'Delfi plus': Viltus Volkovs, vakcīnu 'obligātums' un nošautais futbola aģents

Personības, kuras nonākušas starmešu gaismā kāda satraucoša vai satricinoša notikuma dēļ, "Delfi plus" aizvadītajā nedēļā bija vairākas. Viena no tām bija tā dēvētais viltus Volkovs jeb cilvēks, kurš uzdevās par Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļnija pārstāvi Leonīdu Volkovu un apmānīja ne tikai Latvijas Televīziju, bet arī Saeimas Ārlietu komisiju. Savukārt futbola aģenta Romāna Bezzubova vārdu plašāka sabiedrība uzzināja pēc viņa nošaušanas Purvciemā gaišā dienas laikā. Par šo daudziem futbola saimē nozīmīgo personību var lasīt "Delfi" žurnālista Reiņa Lāča rakstā.

Žurnālists Viesturs Radovics atklāja, ka Kurzemē atrastā apraktā kaste ar dokumentiem un dažādiem karavīra personīgajiem piederumiem, par kuru viņš rakstīja pirms nedēļas, piederējusi bijušā Latvijas tieslietu ministra dēlam, leģiona virsniekam, kurš pēcāk bijis čekas aģents.

Citā rakstā žurnāliste Vita Dreijere aptaujāja ekspertus un skaidroja, vai var piespiest vakcinēties pret Covid-19 mediķus, skolotājus, pansionātu darbiniekus, pilotus, lai samazinātu risku sabiedrībai. Tāpat joprojām aktuāls ir jautājums, kas notiek Ukrainā, proti, kas var sekot pēc Krievijas spēku koncentrēšanas pie Ukrainas robežām un okupētajā Krimas pussalā, arī par to "Delfi plus".

Raidījums "Spried ar Delfi" savukārt iedziļinājās konfliktā, kas jau kādu laiku briedis starp Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi un finanšu ministru Jāni Reiru (JV). Jaunzeme raidījumā atklāja, ka pirms gada ministrs esot "tieši un nepārprotami" pateicis, ka viņai amats jāatstāj.

"Delfi plus" dzīvesstils šajā nedēļā pievērsās ne tikai tam, kā izaudzēt siltumnīcā sulīgākos tomātus un kraukšķīgākos gurķus, bet arī sniedza citus praktiskus padomus, piemēram, izveidoja ceļvedi ar svarīgākajiem punktiem, kas jādara, lai dzīvokļu īpašnieki varētu sākt pārvaldīt māju. "Cālis.lv" redaktore Linda Rozenbaha savukārt intervēja vecmāti Elīnu Salnu, kura savulaik tikai pēc trīs mēnešu kursiem kā brīvprātīgā prakses laikā sāka strādāt dzemdībās Zambijā un Indijā, vēlāk Etiopijā. Kā tas viss sākās, kādos apstākļos un kā dzemdē sievietes šajās valstīs, par to vairāk rakstā.

Tuvākajā laikā "Delfi plus" stāstīsim par to, kā Lietuvai izdevās izvairīties no lieliem ekonomiskiem satricinājumiem 2020. gada pandēmijā, pievērsīsimies Latvijas uzņēmumiem e-komercijas un tūrisma nozarē, un atklāsim, ka nesen Kurzemes mežos atrastā karavīra kaste joprojām nebeidz pārsteigt, ir jauni atklājumi. Nākamnedēļ "Delfi plus" dzīvesstils turpinās sniegt vērtīgus padomus par darbiem siltumnīcā un citām dārza lietām, atgādinās lasītājiem par datorspēlēm "Lingo" un "Karogs", ko reiz spēlēja teju visi, kā arī pievērsies vairākiem aktuāliem veselības jautājumiem.

