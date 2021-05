'Delfi plus': Nolaupītā lidmašīna, Ezras cīņa ar leikēmiju, vakcinācijas plāni A un B

Šī nedēļa bijausi spraiga un notikumiem bagāta – lidmašīnas nolaupīšana Baltkrievijā, pasaules čempionāts hokejā, neskaitāmi jautājumi par vakcināciju, mācību gada noslēgums bez drošības par to, kas sagaida tālāk. Par šiem jautājumiem šonedēļ stāstīja arī "Delfi plus", sniedzot iespēju saviem lasītājiem labāk izprast notiekošo pašlaik un viešot skaidrību par to, kas sagaidāms tuvākajā laikā.

Lidmašīnas nolaupīšana Baltkrievijā noteikti ir pagājušās nedēļas apspriestākā tēma. Šis notikums raisīja daudz jautājumu un diskusiju visos iespējamos līmeņos, ietekmējot gan starpvalstu attiecības, gan vietējiem pašlaik aktuālāko sporta notikumu – pasaules čempionātu hokejā. Par to, kas un kā īsti notika 23. maijā plašāk pastāstīja žurnālists Andris Kārkluvalks.

Šonedēļ, tāpat kā iepriekš, Latvijā pilnā sparā noritēja iedzīvotāju vakcinācija pret Covid-19. Ņemot vērā, ka ne visi vakcīnu piegādātāji pilda savas saistības un garantē drošības sajūtu, ka cilvēks nepaliks pa pusei vakcinēts, "Delfi plus" redaktore Laura Dzērve pētīja, kādi ir vakcinācijas plāni A, B un, iespējams, C un kas varētu notikt, ja kādam nebūs iespējams saņemt otro "AstraZeneca" vakcīnas devu. Vai risks, ka tā varētu notikt, ir liels?

"Delfi plus" lasītāji šonedēļ varēja arī tuvāk iepazīties ar mūziķu Māras Upmanes-Holšteines un Jāņa Holšteina-Upmaņa dēliņa Ezras cīņu pret leikēmiju. "Vai ne, esmu tavs visstiprākais puisītis, kurš uzvarēja slimību? Ezra ir vesels," atstājot hematoonkoloģijas nodaļu, vecākiem sacīja četrus gadus vecais puisēns. Ar ģimenes aizkustinošo stāstu un gūtajām atziņām iepazīstināja "Cālis.lv" redaktore Aija Rutka.

Strauji tuvojas pašvaldību vēlēšanas, tāpēc "Delfi plus" turpina pētīt, kā Latvija šajā pandēmijas gadā tām gatavojas. Nākamnedēļ piedāvāsim rakstu, kurā apskatīsim partiju tēriņus sociālajos medijos: analizējam, kā partijas mainījušas savus paradumus un cik lielu uzmanību šogad tās veltījušas, lai tiktu pamanītas "Facebook" un citos sociālajos tīklos. Savukārt "Delfi plus" dzīvesstils nākamnedēļ sarunāsies ar dziedātāju Sergeju Jēgeru, viesosies kādā krāšņā dārzā, kā arī turpinās sniegt vērtīgu informāciju fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanai.

Lūk, daži no aizvadītās nedēļas spilgtākajiem rakstiem.

Soli pa solim: Kā Lukašenko režīms ar 'Mig-29' nolaupīja žurnālistu

Politisku mērķu vārdā pasažieru lidmašīnas līdz šim ir spridzinātas, notriektas un nolaupītas. Tomēr Baltkrievijas līdera Aleksandra Lukašenko gājiens ar iznīcinātāju un viltu nolaupīt civilo pasažieru lidmašīnu, lai cietumā iegrūstu opozīcijas medija veidotāju, ir līdz šim nepieredzēts precedents. Lukašenko režīmam tik netipiski pārgalvīgs, ka vēsturnieks Timotijs Snaiders atzīmējis – bez Krievijas pirksta tas nav iespējams.

