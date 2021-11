'Delfi Plus': Nevakcinēti un bez darba, psihiskā veselība un saruna ar Gorkšu

Kas notiks ar cilvēkiem, kas zaudēs darbu, jo viņi nevēlas vakcinēties pret 'Covid-19', ir viens no jautājumiem, ko pēdējās nedēļās ir uzdevuši daudzi. Šonedēļ "Delfi Plus" raudzīja uz to rast atbildi. Tāpat turpinājām pētīt psihiskās veselības pieejamību un kvalitāti Latvijā un uzdot jautājumus par nu jau vairākus gadus seno sarunu starp tālaika Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidentu Kasparu Gorkšu un skandalozo futbola darboni Oļegu Gavrilovu. Bet nu par visu pēc kārtas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Delfi Plus" žurnāliste Vita Dreijere sarunājās ar vairākiem cilvēkiem, kas nu palikuši bez darba vai uz laiku atstādināti no darba pienākumu veikšanas, jo izvēlējušies nevakcinēties pret "Covid-19". Kāpēc šāda izvēle un kā viņi raugās nākotnē? Kāds cer, ka situācija mainīsies, bet kāds pat gatavs pārvākties uz citu valsti cerībā, ka tur ierobežojumi cilvēkiem, kas nolēmuši nevakcinēties, nebūs tik stingri. Kā situāciju komentē atbildīgās institūcijas un cik daudzi ir gatavi tiesāties? Lasi rakstā.

Turpinājām arī uzdot jautājumus par to, kāda ir psihiskās veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte Latvijā. Par to stāstām rakstu sērijā "Dārgā psihe". Žurnāliste Justīne Jurcika pievērsās jautājumiem par to, cik garai vajadzētu būt vizītei pie psihiatra, cik pieejama ir psihiatrija Latvijā un kāpēc pacienti mēdz saskarties ar visai bezrūpīgu medikamentu izrakstīšanu.

Savukārt "Delfi" Sporta ziņu nodaļas galvenais redaktors Uldis Strautmanis sēdās pie sarunu galda ar bijušo LFF prezidentu Kasparu Gorkšu, lai uzdotu jautājumus par viņa sarunu ar skandalozo futbola darboni Oļegu Gavrilovu. Kāpēc saruna vispār notika? Kas tajā apsolīts?

Nākamnedēļ sāksim rakstu sēriju projektā "Publiskie iepirkumi: Uzvarēt nevar zaudēt", kur stāstām un skaidrojam, kādas izmaiņas pašlaik piedzīvo iepirkumu process, kādi ir tā trūkumi, kā piedalīties publiskajos iepirkumos un kā apstrīdēt lēmumu, kas nešķiet pareizs. Citā rakstā, intervijā, pievērsīsimies biznesa iespējām Latgalē. Arī atskatīsimies vēsturē, piedāvājot rakstu par partizāniem, stāstu par cerību, nodevību un ticību Latvijas brīvībai. Piedāvāsim arī neierastāku veidu daudziem tik zināmās Berlīnes apskatīšanai, salīdzināsim, no kuras mīklas izdodas gardākās piparkūkas, kā arī skaidrosim kāda populāra istabas auga audzēšanas smalkumus. Tāpat turpināsim šķetināt jautājumus par psihiskās veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti Latvijā, mēģinot saprast, ar kādām izmaksām jārēķinās, ja nepieciešama psihiatra palīdzība.

Lūk, daži no spilgtākajiem šīs nedēļas rakstiem. Par abonēšanas iespējām lasi šeit.

Nevakcinēti un bez darba – kas ar šiem cilvēkiem notiks?

Daļa vēl cer, ka noteikumi mainīsies. Uz atstādināšanas laiku dzīvo bez ienākumiem un dīkstāvē, bet oficiāli no darba aizgājuši nav. Citi jau ir aizgājuši, iztiek no uzkrājumiem, bezdarbnieka pabalsta vai citu ģimenes locekļu ienākumiem, bet zināma spriedze par to, no kā iztikt turpmāk, pakausī jau ir jūtama. Portāls "Delfi" sazinājās ar vairākiem cilvēkiem, kuru pārliecība par nevakcinēšanos ir tik stingra, ka viņi izvēlējušies zaudēt darbu, bet nepiekāpties šai prasībai. Ko viņi darīs tālāk?