Kas notiek Ukrainā: iespējamie uzbrukuma virzieni

Kopš marta beigās sāka pienākt satraucošas ziņas par Krievijas spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežām un okupētajā Krimas pussalā, kas noveda pie straujas spriedzes eskalācijas un starptautiska satraukuma, situācija nav atrisinājusies, un joprojām nav gaisušas bažas par militāriem draudiem.

Uzķērās ne tikai LTV – arī Saeimas deputāti tikušies ar viltus Volkovu

23. martā mediji saņēma Saeimas preses relīzi, kurā īsi izklāstīts, kā Ārlietu komisijas deputāti ar Alekseja Navaļnija pārstāvi Leonīdu Volkovu pārrunā situāciju Krievijā. Tas, protams, būtu ļoti labi, ja vien tas būtu bijis īstais Volkovs.

Ar šprici nevienam pakaļ neskries – pieņemas spēkā diskusijas par vakcinēšanās obligātumu

Auklītēm, kuras apčubina bez vecāku gādības palikušos Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) mazos pacientus, ir jāpieņem lēmums – vai nu vakcinēties pret Covid-19, vai arī bērnus apciemot viņas vairs nedrīkstēs. Dažas piekritušas vakcinēties, pāris no viņām gan – bez liela entuziasma. Divas auklītes projekta “Lielas rūpes par mazajiem” vadītājai Lindai Penēzei ir jāmeklē no jauna, jo iepriekšējās, uzzinot par prasību pēc vakcinēšanās, no darba atteikušās.

Paraugs futbola videi. Kas bija nošautais futbola aģents Romāns Bezzubovs?

Bijušā futbolista un futbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavība vēl ilgi nomāks viņa draugus un paziņas, kuri – bez izņēmumiem – gatavi galvot, ka Bezzubovam futbola saimē spējis līdzināties vien retais. Strādīgs gan kā futbolists, gan kā aģents, kā arī piemērs citiem viscaur savam dzīves gājumam – tāds bija 41 gada vecumā aizsaulē aizgājušais Romāns Bezzubovs.

Kurzemē atrastās kastes noslēpumi – dokumenti piederējuši vēlākajam čekas aģentam

Aprīļa sākumā Kurzemē atrastā kaste ar dokumentiem un dažādiem karavīra personīgajiem piederumiem, kas 2. pasaules kara beigās tika norakta Latviešu leģiona vienību novietojumā pie Remtes, piederējusi bijušā Latvijas tieslietu ministra Hermaņa Apsīša (1893–1942) dēlam, leģiona virsniekam Andrejam Apsītim (1919–1996). Tas noskaidrojies, Kara muzeja vēsturniekiem izpētot kastē atrastos dokumentus”.

Jaunzeme atklāti par konfliktu ar Reiru – ministrs jau pirms gada centās viņu atlaist

"Ir ļoti skumji, ka amatpersonai ir jāsaka nepatiesība," tā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme "Spried ar Delfi" komentēja Finanšu ministra Jāņa Reira (JV) pret sevi vērsto kritiku par it kā neefektīvo cīņu pret korupciju muitā. Viņa arī atklāja – jau pirms vairāk nekā gada telefonsarunā ministrs "tieši un nepārprotami" pateicis, ka Jaunzemei amats jāatstāj.

Māris Zanders: Kas kopīgs latviešiem un 'Anthochaera phrygia'?

Īsā atbilde: abas populācijas ir nonākušas t.s. apburtajā lokā, kas var beigties ar to izzušanu.

Dzemdības koridorā vai uz metāla galda. Elīnas Salnas pieredze Āfrikā un Indijā

Ar Elīnu Salnu satiekamies āra pastaigā Āgenskalnā. Vingru gaitu, atvērtu skatienu un izteiksmīgu runu – tāda ir Elīna, kas aizved sarunā gluži kā "National Geographic" sižetā. Neticami, bet tikai pēc trīs mēnešu kursiem viņa savulaik sāka kā brīvprātīgā strādāt dzemdībās, pavisam drīz arī pieņemot radības. Sākumā Zambijā un Indijā prakses ietvaros, vēlāk Etiopijā. Pēcāk Elīna jau Latvijā ieguva vecmātes diplomu. Kā tas viss sākās, kādos apstākļos un kā dzemdē sievietes šajās valstīs (nudien sāk likties, ka Latvijā ir ļoti neslikti), kas bijis skaistais un grūtais šajā pieredzē?

