Demogrāfijas veicināšanai Latvijā būtu vajadzīga atsevišķa ministrija, uzskata eksperti

Statistika liecina, ka Latvijā cilvēki vairāk mirst, nekā dzimst. Ar plānu, kā uzlabot dzimstības rādītājus valstī, klajā nākusi ekspertu sadarbības platforma "Demogrāfisko lietu centrs", piedāvājot vairākus labumus – lielāku bērna kopšanas pabalstu, pieejamus bērnudārzus, pat samazinātus un dzēšamus studiju kredītus jaunajiem vecākiem. Lai šos piedāvājumus ieviestu dzīvē, lieti noderētu atsevišķa struktūrvienība, kas ar šiem jautājumiem nodarbotos, piemēram, ministrija, domā eksperti.



Trešdien, 9. novembrī, plašāka sabiedrība tika iepazīstināta ar Tautas ataudzes stratēģiju – veidiem, kā Latvijā uzlabot demogrāfiskos rādītājus tuvāko desmitu gadu laikā. Šī centra vadītājs un pašreizējā premjera padomnieks demogrāfijas jautājumos Imants Parādnieks (NA) prezentācijā izcēla vairākus, viņaprāt, svarīgākos nākotnes rīcības virzienus.

Pabalstu sakārtošana, jauni mājokļi un remigrācijas veicināšana

Pirmkārt, nepieciešams stiprināt ģimenes vērtību sabiedrībā, uzskata Parādnieks. Viens no veidiem, kā to izdarīt, viņa ieskatā, būtu pensiju sistēmas vecākiem līdzsvarošana. Tajā ietilpst pensiju kapitāla pieaugums atkarībā no izaudzināto bērnu skaita, priekšlaicīgas pensionēšanās iespējas vienam vecākam (pamatā mātēm) par katru bērnu (sākot ar diviem bērniem) par vienu gadu ātrāk, kā arī par bērnu kopšanas laiku valsts veiktu sociālās iemaksas pensiju kapitālā tādā pašā apmērā, kā strādājot.