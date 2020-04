'Delfi plus': padomi uzņēmumu vadītājiem, reliģiskie bēgļi un Džordana pēdējā deja

Par katru ierobežojumu dienu mēs maksājam ar ekonomikas izaugsmes kritumu, intervijā žurnālistei Olgai Kņazevai uzsver Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Sarunā ar "Delfi" viņš raksturo pašreizējo ekonomikas stāvokli. "Es ceru, jūnijā epidēmija tuvosies noslēgumam, un ierobežojumi tiks atcelti. Tomēr nevajag lolot ilūzijas, ka vīruss tiks uzvarēts visā pasaulē," piebilst Kazāks, kurš sarunā ieskicē iespējamos Latvijas tautsaimniecības pesimistiskos un optimistiskos scenārijus.

Savukārt "Delfi plus" redaktore Laura Dzērve un žurnāliste Laine Fedotova izpētījušas, ar kādām grūtībām Krievijā saskaras Jehovas liecinieki. Izrādās, ka daļa no tiem patvērumu raduši Latvijā.

Bet "rus.delfi.lv" žurnāliste Kristina Hudenko detalizēti pievērsusies tam, kas jāzina par dzemdībām pandēmijas laikā. Izrādās, ka Igaunijā ar Covid-19 inficēta māte pasaulē laidusi veselīgu jaundzimušo. Latvijā šāda precedenta vēl nav bijis. Kristina ieskicē, kādam būtu jābūt rīcības plānam, ja grūtniecei konstatēti kaut vai viegli jaunā koronavīrusa izraisītās slimības saslimšanas simptomi.

Komunikācijas zinātnes doktore, uzņēmēja un stratēģiskā konsultante Olga Procevska viedokļrakstā sniedz padomus uzņēmējiem. Kāda ir galvenā atšķirība starp uzņēmumiem, kas pat dziļas krīzes apstākļos spēj noorientēties un izdzīvot, un tiem, kas nokrīt beigti? Viņa atbild, ka tas nav ne NACE kods, ne lielums – mirēji un izdzīvotāji ir visās nozarēs un ikviena kalibra kompānijās. Galvenā atšķirība ir tieši vadības stils un uzņēmumu kultūra.

Piedāvājam sarakstu ar daļu no šīs nedēļas spilgtākajiem "Delfi plus" rakstiem, bet par abonēšanas iespējām iespējams uzzināt šeit.

Atgādinām, ka, reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtējo stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, "Delfi" publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 ir pieejamas bez maksas.

Latvijas Bankas vadītājs: ja vēlamies saņemt valsts palīdzību, mums ir godīgi jāmaksā nodokļi

Foto: DELFI

Kā savulaik teicis amerikāņu biznesa magnāts un filantrops Vorens Bafets – kad sākas bēgums, ir redzams, kurš peldējies kails. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks uzskata, ka tieši tagad, kad Covid-19 lauzis ierasto dzīves ritmu un daudzi Latvijā palikuši bez darba, cilvēki sapratīs ēnu ekonomikas, kas grūtos laikos nesniedz sociālās garantijas, trūkumus. Lai palīdzētu katram valsts iedzīvotājam, neviens Latvijā naudu no gaisa nesviedīs – tā dēvēto "helikopteru naudu", kā minimums, liedz eirozonas regulas. Lai gan, kopumā Eiropas Savienības (ES) palīdzība Latvijai būs prāva – vismaz trīs miljardi eiro, vai spēsim pārdzīvot kārtējo ekonomisko krīzi? Kas mūs sagaida un vai Latvija ir gatava kārtējiem satricinājumiem? To intervijā portālam "Delfi" stāsta Latvijas Bankas vadītājs Mārtiņš Kazāks.

Lasīt vairāk

Larisas stāsts. Par 'ekstrēmistiem' Krievijā pasludinātie Jehovas liecinieki patvērumu rod Latvijā

Foto: Shutterstock

"Ekstrēmisti" – uzzinājusi, ka šo vārdu dzimtajā valstī tagad attiecina uz viņu, viņas māsām un brāļiem, Larisa (vārds mainīts) bija izbrīnīta. "Mēs esam likumpaklausīgi, mierīgi cilvēki. Mēs ieročus rokās neņemam, pat bērniem rotaļu ieročus nedodam," viņa saka. Taču 2017. gada aprīlī Krievijas Augstākā tiesa organizāciju "Jehovas liecinieki" atzina par ekstrēmistisku. Larisa ir viena no tiem organizācijai piederīgajiem, kas pieredzējuši ticīgo vajāšanu, lūguši un saņēmuši patvērumu Latvijā. Lēmums pēkšņi vienā dienā pamest Krieviju Larisai bija patiešām ekstrēms.

