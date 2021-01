'Delfi plus': Varas maiņas, ebreju šāvējs un peldošās atomelektrostacijas

Šis gads iesācies patiešām krāšņi, un dažādu kaislību, kā arī asa sižeta filmu cienīgu notikumu netrūka ne Latvijā, ne citviet pasaulē. Veselības ministres demisijas pieprasījums, demonstrantu ielaušanās Vašingtonas Kapitolija ēkā ASV un Danas Reiznieces-Ozolas aiziešana no Saeimas ir tikai dažas no tēmām, par ko lasītājiem stāstīja "Delfi plus".

Šīs nedēļas skaļākā ziņa Latvijas politikā, protams, bija Krišjāņa Kariņa (JV) pieprasītā veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) demisija un Arta Pabrika (AP) atteikšanās uzņemties viņas pienākumus. Tiesa, tikai divas dienas vēlāk Latvija tika pie jauna veselības ministra – Viņķeles partijas biedra Daniela Pavļuta. To, ko var secināt no Kariņa lēmuma par nepieciešamajām pārmaiņām krīzes karstumā, skaidroja "Delfi plus" žurnāliste Lolita Lūse.

Arī otrpus okeānam valstsvīru un viņu atbalstītāju darbības atgādināja kinolentes cienīgus notikumus. Tiesa, ASV melodrāmas vietā norisinājās īsts trilleris, par ko ziņoja un ko analizēja "Delfi" ārzemju ziņu žurnālists Toms Ģigulis. Donalda Trampa atbalstītāju ielaušanās Vašingtonas Kapitolija ēkā un paša Trampa reakcija uz notiekošos vērtējama kā ASV modernajā vēsturē nepieredzēts uzbrukums demokrātijai. Ko secināt, no šiem notikumiem, lasi rakstā.

Tāpat šonedēļ rakstījām arī par būtiskākajiem notikumiem sportā, pievērsāmies dažādām dzīvesstila aktualitātēm, ielūkojāmies tajā, kā darbojas ledlauži, bet žurnālists Viesturs Radovics pievērsās grāmatai par Viktoru Bernhardu Arāju – vienīgo latvieti, kuram par dalību holokaustā nācās atbildēt demokrātiskas tiesas priekšā Rietumu pasaulē.

Nākamnedēļ "Delfi plus" stāstīsim, kā pandēmijas laikā sokas vakcīnu ražotājiem, kādas vakcīnas izvēlējusies Latvija, kā arī piedāvāsim vēstures atskatu par Jevgeņiju Jevtušenko – "atkušņa" laika simbolu, populārāko "stadionu dzejnieku" un sistēmai pakļautu disidentu, par kuru savulaik nopietni interesējās arī ASV Federālais izmeklēšanas birojs. Savukārt "Delfi plus" dzīvesstils turpinās stāstīt par uzņēmīgiem un iedvesmojošiem cilvēkiem mums līdzās, ieskatīsies zinātnieku pētījumos par cilvēka novecošanās apturēšanu, kā arī pievērsīsies jautājumam par nomierinošo līdzekļu lietošanu.

Lūk, daži no aizvadītās nedēļas spilgtākajiem "Delfi plus" rakstiem.

Atmazgāšanās, loģisks solis vai nespēja savākt valdību. Politologi komentē premjera izteikto neuzticību Viņķelei

Foto: F64

Lēmums, kas agri vai vēlu bija jāpieņem, koordinācijas trūkums un politiski argumenti – tik dažādi tiek raksturota premjerministra Krišjāņa Kariņa (JV) šodien pieprasītā veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) demisija un Arta Pabrika (AP) atteikšanās uzņemties viņas pienākumus. Šodienas politiskos notikumus portālam "Delfi" komentē trīs politologi: Juris Rozenvalds, Jānis Ikstens un Olafs Grigus.

Uzbrukums demokrātijai: ko pēdējās 24 stundas mums pavēstīja par ASV

Foto: AFP/Scanpix/LETA

ASV prezidents uzrunā vairākus tūkstošus savu kvēlāko atbalstītāju, paužot melus un atspēkotus pieņēmumus par krāpšanos vēlēšanās un apgalvojot, ka ir patiesais to uzvarētājs. Pēc tam šie atbalstītāji soļo uz Vašingtonas Kapitolija ēku, ar spēku ielaužas tajā, iesaistās sadursmēs ar policiju un liek apturēt Kongresa sēdi. Tas nav kādas Holivudā radītas asa sižeta filmas scenārija izklāsts. Tie ir reāli notikumi, kurus vērojām trešdienas vakarā.

