'Delfi plus': 'Rail Baltica' nedienas, Jūlija Navaļnaja un ieteikumi darba meklētājiem

Šonedēļ "Delfi plus" lasītājiem piedāvājām iedziļināties dažādās politikas, pasaules notikumu, veselības, kā arī dzīvesstila aktualitātēs. Kas ir Jūlija Navaļnaja, kā notiek dzemdības Covid-19 pandēmijas laikā, ko darbiniekos meklē pieprasītākie darba devēji Latvijā – tie ir tikai daži no jautājumiem, ko pētīja žurnālisti. Tāpat neiztikām bez aizraujošām intervijām un stāstiem ar vēstures elpu.

Viena no apspriestākajām tēmām Latvijā un pasaulē joprojām ir Covid-19 pandēmija un pērnā gada nogalē uzsāktā vakcinācija, ko varētu uzskatīt par ātrāko un drošāko ceļu uz ikdienu, kas vēl pirms gada tika uzskatīta par normālu. "Delfi plus" lasītāji žurnālista Kārļa Arāja sagatavotajā intervijā varēja iepazīties ar jaunā Vakcinācijas projekta biroja vadītāju Evu Juhņēviču un viņas plāniem. Savukārt "Delfi plus" redaktore Laura Dzērve bija sagatavojusi interviju ar Dzemdību nama galveno ārsti Daci Rezebergu.

Neizpalika arī citas aktualitātes. Žurnālists Reinis Lācis piedāvāja iepazīties ar aktualitātēm basketbolā, bet "Delfi" ārzemju nodaļas žurnālists Toms Ģigulis iepazīstināja ar Krievijas opozīcijas pirmo lēdiju Jūliju Navaļnaju. "Cālis" redaktore Aija Rutka plašākai sabiedrībai izstāstīja apņēmīgās Madaras Mežajavas skaudro stāstu, savukārt žurnāliste Lita Lūse aptaujāja Latvijā iekārojamākos darba devējus, lai noskaidrotu, kādas īpašības viņiem ir visbūtiskākās, meklējot jaunus darbiniekus.

Nākamnedēļ pie "Delfi plus" lasītājiem nonāks rakstu sērija, kas iedziļināsies kandžas jeb šmakovkas vērturē, tapšanas procesā, kā arī ēnas pusēs. Pētīsim izglītības kvalitāti attālināto mācību laikā, kā arī turpināsim sniegt ieteikumus darba meklētājiem un iepazīstināsim ar dažādām iedvesmojošām personībām. Tāpat drīzumā "Delfi plus" piedāvāsim rakstu par sankciju pret Krieviju nozīmi šī brīža situācijā, pievērsīsimies arī tam, cik reālistiska ir ideja par Skotijas neatkarību, un aplūkosim konkrētu piemēru no kādas filmas, pētot, kas īsts un kas izdomājums, apzinoties, ka reizēm vēsturiskās drāmās fakti sajaucas ar mītiem tik cieši, ka grūti nošķirt. Tāpat arī kāda cita raksta autoram nāksies secināt, ka ekskluzīvam auto vērtība aug kā gleznai.

Lūk, daži no aizvadītās nedēļas spilgtākajiem rakstiem.

Tēvi testējas pat vairākkārt. Intervija ar Dzemdību nama galveno ārsti Rezebergu

"Es skaidri atceros, kā bija, kad Rīgas Dzemdību namā ieradās pirmās HIV pozitīvās pacientes. Tad arī visiem bija ļoti lielas bailes," atceras šīs ārstniecības iestādes galvenā ārste, Rīgas Stradiņa universitātes profesore Dace Rezeberga. Tagad šādu pacienšu uzņemšana ir ārstu ikdiena, mediķi labi zina, kā rīkoties. Paralēles te var vilkt ar Covid-19 pandēmiju, kas vēl pirms nepilna gada, martā, mediķiem bija kas pilnīgi jauns, savukārt tagad uztraukumu ir krietni mazāk.

