 sacīkstes. Savukārt pagājušajā nedēļā šajā teritorijā, kura Otrā pasaules kara laikā tika izmantota kā britu Karalisko gaisa spēku bāze, dienasgaismu ieraudzīja 2022. gada Pirmās formulas bolīda koncepta modelis.

Uz dažām minūtēm aizbēgt no Zemes. Miljardieri sāk cīņu par kosmosa tūristu sirdīm

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Dienā, kad tapa šis raksts, sers Ričards Brensons jau pusotru nedēļu varēja sevi lepni dēvēt par astronautu. Planētas bagātākajam vīram Džefam Bezosam šis gods pienākas kopš otrdienas, kad nosacīto kosmosa robežu sasniedza arī viņš ar savu "New Shepard". Ar šiem zīmīgajiem lidojumiem atdzimst kosmosa tūrisms – nozare, kura aizsākās jau pirms aptuveni 20 gadiem, bet strauji noplaka vien pēc dažu turīgu veiksminieku "uzšaušanas" kosmosā.

Bagātākie kļūst turīgāki, citi zaudē mājokļus – kā no naudasmaisiem iekasēt vairāk?

Foto: DELFI

Pandēmijas laikā plaisa starp nabadzīgākajiem un bagātākajiem planētas iedzīvotājiem ir palielinājusies, gan raisot aizvien lielāku neapmierinātību sabiedrībā, gan valdībām aktīvāk liekot domāt, kā no turīgajiem iekasēt vairāk.

Pašnāvības vietā ceļojums – kā latvietis mazā laiviņā vienatnē šķērsoja Kluso okeānu

Foto: DELFI

1933. gadā vīrs vārdā Freds Rebels kļuva par pirmo cilvēku pasaulē, kas vienatnē ar laivu šķērsoja Kluso okeānu virzienā no rietumiem uz austrumiem. Aiz šī skanīgā vārda slēpās latvietis Pauls Sproģis, ceļotājs un dēkainis, kurš burājumā no Austrālijas uz ASV devās pēc krīzes personīgajā dzīvē un uzņēmējdarbībā.

Pārsteidza nesagatavotus: lietuviešu cīņa pret nelegālo migrāciju no Baltkrievijas

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Straujais nelegālo imigrantu pieplūdums, kas Lietuvā nonāk pāri robežai ar Baltkrieviju, pārsteidza kaimiņvalsti nesagatavotu. Steigā tiek meklēti risinājumi, veidoti dzeloņstiepļu nožogojumi un mainīti likumi, izpelnoties neviennozīmīgu tautiešu un trimdas baltkrievu vērtējumu.

'Bieži izskatās, ka valsts tiek vadīta ar 'ekseli'.' Saruna ar Valtu Ernštreitu

Foto: Zane Ernštreite

Viņu varētu dēvēt par Latvijas kultūras universālo kareivi, jo valodnieks un lībietis Valts Ernštreits savā profesionālajā darbībā šobrīd spēj apvienot gan Lībiešu institūta vadīšanu, gan atrašanos VKKF padomes priekšsēdētāja amatā, gan daudzpusīgu radošo darbību. Turklāt viņš ir arī īsts kareivis – jau vairākus gadus Valts ir aktīvs zemessargs. Nupat Miķeļtornī viņš kopā ar domubiedriem atklāja instalāciju "Nekādu lībiešu nav" – draudīgu metāla būri, ko sedz ceļa zīmes ar nosvītrotiem vietu nosaukumiem lībiešu valodā. Tas vienlaikus ir gan protests pret birokrātisko vienaldzību, gan aicinājums uz empātiju un spēju iejusties cita ādā.

Ciemos Jelgavas pusē: trifeļu dārzs ar suni un bez Midsomeras slepkavībām

Foto: DELFI

Trifeles ir viens no "augstās dzīves" un smalkas gardēdības simboliem – kaut kas līdzīgs apzeltītām austerēm un citiem labumiem no sērijas "medus lija, bet mutē netika". Taču trifeles pasniedz ne tikai labākajos Filadelfijas namos un smalkākajos Francijas restorānos – tās pieejamas arī Latvijā. Pagaidām – importētas. Taču šķiet, ka Latvijā audzētas trifeles un to produkti Latvijas restorānos un ekskluzīvos tirdziņos ir tikai laika jautājums. Un neilga laika jautājums – Latvijā ir vairāki īsto, vērtīgo, dārgo trifeļu dārzi, kuri sāks ražot jau tuvāko gadu laikā. Viens no tādiem ir Jelgavas pusē – "Truffland.com", kurā tikko viesojās "Tasty". Lija gan medus, gan trifeļu eļļa, mutē tika, un brīnumu un gardumu bija daudz.

