'Delfi' skaidro: Kāpēc no baznīcas amatiem atceltais Zeiļa joprojām ir priesteris

No visiem oficiālajiem amatiem baznīcā šā gada janvārī atceltais Latvijas Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteris Pāvels Zeiļa, kurš tiek turēts aizdomās kriminālprocesā par cilvēku tirdzniecību un seksuālu vardarbību, joprojām pieder priesteru kārtai jeb ir priesteris. Tāpēc viņam joprojām ir atļauts svinēt svētās Mises jeb vadīt dievkalpojumus, uzklausīt grēksūdzes, kristīt, laulāt un apbedīt mirušos – pildīt priestera pienākumus. Portāls "Delfi" skaidro, kas īsti ir "priesteris" – amats, no kura iespējams "atbrīvot", jeb piederība noteiktai kārtai.

Saskaņā ar katoliskās baznīcas katehismu (KBK), iekļaušana kādā no trim katoļu baznīcas kārtām jeb pakāpēm – episkopātā, priesterībā, diakonātā, baznīcā norisinās ar īpašu ritu, sauktu par ordināciju. Tā ir reliģiska un liturģiska darbība.

Ar vārdu ordinācija apzīmē sakramentālo darbību, ar kuru kāds tiek uzņemts bīskapu, priesteru un diakonu kārtā (latīņu val. – ordo) un, kā teikts KBK, tas "nozīmē daudz vairāk nekā ievēlēšana, nozīmēšana, deleģēšana vai iecelšana," jo šī īr "sakramentāla darbība, kas personai sniedz Svētā Gara dāvanu, kas ļauj īstenot svētu varu (latīņu val – sacra potestas), proti, kalpot par priesteri, bīskapu vai diakonu".

Katoliskās baznīcas katehismā arī norādīts, ka ordinācijas sakramenta saņemšana ir kaut kas, ko nav iespējams izmainīt vai personai atņemt – ir iespējams liegt tiesības īstenot varu, kas piešķirta, saņemot šo sakramentu. Kā norādīts KBK, ordinācijas sakramentā saņemtā līdzdalība Kristus funkcijā personai "tiek dāvāta vienu reizi par visām reizēm. Arī ordinācijas sakraments apzīmogo ar "neizdzēšamu garīgu zīmogu" (latīņu valodā – character), un to nevar atkārtot, ne arī piešķirt uz laiku".

Tomēr personu, kas ordinēta par priesteri, var suspendēt – atņemt tiesības īstenot uzticēto priestera varu, kas šajā konkrētajā gadījumā būtu, piemēram, svinēt svēto Misi, uzklausīt grēksūdzes, kā arī īstenot

Kā noskaidroja portāls "Delfi", Latvijā līdz šim vairāki katoļu priesteri ir tikuši suspendēti jeb atbrīvoti no šiem pienākumiem dažādu iemeslu dēļ.

Pēc Tieslietu ministrijas pērn publiskotā 2017. gada publiskā pārskata datiem, kopumā 2017. gadā Latvijā bija 159 katoļu garīgā personāla pārstāvji – arhibīskaps, bīskapi, mācītāji (priesteri) diakoni un citi.

"Delfi" jau rakstīja, ka piektdien, 22. februārī, Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes (ONAP) Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļa nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai kriminālprocesu, kurā aizdomās tiek turēts Zeiļa un divi citi vīrieši.

Kā noskaidroja portāls "Delfi", Zeiļa jau šā gada janvāra sākumā atcelts no Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudzes, kā arī Dukstigala un Prezmas draudzes prāvesta pienākumiem, kā arī no Romas katoļu baznīcas Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšnieka amata un arī no Rēzeknes dekanāta dekāna amata. Tāpat viņš atcelts no Mariāņu kongregācijas klostera priekšnieka amata pienākumiem. Šāda lēmuma iemesls bijis viņa veselības stāvoklis.

Zeiļa pārcelts uz Mariāņu kongregācijas, kurai viņš pieder, klosteri Viļānos, kas tagad arī ir viņa dzīvesvieta. Šāds lēmums pieņemts Mariāņu kongregācijas ģenerālim sadarbībā ar Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskapu Jāni Buli izskatot šo jautājumu.

Šobrīd Zeiļam nav liegts darboties kā katoļu baznīcas priesterim, proti, viņš drīkst uzklausīt grēksūdzes un vadīt dievkalpojumus jeb svinēt svētās Mises. Tā kā Viļānu klosteris apkalpo gan Viļānu, gan vēl trīs draudzes, bet garīdznieku, kuri, īpaši svētdienās, var pildīt šos pienākumus, nav pietiekams skaits, tad atsevišķās situācijās, ja Zeiļas veselības stāvoklis to atļauj, viņš šos pienākumus drīkst pildīt.

Savukārt tad, ja Zeiļas vaina viņam inkriminētajos nodarījumos tiks pierādīta un atzīta ar tiesas spriedumu, viņš tiks suspendēts, proti, viņam tiks atņemts garīdznieka jeb priestera amats un statuss, un viņš atgriezīsies laicīga cilvēka statusā.

"Delfi" jau rakstīja, ka Mariāņu kongregācija jeb Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgas ieņemšanas priesteru mariāņu kongregācija ir katoļu baznīcas priesteru un brāļu kopiena, kuras mērķis ir kalpošana ticīgajiem un evaņģelizācija, teikts organizācijas mājas lapā. Kongregācija dibināta 1670. gadā Polijā, bet Latvijā tā savu darbību uzsāka 1924. gadā. Patlaban Latvijā ir deviņi šai kongregācijai piederīgi priesteri.

Kopš 1995. gada Romas katoļu Baznīcā Latvijā ir četras diecēzes – Rīgas arhidiecēze, kas ietver Vidzemi un par kuru atbildīgs ir arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Rēzeknes-Aglonas diecēze, kas ietver Latgali un par kuru atbildīgs ir bīskaps Jānis Bulis, Jelgavas diecēze, kas ietver Zemgali, par kuru atbildīgs ir Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, un Liepājas diecēzi, kas ietver Kurzemi. Par šo diecēzi atbildīgs ir Liepājas bīskaps Viktors Stulpins, kurš ir arī nozīmīgās baznīcas struktūras – Latvijas bīskapu konferences – priekšsēdētājs.