Ebreju šāvēja Arāja tiesas process grāmatā: Slims cilvēks, negrib ģērbties

Foto: Latvijas Nacionālais arhīvs

Viktors Bernhards Arājs (1910–1988) ir vienīgais latvietis, kuram par dalību holokaustā nācās atbildēt demokrātiskas tiesas priekšā Rietumu pasaulē. Viņa tiesas prāvas, kas ilga vairāk nekā divus gadus, materiāli beidzot ir publicēti grāmatā. Latviešu trimdas žurnālists Kārlis Štamers bija klāt katrā Arāja procesa tiesas dienā un visu notiekošo ir fiksējis manuskriptā. Latviešu vēsturnieki viņa pierakstus uzlūko kā unikālu vēstures avotu, kas sniedz plašu informāciju par holokaustu Latvijā 2. pasaules kara laikā.

Peldošas atomelektrostacijas un metāla milži – kā darbojas ledlauži

Foto: Shutterstock

Jau sensenos laikos vēderainas baržas, slaiki burinieki un laivas ceļoja uz citām pilsētām, valstīm un kontinentiem, pārvadājot vērtīgas kravas un nogādājot ar atklājēja garu apveltītos tāltālās zemēs. Arī mūsdienās Pasaules okeānā ar straumēm un vētrām spēkiem mērojas lielāki un mazāki kuģi. Viens no jūrnieku lielākajiem biediem ir ledus, te neviļus prātā iezogas stāsts par "Titāniku". Taču jābīstas ne tikai no sadursmes ar ledus blāķi un noiešanas pa burbuli – ledus var kuģi iesprostot savās skavās pat uz vairākiem mēnešiem, tādēļ šis ir stāsts par kādu īpašu viļņu šķēlēju grupu. Nē, runa nav par luksusa jahtām, kur sānus sauļo miljonāri, šis ir stāsts par metāla milžiem – ledlaužiem, kas ganās pa ledus laukiem, un viņu darbiņš šķiet gluži vienkāršs – izlauzt ceļu ledus kārtā. Cik gan grūti tas varētu būt?

Covid-19 ārstēšana mājās. Vai plaušu karsoni var atpazīt pa telefonu?

Foto: Shutterstock

"Mums abiem ir Covid-19. Ģimenes ārste vīram piezvanīja tikai tad, kad viņš pēc nedēļu ilgas slimošanas jau bija aizvests uz slimnīcu ar plaušu karsoni," stāsta Aneta. Pāra slimošanas pieredze vedina domāt: Covid-19 saslimušie, kas ārstējas mājās, ne vienmēr saņem pietiekamu veselības aprūpi. "Delfi" skaidro, kā Latvijā tiek organizēta Covid-19 slimnieku ambulatorā ārstēšana un kā jārīkojas cilvēkam, lai laikus saņemtu palīdzību.

Pienākums, nespēks, vainas apziņa – dzīve ar tuvinieka psihiskajiem traucējumiem

Foto: Shutterstock

Vēl salīdzinoši nesen psihiskā veselība bija gluži vai tabu temats. Par to klusēja, kaunējās, izlikās to neredzam, cenšoties uzturēt ilūziju par ideālu sabiedrību un tās locekļiem. Par laimi, mūsdienās aizspriedumi mazinās un arvien skaidrāka kļūst izpratne – par savu garīgo veselību jāgādā tikpat rūpīgi kā par fizisko. Un tomēr – ik reizi, kad slimība skar kādu cilvēku, tā kļūst par izaicinājumu ne tikai saslimušajam, bet arī visiem tuviniekiem. Nepārtraukts atbalsts un rūpes par sev mīļajiem var nogurdināt un izsmelt pat visstiprākos. Kā nepazaudēt sevi, palīdzot otram? Par to raksta turpinājumā!

'Amatieri, nevis profesionāļi.' Bijušie 'Riga' FC pārstāvji skarbi vērtē kluba vadību

Foto: F64

Latvijas čempionvienība futbolā "Riga" FC 2020. gadā aizvadīja jau kārtējo pārliecinošo "Optibet" virslīgas sezonu, trešo reizi pēc kārtas triumfējot pašmāju meistarsacīkstēs. Tomēr neizmaksātās algas bijušajiem kluba futbolistiem, kuri stāsta par īpatnēju pieeju saistību pildīšanai, joprojām liek aizdomāties, vai vienība tiek vadīta profesionāli un pilnvērtīgi izmanto savu potenciālu.