Izglītība pret personību: kādus darbiniekus meklē Latvijas iekārojamākajās darba vietās

Pēdējā gada laikā darba ņēmēju skaits ir būtiski audzis. Krīzes iespaidā daudzi ir zaudējuši darbu, citi meklē un tiecas pēc kaut kā labāka un stabilāka, taču skaidrs, ka tikt pie kārotā darba ne vienmēr ir vienkārši. Pat viena šķietami nevainīga frāze vai nejauša kļūda var radīt sliktu priekšstatu un salauzt sapni par ideālo karjeru. Ko darba devēji meklē potenciālajos darbiniekos? Kādas ir biežāk pieļautās kļūdas atlases procesā? Par to vairāk raksta turpinājumā!

'Rail Baltica' – būvdarbi sākušies, neatrisinātās problēmas bremzē projekta gaitu

Dzelzceļa infrastruktūras projekta "Rail Baltica" būvniecības darbi notiek visās trīs Baltijas valstīs, taču ar steigu jārisina ar infrastruktūras pārvaldību saistītās problēmas.

Jūlija Navaļnaja: Krievijas opozīcijas pirmā lēdija

"Man nav bail, un es aicinu arī jūs nebaidīties," uzrunājot atbalstītājus pēc Alekseja Navaļnija aizturēšanas 17. janvārī, teica Krievijas galvenā opozicionāra sieva Jūlija Navaļnaja. Aizvadīto gadu laikā Jūlijai vairākkārt nācies redzēt, kā Kremlis ar dažādiem līdzekļiem mēģina apturēt Alekseja politiskās aktivitātes. Tomēr varas iestāžu veiktās represijas, tostarp mēģinājums noindēt viņas vīru ar "Novičok" nervu aģentu pagājušā gada augustā, Jūliju nav salauzušas. Tieši otrādi – izrādot drosmi un neatlaidību, viņa joprojām ir Alekseja lielākā atbalstītāja, kā arī uzņemas aizvien lielāku lomu pazīstamā opozīcijas politiķa uzsāktajā cīņā pret korupciju, kā arī prezidenta Vladimira Putina izveidoto valsts pārvaldes sistēmu.

Masveida vakcinācija jāpabeidz šogad. Intervija ar jaunizveidotā biroja vadītāju Evu Juhņēviču

Nule ieceltais veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) paziņoja par jaunas struktūrvienības – Vakcinācijas projekta biroja – izveidi cīņai ar Covid-19. Tam sekoja paātrināts konkurss, kurā tika izvēlēta jaunā komanda. Par tās galvu tika iecelta Eva Juhņēviča, kuru uz interviju aicināja portāls "Delfi". Atbildēs viņa pauž gatavību informēt cilvēkus par vakcinācijas procesu, kā arī pabeigt masveida iedzīvotāju vakcinēšanu jau šogad.

No tēva nemīlētas meitas līdz pagasta lepnuma titulam – Madara Mažajeva no Jāņukalna

Visai nodeldētais teiciens "Viss nāk no bērnības" tomēr ir ar savu patiesuma garšu. Lai kā mēs dažreiz necenstos norobežoties no pagātnes, kas mums darījusi sāpes, bieži vien neizdzīvotās emocijas gluži kā asni pavasarī izlien virspusē – un parasti brīžos, kad to negaidām. To var attiecināt arī uz Madaras Mažajevas dzīvi. Sieviete uzskata, ka viņai bērnības, vismaz ne tās, ko mēdz skaisti aprakstīt gudrās grāmatās, nav bijis. Slima, uz gultas guloša mamma, tētis, kura ilgu laiku nebija, bet, kad uzradās, viņai skaidri norādīja, ka ģimenē ir nemīlēta, un 16 gadu vecumā meitene tika padzīta no mājas ar vienu drēbju kārtu. Madarai izdevās izcīnīt cīņu ar sevi un pierādīt gan sev, gan citiem, ka viņa nav tēva iedomāts pamesls, bet sieviete, kura spēj mīlēt un būt noderīga sabiedrībai.