Lasīt vairāk

Policija pret vīrusu: sodi pandēmijas ierobežojumu pārkāpējiem atšķiras pat tūkstoškārt

Foto: LETA

Pirmajā mēnesī kopš valdība Latvijā izsludināja ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības ierobežošanai, likumsargi par ierobežojumu pārkāpšanu sodus piemērojuši 550 reizes. Sodu apjomi svārstās starp 2 un 2000 eiro, un kopsummā pārkāpējiem valstij jāmaksā 29 577 eiro. Vidējais soda apmērs – nepilni 54 eiro. "Delfi TV ar Jāni Domburu" saņēma no Valsts policijas plašu datu apkopojumu par Valsts un pašvaldību piemērotajiem sodiem laikā no 13. marta līdz 13. aprīlim un ir sagatavojis šo analīzi par īstenoto sodu politiku – salīdzinājumos pa summām, datumiem, pārkāpumu veidiem, reģioniem.

Lasīt vairāk

Viss sākās vannasistabā – Daces Dambergas zaļā paradīze Talsos

Foto: Publicitātes foto

Dace Damberga ir enerģijas pilna mikrozaļumu audzētāja, kas par savu aizraušanos stāsta ar lielu degsmi. Sākotnēji zaļumi audzēti dzīvoklī –vannasistabā, bet kopš šī gada viņa lepojas ar jaunām telpām Talsos, kur aug vairāk nekā 14 dažādu veidu mikrozaļumi. Dace šeit rosās viena, un tā ir viņas izlolotā zaļā pasaule.

Lasīt vairāk

Olga Procevska: Padoms uzņēmumu vadītājiem – beidziet menedžēt!

Foto: Privātais ahīvs

Pašreizējā globālā pandēmija skaidri parāda – krīzi labāk pārdzīvo cilvēki ar augstu stresa noturību, labām pašorganizācijas spējām un stabilu mentālo veselību kopumā. Šīs prasmes visnotaļ nāk par labu arī uzņēmumiem, kuros šie cilvēki strādā. Taču daudzos gadījumos savu darbinieku mentālās veselības (un tādējādi – arī sava uzņēmuma krīzes noturības) grāvēji ir paši biznesa vadītāji.

Lasīt vairāk

Maikla Džordana pēdējais 'dejas solis': vai tiesnešiem pietrūka drosmes?

Foto: AP/Scanpix/LETA

20. aprīlī "Netflix" sāk demonstrēt desmit sēriju dokumentālo filmu par leģendārās Čikāgas "Bulls" komandas 1997./1998. gada sezonu – "The Last Dance". Nav šaubu, ka "pēdējā dejā" tiks apspēlēts arī "The Last Shot" jeb "pēdējais metiens" – Maikla Džordana uzvaras grozs NBA finālsērijas sestās spēles izskaņā. Tas ne tikai nodrošināja Čikāgai sesto čempionu titulu, bet kļuva arī par Džordana pēdējo metienu "Bulls" kreklā. Vienlaikus tā ir arī viena no apspriestākajām epizodēm NBA vēsturē, jo brīdi pirms metiena izdarīšanas MJ ar roku viegli pastūma savu sedzēju, Jūtas "Jazz" aizsargu Braionu Raselu. Cik spēcīgs bija grūdiens un vai noteikumu robežās, līdzjutēji diskutē vēl šobaltdien, taču Rasela likteni tas iezīmējis tā vai tā – daudzi viņu atceras pamatā tikai šīs epizodes dēļ.

Lasīt vairāk

Dzīvi neatlikt. Dzemdības Latvijā pandēmijas laikā

Foto: Shutterstock

Marta beigās Tallinā kāda sieviete ar pozitīvu Covid-19 diagnozi laida pasaulē veselīgu jaundzimušo. Latvijā inficētas sievietes dzemdības vēl nav pieredzētas, tomēr dzemdību iestādes kam tādam ir gatavas. "Delfi plus" nolēma noskaidrot, kāda ir pašreizējā situācija un kas sagaida topošās māmiņas. Izrādās, viss nav tik vienkārši.

