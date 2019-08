Demontēta uz salas dabas parkā 'Piejūra' patvaļīgi izveidotā apmetne

Carnikavas novada pašvaldība demontējusi uz salas Vidus Garezerā dabas lieguma zonā nelegāli izveidoto apmetni, portālu "Delfi" informēja novada domē.

"Delfi" 23. jūlijā ziņoja, ka dabas parkā "Piejūra" uz viena no unikālo Garezeru salām bija izveidota apmetne ar improvizētu atpūtas zonu un guļbaļķu būdiņu. Tur atradās no plastmasas pudelēm darināts plosts un dažādi sadzīves priekšmeti. Vairāk par šo apmetni lasīt un aplūkot to fotogrāfijas var šeit.

Ceturtdien Carnikavas novada domes pārstāve Ilze Cerbule informēja portālu, ka nometne ir demontēta un sala sakopta.