Nevis baiss sapnis, bet realitāte. Māras Upmanes-Holšteines dēliņa cīņa ar leikēmiju

"Vai ne, esmu tavs visstiprākais puisītis, kurš uzvarēja slimību? Ezra ir vesels," – tā ķīmijterapijas kursa noslēguma posmā, atstājot hematoonkoloģijas nodaļu, vecākiem sacīja četrus gadus vecais Ezra, mūziķu Māras Upmanes-Holšteines un Jāņa Holšteina-Upmaņa dēliņš. Kopš pagājušā gada jūlija līdz šā gada martam mazais puisēns lielu daļu laika pavadīja Bērnu slimnīcā, ārstējoties no leikēmijas, kuru, pateicoties vairāku ārstu vērīgumam, atklāja ātri, līdz ar to arī terapija padevās labi. Tagad ģimene atkal ir kopā, mājās un gatava pastāstīt savu pieredzi, tādā veidā iedrošinot citas ģimenes, ja nu nāktos sastapties ar diagnozi bērnam – onkoloģiska saslimšana.

Divi vainagi, ziedi un sveces – nedēļa pēc traģiskās 'Ferrari' avārijas

Ulbroka – Ogre autoceļa pagriezienā, īsi pirms Sauriešiem, zālītē ir nolikti divi vainagi, ir daudz ziedu un jau izdegušu sveču, kā arī pa šokolādes batoniņam pie katra no vainagiem. Brīvdienā ik pa brīdim piestāj pa kādam automobilim, no kura izkāpj jaunieši, apskata šo vietu un, savstarpēji sarunājoties un rokām žestikulējot, rāda braukšanas virzienu un trajektorijas. Par traģisko satiksmes negadījumu skaudrs atgādinājums ir triecienā nolauzto trīs bērzu stumbri un liesmās izdegusī zāle grāvītī. Pirms vairāk nekā nedēļas, 13. maija naktī, šajā pagriezienā izdzisa divu jaunu cilvēku dzīvība – 28 gadus vecajam Artjomam Lienim un viņa 30 gadus vecajai sievai Laurai.

'AstraZeneca' otro devu gaidot: Plāns A un plāns B, ja kavējas piegādes

Laura (21) pirmo "AstraZeneca" devu saņēma aprīļa vidū, otra gaidāma 10. jūlijā. "Tagad mazliet nožēloju ilgo rindā stāvēšanu un skriešanu pa priekšu," viņa saka. Laura ir viens no daudzajiem cilvēkiem, kas aprīlī devās uz masu vakcinācijas centru gaidīt dzīvajā rindā cerībā – "ātrāk sākšu, ātrāk būšu imūna". Imunitātei jāiestājas 22 dienas pēc pirmās "AstraZeneca" vakcīnas "Vaxzevria" devas, kas nozīmē atvieglojumus iekšzemē, taču pagaidām, ceļojot uz ārzemēm, Laura nevar baudīt atvieglojumus, kas jau drīz pienāksies viņas draugam.

Zatlera desmitgade: oligarhi, bažas par nākamo Saeimu un domas par nevakcinētajiem

Maijpuķīšu noietu viņš todien veicināja. Skaļš bija plunkšķis, ko 28. maijā pirms 10 gadiem izraisīja tābrīža Valsts prezidents Valdis Zatlers, iemetot kārtīgu akmeni sastāvējušajos politiskajos ūdeņos. Šī ir pirmā apaļā gadadiena Zatlera izdotajam rīkojumam nr.2, ar ko viņš rosināja 10. Saeimas atlaišanu. Tās priekšvakarā viņš intervijā portālam “Delfi” skaidro, vai šim solim redz arī ilgtermiņa sekas, kas pārsniedz “plunkšķa” nozīmi. Vai Latvijā šobrīd vēl ir oligarhi? Ko nokavējis pašreizējais Valsts prezidents Egils Levits un varas partijas? Un kāpēc Zatlers neietu izlūkos ar cilvēkiem, kuri atsakās vakcinēties pret Covid-19?

Mācības klātienē Covid-19 laikā: līdz šim pieļautās kļūdas un ko gaidīt rudenī



Noslēdzoties pirmajam pilnajam mācību gadam Covid-19 pandēmijas laikā, daudzi izsaka cerību, ka pēc vasaras skolēni un skolotāji tiksies klātienē. Tomēr jau tagad skaidrs, ka rudenī mācības būs pavisam citādas nekā pirms diviem gadiem. Ko iemācījāmies rudenī? Kādas atziņas gūtas, un kādas kļūdas nepieļaut, lai pēc trim mēnešiem bērni varētu iegūt kvalitatīvu izglītību klātienē, neriskējot ar savu un savu tuvinieku veselību? Tie ir jautājumi, ko apskatīsim šajā rakstā.