Lasīt vairāk

Dārgā psihe: Bezrūpīga medikamentu izrakstīšana un speciālistu trūkums psihiatrijā

Meklēt psihiatrisko palīdzību nav viegli – vispirms jāpieņem tas, ka tev palīdzība ir nepieciešama, bet pēc tam pie tās arī jātiek. Savukārt, kad esi nonācis ārsta kabinetā, tu uzticies speciālistam un sagaidi, ka saņemsi tieši tādu palīdzību, kāda tev ir vajadzīga, taču diemžēl tā ne vienmēr notiek. Un, ja tu neesi pietiekami zinošs par to, kādu palīdzību ārstam tev vajadzētu spēt sniegt, ir viegli uz vairākiem gadiem ieslīgt bezjēdzīgā "ārstēšanās" kursā un sākt noticēt: "Ar mani laikam tomēr viss ir kārtībā...'' Vai: "Vairs nav jēgas turpināt ārstēties, jo man tāpat nekas nepalīdz."

Lasīt vairāk

'Spried ar Delfi' par Kaspara Gorkša bēdīgi slaveno sarunu ar skandalozo Oļegu Gavrilovu. Pilns ieraksts

Kāda nu jau vairākus gadus sena saruna starp tālaika Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidentu Kasparu Gorkšu un skandalozo futbola darboni Oļegu Gavrilovu joprojām tiek piesaukta kā kompromitējošs materiāls kā pret bijušo, tā esošo LFF vadību. Par to, kādēļ šī saruna notikusi, kas tajā apspriests un apsolīts, Gorkšs Uldim Strautmanim sniedza atbildes 24. novembrī raidījumā "Spried ar Delfi".

Lasīt vairāk

Kas bija latviešu meistarspiegs Peka, kurš nodeva savējos

Foto: Arhīva foto

Savervējis Liepājas "glīto Anniņu", piedalījies desanta operācijā Mērsragā, spiegojis vācu rūpnīcās, no cara Nikolaja II saņēmis solījumu par muižas piešķiršanu... Latvieša Andreja Pekas (dažos avotos – Pekka) paša aprakstītās gaitas 1. pasaules karā ir dēku romāna vērtas, tomēr varoņstāsts, ko viņš pats par sevi uzbūra, patiesībā ir uz meliem balstīts. Vairāki avoti liecina, ka par dižāko latviešu spiegu dēvētais Peka patiesībā bija dubultaģents, kurš nodeva vāciešiem daudzus latviešu izlūkus.

Lasīt vairāk

Bžezinskis: NATO jāieņem būtiska loma Klusajā okeānā

Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Pagājis gads, kopš amerikāņi prezidenta amatā ievēlēja Džo Baidenu. Iepriekšējie četri gadi ar Donaldu Trampu un viņa skandēto "Amerika pirmajā vietā" eiropiešiem lika pārvērtēt attiecības ar līdz šim tuvāko partneri. Baidena nākšana pie varas pirmajā brīdī tika uztverta kā sadarbības atgriešanās agrākajās liedēs, bet Eiropas politikā saglabājusies atturība. Sarunā ar ietekmīgās domnīcas "The Atlantic Council" vadošo pētnieku Īanu Bžezinski, kurš Latvijā viesojās "Rīgas konferences 2021" ietvaros, lūdzu viņu komentēt starptautiskajā telpā mutuļojošos jautājumus par Eiropas un ASV attiecību jaunāko posmu.

Lasīt vairāk

Negaidi, kad runa ir par veselību. Būtiskākais par asinsanalīzēm

Foto: Shutterstock

"Au, tas taču ir tik sāpīgs process!" Jā, tā noteikti nodomā liela daļa cilvēku, kas dodas nodot asinsanalīzes. Lai gan tas nav patīkams process, tas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā sekot līdzi un uzraudzīt savu veselību. Sniedzam pamācību – ko vajadzētu zināt par asinsanalīzēm.