Migranti nāk, bet pa bīstamākiem ceļiem

ASV mediju uzmanības centrā vien dažas dienas pirms Džo Baidena stāšanās amatā uz brīdi nokļuva Gvatemala. Centrālamerikas valsts bija pirmais šķērslis aptuveni astoņus līdz deviņus tūkstošus lielajam migrantu pūlim, kas no kaimiņos esošās Hondurasas vienoti kājām devās uz ASV. Gvatemaliešu spēkiem izdevās labākas dzīves meklētāju kolonnu apstādināt un izšķīdināt. Pēdējo gadu laikā migrantu ceļā gan uz ASV, gan uz Eiropas Savienību (ES) tiek likti aizvien jauni šķēršļi, taču plūsma neapsīkst – tikai ceļojums uz drošības un labklājības zemēm kļuvis riskantāks un pārbaudījumu piesātinātāks.

Aktuālais basketbolā: vīriešu izlases iztrūkumi, talantīgi jaunieši mūk uz Igauniju

Februārī gaidāmajās Latvijas vīriešu basketbola izlases spēles nevarēs piedalīties Klāvs Čavars un Žanis Peiners, kuram 2020./2021. gada sezona ir noslēgusies. Vairāki nepilngadīgie jauniešu izlašu pārstāvji treniņu prakses nolūkos devušies uz ziemeļu kaimiņvalsti Igauniju, savukārt Latvijas čempionvienības "VEF Rīga" un "TTT Rīga" sasniegušas zīmīgu brīdi sezonā, pēc kura var izmainīties abu galvaspilsētas komandu sastāvs.

Zemgalē grib nojaukt Baltijā senāko koka muižas ēku

"Būve bez subjekta" – tā Zemesgrāmatā ir ierakstīta Bērvircavas muižas kungu ēka, kas atrodas Jelgavas novada Sesavas pagastā. Ēkas izpēte liecina, ka muiža ir celta 1698. gadā un, iespējams, ir senākā šāda koka celtne Baltijā. Patlaban muižas ēka ir ļoti sliktā stāvoklī, un Jelgavas novada pašvaldība vēlas to nojaukt.

Kā 'Ausmeņa kebabs' nonāca kebabu hierarhijas augšgalā

Pirms daudziem, daudziem gadiem "Twitter" rakstīju, ka Latgales Mārai drīz vien rokās būs jāieliek kebabs – tieši tik labs man šķita Rēzeknē, Nikodema Rancāna ielā, nobaudāmais "Ausmeņa kebabs". Varbūt tik augstu vērtējumu liku, pateicoties maniem latgalietes radurakstiem, bet, kad dažus gadus vēlāk latgaliskais kebabs parādījās arī Rīgā, tieši "Kebabblogeri" kebabnīcai veltīja daiļrunīgas rindas (kas lasāmas šeit), rakstot par kebabu hierarhijas pirmajām vietām. Tādēļ, viesojoties Latgales pusē, piestāju uz sarunu ar kebabnīcas saimnieku Valteru Murānu, kurš atklāja, cik sastāvdaļu ir karija mērcē, ka vistas gaļu viņi marinē paši, bet sulīgās maizes doniņas tiek ceptas Rīgas filiālē. Protams, runājām arī par nākotnes plāniem, un pagaidām atklāšu vien to, ka tie ir vareni un mutē saskrien siekalas, tos uzzinot.

Aviobumba, kas neuzsprāga: 'Delfi' turpina pētīt Liepājā atrasto dokumentu gadījumu

Pēc publikācijas portālā "Delfi" par to, ka Liepājas centrā remontdarbu laikā atrasti unikāli dokumenti, kurus 1941. gadā atstājusi kāda Sarkanās armijas vienība, Liepājas vēsturnieks Gunārs Silakaktiņš sniedza savu versiju, kā dokumenti namā nokļuva un kāda ir šīs ēkas vēsture.

Pastardiena 20 minūšu laikā. Kā darbojas prezidentu kodolčemodāni

Acīgākie varbūt ir pamanījuši, ka ASV un Krievijas prezidenta tuvumā vienmēr ir kāds cilvēks, kurš nes palielu melnu čemodānu, ko ne velti dēvē par bīstamāko čemodānu visā pasaulē. Aukstā kara laikā, lai zaļo gaismu kodolieroču aktivizēšanai varētu dot pēc iespējas ātrāk, ASV un PSRS līderi tika nodrošināti ar saziņas sistēmu, kas ieslēgta ērti pārnēsājamā čemodānā un ļauj dažu minūšu laikā uzsākt kodoluzbrukumu.