4000 km tuneļu un 600 kodolraķešu zem Grenlandes sniega – slepenais projekts 'Iceworm'

Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados ASV bija iecerējušas zem Dānijai piederošās Grenlandes sniega segas izvērst tuneļu sistēmu 4000 kilometru garumā un izvietot tur simtiem kodolraķešu. Grandiozs Aukstā kara megaprojekts vienā no aukstākajām vietām uz planētas. Iespējams, viss, ko tolaik zināja Dānija, – amerikāņi Grenlandē būvē izpētes bāzi –, bet par projekta patiesajiem ilgtermiņa nolūkiem atklāti tapa zināms vien 90. gados pēc dokumentu atslepenošanas. Vērienīgo kodolraķešu bāzi un tūkstošiem kilometru garo tuneļu sistēmu ASV tā arī neuzbūvēja, taču militārā projekta zinātniskais aizsegs vairāk nekā pusgadsimtu vēlāk tik tiešām noderējis zinātniekiem – palīdzējis gūt vērtīgu ieskatu mūsu planētas klimata vēsturē. Tiesa, procesā tika nodarīts arī kaitējums videi.

Madara Miezīte pēc trīs gadiem Itālijā: tagad es šeit jūtos kā mājās

Madara Miezīte Itālijā dzīvo jau trīs gadus. Uz saulaino galamērķi viņu aizvedusi mīlestība. Šajā laikā piedzīvots daudz un gana labi iepazīta šī brīnišķā valsts, kas priecē ar atvērtiem un mīlošiem cilvēkiem, gardiem ēdieniem, senatnes elpu un daudz ko citu, kas tā vien liek sapņot par laikiem, kad droši varēsim apmeklēt šo galamērķi.

Vissulīgākie tomāti un kraukšķīgākie gurķi – kā siltumnīcā izaudzēt brangu ražu

Vai zini, kāda ir viena no debešķīgākajām sajūtām pasaulē? Ieiet savā vai iespraukties kaimiņa siltumnīcā (protams, ar viņa atļauju), ieelpot silto, smaržīgo aromātu un ātri iemest mutē kādu sārtu ķirštomātiņu vai nokraukšķināt sulīgu gurķi. Jāteic gan, ka ražas baudīšana ir pēdējais solis – pirms tam jāpieliek pamatīgs stādu laistīšanas, apkopšanas un palutināšanas darbiņš. Ņemam cimdus, lejkannas, mēslojuma maisus un vērtīgu ieteikumu pavadībā dodamies stikla pilī!

Paši sev saimnieki: kā dzīvokļu īpašniekiem kļūt par mājas pārvaldniekiem

Lai gan to māju, kas lauzušas līgumus ar līdzšinējiem namu pārvaldniekiem un izveidojušas pašas savu dzīvokļu īpašnieku biedrību, pārstāvji saka, ka tas bijis pareizs lēmums un ir daudz ieguvumu, tomēr – lai pārņemtu mājas pārvaldi savās rokās, ir vajadzīgi stipri nervi un pacietība. Ne tikai tādēļ, ka jākārto daudz birokrātisku procedūru un dokumentu, bet tādēļ, ka no ekspertu puses nav vienotas informācijas, kā šo ceļu vieglāk iet, un atsevišķos jautājumos tā ir pretrunīga. Tāpēc "Delfi" izveidoja ceļvedi ar svarīgākajiem punktiem, kas jādara, lai varētu sākt pārvaldīt māju.