Lasīt vairāk

LHF un 'Kurbada' attiecībās kara cirvis esot aprakts

Foto: HK Kurbads

Latvijas Hokeja federācijas (LHF) jaunais ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs vēlas palielināt komandu skaitu "Optibet" Hokeja līgā (OHL), un pirmais loģiskais solis būtu uzrunāt "Kurbadu" – komandu, ar kuru kara cirvis jau kādu laiciņu esot aprakts.

Lasīt vairāk

Darbinieku rotācijas un reformu plāni – kā mainījusies Alūksne pēc vēlēšanām

Foto: Līga Vīksna

Alūksnes novadā pēc pašvaldības vēlēšanām šovasar mainījusies ne tikai politiskā vadība domē, bet arī jau darbinieki vairākos novadam nozīmīgos amatos: plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs, izpilddirektors, viena no 15 pagastiem vadītāja. Izmaiņas tuvākajā laikā gaidāmas arī citur: izglītības un kultūras iestādēs, vēl pagastos.

Lasīt vairāk

Saules sistēmas devītā planēta aizvien slapstās ēnās. Vai tā vispār eksistē?

Foto: nagualdesign; Tom Ruen, background taken from File:ESO - Milky Way.jpg, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Cilvēkus allaž interesējis jebkas, kam var piekabināt klāt vārdu "noslēpumains", "neizzināts", "dīvains" un tamlīdzīgi. Nezināmais vilina un dod vaļu fantāzijai. Tieši tāpēc arī versijas un spriešana par vēl nenoskaidroto un nepierādīto ir tik aizraujoša, un tam nav obligāti jābūt ārpus zinātnes rāmjiem. Tāpēc nav brīnums, ka 2016. gadā divu astronomu paziņojums, ka Saules sistēmas nomalē varētu eksistēt vēl viena planēta, turklāt daudz lielāka par Zemi, izraisīja plašu rezonansi. Devītās planētas meklējumiem gan nav tikai piecus gadus sena vēsture, bet aizvien tā paliek neatrasta. Kā nākas, ka redzam tālas galaktikas, bet ne objektu, kas varētu riņķot tepat mūsu "pievārtē"?

Lasīt vairāk

Pensiju 2. līmeņa komisijas – cik maksājam par naudas pārvaldīšanu un kas sagaidāms

Foto: Pixabay

Pēdējo gadu laikā pensiju 2. līmeņa pārvaldīšanas izmaksas pakāpeniski samazinājušās, un pārvaldnieki prognozē, ka, palielinoties pensiju 2. līmenī ieguldītajam naudas apjomam, nākotnē tās varētu sarukt vēl vairāk.

Lasīt vairāk

Kāpēc mēs savu 'bijušo' acīs gribam izskatīties labāk?

Re, pa ielu pretī nāk bijušais – uzreiz neapzināti izslejies, iztaisno muguru, it kā nevērīgi atņem sveicienu, ar visu savu būtību parādot: "Man viss ir kārtībā, viss lieliski!" Kāpēc mēs gribam, lai tieši šis cilvēks redz, ka man iet labi? Kāpēc nereti tieši viņa dēļ sociālajos tīklos tiek liktas īpaši skaistas un "laimīgas" bildes? Lai parādītu, ka bez "ex" dzīve ir pat vēl labāka nekā tad, kad bijāt kopā?

Lasīt vairāk

'Cehs.lv': Latvieši ir gana cietuši. Laiks atriebībai

Foto: Cehs.lv kolāža

Provokatīvs virsraksts, bet nesatraucies, manu mazo draudziņ, – krietnā triecienbrigāde neaicina uz apvērsumu, revolūciju, masu nekārtībām vai pat uz nelielu veselīgu klopi pie kroga letes. Šoreiz runa tikai un vienīgi par mākslu, kas ļaus staltāk izsliet muguru, ejot pa ielu. Mākslu, kas palīdzēs celt pašapziņu un patriotisma jūtas tā, lai Lāčplēša dienā un citos valsts svētkos turpmāk pakrūtē patīkami kņudētu vēl stiprāk.

Lasīt vairāk