Pamēģināju teikt tikai 'jā'. Jānis Kungs par bērnu starp divām ģimenēm un jaunu dzīvi

Jānis Kungs ir trīs meitu – Kristīnes (11), Hannas (5) un Sofijas (3) – tētis, biologs, pasniedzējs Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Bioloģijas un mikrobioloģijas katedrā un bioloģijas skolotājs 11. un 12. klasei Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā. Latvijas evaņģēliski luteriskās draudzes evaņģēlists. Mūsu saruna par ceļu, īstenojot veiksmīgāku "co-parenting" jeb bērna audzināšanu šķirtā ģimenē, par atziņām, veidojot jaunas attiecības, kad ir sava atvasīte, kā arī izaicinājumiem un ieguvumiem apvienotā ģimenē.

Pasaules čempionāta nozīme Ziemeļamerikā – vērtē aizokeāna žurnālisti

"Pasaules hokeja čempionātu parasti vēro pusotrs miljards pasaules iedzīvotāju. Šī te līkne bijusi augšupejoša. Šis manis minētais cilvēku skaits vismaz 15 minūtes bez apstājas skatījušies hokeju. Tas ir milzīgs skaits. Es pat nevaru iedomāties, cik Latvijas valstij vajadzētu iztērēt naudu, lai sasniegtu tādu auditoriju tik koncentrētā veidā," konferencē ""Pasaules hokejs Latvijā" stāstīja Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Viesturs Koziols.

'Būtu notriecis – visi gali ūdenī!' Trīs stāsti par lidmašīnu piespiedu nolaišanos

23. maijā Baltkrievijas varas iestādes deva rīkojumu aviokompānijas "Ryanair" tranzīta reisa lidmašīnai veikt neplānotu nolaišanos Minskā. Nolūks – arestēt vienu no pasažieriem, politisko emigrantu un Lukašenko režīma pretinieku. Ārzemju gaisa kuģa pārtveršana un piespiedu nolaišanās ir kliedzošs, bet nebūt ne pirmais gadījums starptautiskajā praksē (lai gan lidmašīnas nosēdināšanas iegansts ir demonstratīvi melīgs, sadomāts, un šādi, šķiet, gadījies pirmoreiz).

Kad ģēnijiem paslīd kāja – Nobela prēmijas laureāti, kas iestiga pseidozinātnes purvā

Zinātnieki – šis vārds parasti ietver krietnu devu autoritātes. Ja tā saka zinātnieks, ko tur vairs strīdēties? Tā noteikti ir! Par zinātniekiem vēlamies domāt kā par nesatricināmu kritiskās domāšanas paraugu, neiedragājamas racionalitātes piemēru, cilvēkiem, kas pat pienu veikalā izvēlas, balstoties uz vismaz piecos recenzētos pētījumos gūtiem rezultātiem. Taču svarīgi ir nodalīt bezpersonisko un neiedragājamo zinātnisko metodi no zinātniekiem – cilvēkiem ar savām emocijām, interesēm, vēlmēm un aizspriedumiem.

Noklusētais noziegums – padomju partizānu zvērības Somijā

Somijas un Padomju Savienības militārajā konfliktā 2. pasaules kara laikā kaujas notika ne tikai starp armiju regulārajām daļām. Prom no kaujas laukiem cīnījās partizāni un partizānu apkarotāji, un šo sadursmju upuri nereti bija mierīgie iedzīvotāji. Par padomju partizānu uzbrukumiem Somijas lauku iedzīvotājiem līdz pat 20. gadsimta beigām abas puses skaļi nerunāja, bet šobrīd šie traģiskie notikumi beidzot ir izpētīti un atspoguļoti vēsturnieku darbos.

Atis Klimovičs: Atšķirīgas valstis un armijas

Daudzu gadu garumā dažādās valstīs esmu redzējis diezgan daudz amerikāņu karavīru. Arī angļus, francūžus, vāciešus un poļus. Protams, esmu saticis arī visai daudz mūsu pašu latviešu militārpersonu, redzējis viņu ikdienu Kosovā, Irākā un Afganistānā. Un nekur man nav nācies redzēt, piemēram, noreibušus karavīrus postenī. Neviena paša gadījuma. Ar teikto nebūt negrasos apgalvot, ka alkohols tur nebūtu bijis pieejams pavisam.