Par memmīgiem vīriešiem un auksto zupu vakariņās. Ievas piedzīvojumi Itālijā

Foto: Privātais arhīvs

Ieva Smiļģe nekad nebija sapņojusi vai plānojusi pārcelties uz dzīvi prom no Latvijas, taču viens likteņa pagrieziens aiz nākamā pirms vairāk nekā pieciem gadiem jauno sievieti uz palikšanu aizveda līdz pat saulainās Itālijas krastiem. Tepat Rīgā apgūstot un iemīlot itāļu valodu, viņa rada saikni arī ar kādu dienvidu zemes pilsoni, kuru nu jau piecus gadus sauc par savu vīru un ar kuru kopā audzina divgadīgo meitiņu. To, ko mēs par Itāliju un itāļiem lasām tūrisma ceļvežos, Ieva izbaudījusi uz savas ādas, stāstot, ka neviens prātīgs itālis kapučīno pusdienās nedzer un arī serenāžu dziedāšana ar veselu orķestri aiz muguras nav raksturīga visiem šīs zemes vīriešiem.

Cehs.lv palīdz valdībai un piedāvā nākamos veselības ministrus

Foto: LETA/Cehs.lv kolāža

Kas bija cerēts kā mierīgs, ģimenisks un kluss gada iesākums, ir rezultējies skandalozā un valstij izšķirošā bardakā. Covid-19 krīzes laikā atlaistā veselības ministre, kura vēl nupat pozēja pie pirmās vakcīnu kravas, tagad varēs liderīgi pozēt pie vīna glāzes. Protams, paliek jautājums – kas tālāk? Kā uzzinājām vēlā trešdienas vakarā, viens no variantiem ir Pavļuts. Tomēr demokrātiskas cīņas vārdā "Cehs.lv" sasauca iekšējo Krīzes vadības padomes sēdi, lai izvirzītu savus kandidātus augstajam un nozīmīgajam amatam, tādējādi sniedzot savu artavu Latvijas valdības stabilitātē.

Ciemos Irēnas Rožkalnas skujeņu valstībā jeb dārzā, ko apbrīnot brauc no visas Eiropas

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Irēnas Rožkalnas dārzs Siguļos man noteikti ir viens no pagājušā gada lielākajiem pārsteigumiem – viņa savu 600 kvadrātmetrus plašo dārzu pakārtojusi skuju kokiem, izveidojot krāšņu un iespaidīgu kolekcijas paraugdārzu, bet tas nebūt nav viss! Izrādās, Ieriķos viņai ir vēl viens īpašums, kur skujeņu kolekcija ik gadu aug plašumā! Tur 7 hektāros aug Irēnai tik mīļie augi, kas pie viņas atceļojuši no dažādām pasaules malām. Pie viņas ciemos brauc kolekcionāri no daždažādām valstīm, lai klātienē aplūkotu iespaidīgo kolekciju, un nevar noliegt – tur tiešām ir, ko redzēt! Irēnas dārzs ir viens no tiem dārziem Latvijā, kas liek apbrīnā aizrauties elpai. Ne tikai tāpēc, ka pats dārzs ir iespaidīgs, bet arī tādēļ, ka saproti, cik daudz darba, mīlestības un laika ir ieguldīts, lai to izveidotu.

'Turīnas Briesmonis' ar autobūves vēsturē joprojām nepārspēti vislielāko motoru

Foto: FIAT arhīva foto

Šobrīd vislielākā tilpuma iekšdedzes dzinējs automobilī ir astoņu litru agregāts "Bugatti Chiron" superauto, tomēr tāds maksā miljonus. Vēl nesen rekordists bija cenā vismaz desmitkārt pieejamākais "Dodge Viper", kā ražošanu pārtrauca 2017. gadā un kā 8,4 litru motors bija aizgūts no pikapa. Mūsdienās lielākie automobiļu motori ir ap sešiem litriem – pārsvarā grezniem limuzīniem un īpaši sportiskiem spēkratiem. Autobūves vēsturē ir maz sērijveida automobiļu, kuru motora tilpums pārsniedzis astoņus litrus. Līdz ar to joprojām – vairāk nekā 100 gadus – šajā parametrā nepārspēts ir 1910. gada "FIAT S.76" jeb "Turīnas Briesmonis", kas tika aprīkots ar 28,4 litru motoru un kas ir saglabājies līdz pat mūsdienām.

Karalienes gambīts. No seriāla un naudas līdz Kremļa maigajai varai: Reizniece-Ozola par politiku un šahu

Foto: DELFI

Par galveno pirmās 2021. gada darba nedēļas ziņu kļuva bijušās finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas aiziešana no Saeimas – politiku viņa nomainīja pret vadošu amatu Starptautiskajā Šaha federācijā (FIDE), ko nereti dēvē par "Kremļa maigo varu". Portāls "Delfi" aprunājās ar Reiznieci-Ozolu par to, kā viņa izturas pret šīm aizdomām, kāda loma viņas dzīvē ir šaham, ko gaidīt no nodokļu reformas un Covid-19 krīzes Latvijā, kā arī – kur viņa rod spēku četriem bērniem, vīram un makaronu triecienporcijām.