Lasīt vairāk

Latvietis kļūst par miljonāru, tirgodams zobupastu; padomju vara uzņēmēju nogalina

Foto: Foto no Irēnas Rimeikas-Mežules personīgā arhīva

Antons Rimeiks bija viens no veiksmīgākajiem pirmskara latviešu uzņēmējiem, kas soli pa solim, sākot ar mazumiņu, pats izveidoja veiksmīgu parfimērijas ražotni, radīja Latvijā pirmo zobupastu un radoši virzīja savus produktus tirgū. Padomju vara viņa darbību novērtēja kā "kontrrevolucionāru", 1941. gadā Rimeiks ar ģimeni tika deportēts uz Sibīriju, kur latviešu uzņēmēju nošāva.

Lasīt vairāk

Jaunais tēvs pat 90 gadu vecumā – vai vīrieša auglībai ir derīguma termiņš?

Sievietes un vīrieši kļūst auglīgi brīdī, kad iestājas pubertāte, – meitenes piedzīvo savas pirmās menstruācijas, bet zēnu sēkliniekos veidojas sperma. Atšķirībā no sievietēm, kuru auglība kādā brīdī, iestājoties menopauzei, pārtrūkst, vīrietis radīt bērnus spējīgs līdz pat mūža galam, ja vien var nodoties dzimumattiecībām. Sabiedrībā un publikācijās daudz runājam par to, ka sievietes bioloģiskais pulkstenis tikšķ, nevajag palaist garām īsto brīdi, lai radītu bērnus... Par vīriešiem? Visai maz. Tā vietā uz pleca tiek uzsists tiem tēviem, kuri pēcnācējus rada vēl 50, 60 un pat 70 gadu vecumā – gluži kā geizeri, kas no zemes dzīlēm izšauj karsta ūdens vai tvaika strūklu tūkstošiem gadu garumā. Bet vai tiešām nepastāv riski gaidāmajam bērnam, ja viņa tēvs radīšanas brīdī ir gados vecāks?

Lasīt vairāk

Tramps pret PVO: kā ASV finansējuma apturēšana ietekmēs cīņu ar pandēmiju

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Laikā, kad visa pasaule cenšas pārvarēt jaunā koronavīrusa pandēmijas radītos izaicinājumus, ASV prezidents Donalds Tramps nolēmis pārtraukt finansējuma piešķiršanu Pasaules Veselības organizācijai (PVO). "Sakarā ar Covid-19 uzliesmojumu mums ir lielas bažas par to, vai Amerikas dāsnums ir ticis izmantots pietiekami labi," norādīja Tramps.

Lasīt vairāk

Krievijas prese ziņo par 'Smerč' raķešu sistēmām Kaļiņingradā. Ko pretī liks Lietuva?

Foto: Shutterstock

Pavisam nesen, klusi un neizraisot satraukumu, presē parādījās un drīz vien arī pazuda informācija par to, ka Krievijas Federācijas 11. armijas korpusa artilērijas brigāde, kas izvietota Kaļiņingradas apgabalā, nomainot līdzšinējās "Grad" bruņojuma sistēmas pret jaunākām "Smerč" raķešu sistēmām. Atšķirībā no "Iskander" raķešu sistēmām, kuru nogādāšanu Kaļiņingradas apgabalā pavadīja starptautisks satraukums, "Smerč" izvietošana uz vīrusa pandēmijas fona palika gandrīz nepamanīta. Kāpēc? Jo diezko nevajadzīga.

Lasīt vairāk

Covid-19 pilnībā aptur slēpņošanu Itālijā, bet eskalē Latvijā

Foto: DELFI

Gada sākumā Ķīna ziņoja par pirmajiem saslimšanas gadījumiem, ko izraisījis jauna tipa koronavīruss. Tā izraisītā slimība Covid-19 mainījusi ierasto dzīves ritmu miljardiem cilvēku visā pasaulē.

Lasīt vairāk

Atskats vēsturē: kā autoritāri līderi krīzēs pārņēma Centrāleiropu un Austrumeiropu

Foto: Arhīva foto/DELFI

Izmantojot pandēmijas radīto krīzes situāciju Ungārijas parlamentā, jau līdz šim valdošās partijas "Fidez" līderis un Ungārijas premjers Viktors Orbāns ieguvis tiesības valdīt ar dekrēta palīdzību jeb pieņemt vienpersoniskus lēmumus ar likuma spēku. Valstī dominējošās politiskās partijas līdera varas pieaugums bez noteikta termiņa raisījis bažas par demokrātijas beigu sākumu Ungārijā – Centrāleiropas un Austrumeiropas valstī, kurā jau starpkaru periodā, kad autoritāri līderi kļuva par galveno Eiropas politisko iezīmi, demokrātija noturējās vien niecīgu laika sprīdi.

Lasīt vairāk