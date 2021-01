Deputātes Mārtužas datorā ielaušanos nekonstatē

13. Saeimas deputātes Evas Mārtužas (JKP) datorā nav atrastas nekādas ielaušanās pēdas, portālam "Delfi" apstiprināja gan Saeimas Preses dienestā, gan Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv".

Jau vēstīts, ka kāda jaunieša iniciatīva aicināt Saeimu balsot pret ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē rezultējusies ar naidpilnas ziņas saņemšanu. Atbilde uz lūgumu neatbalstīt grozījumus saņemta no e-pasta, kurā izmantots Jaunās konservatīvās partijas (JKP) deputātes Mārtužas pseidonīms.

Parlamentāriete noliedza, ka tā ir viņas rakstīta atbilde. Taču nenoliedza, ka atbilde sniegta no viņas personīgā e-pasta: "Ņemot vērā izskanējušo apgalvojumu par it kā manis rakstītu evēstuli saistībā ar iespējamiem Satversmes grozījumiem, informēju, ka šādu evēstuli neesmu rakstījusi. Esmu noskaidrojusi, no kuras ierīces tā sūtīta un ir jau veikti preventīvi pasākumi, lai šādi incidenti neatkārtotos."

Arī pati deputāte portālam "Delfi" apliecināja, ka šādu atbildes e-pastu viņa nav rakstījusi. Mārtuža klāsta, ka e-pasts, no kura sūtīta atbilde, nemaz nav viņas. Lai gan pseidonīms viņas, e-pasts pieder brālim, kuram viņa jau lūgusi izdzēst to. Taču, kurš rakstījis atbildes e-pastu, nav zināms. Parlamentāriete pieļāva iespēju, ka dators varētu būt bijis inficēts ar vīrusu.

Lai gan parlamentāriete pēc incidenta tiesībsargājošās iestādēs nevērsās, pēc ziņas portālā "Delfi" uzmanību šim gadījumam pievērsa gan Saeimas IT drošības speciālisti, gan "Cert.lv".

Nedēļās sākumā pēc Saeimas IT drošības speciālistu iniciatīvas veiktajās pārbaudes nav konstatētas pazīmes, kas liecinātu par nesankcionētu piekļuvi Saeimas IT infrastruktūrai, deputātes darba e-pastam vai datorvīrusa klātbūtni, norādīja Saeimas Preses dienestā. Arī pati deputāte, kura iepriekš portālam "Delfi" klāstīja par ķibelēm ar datoru, ir apliecinājusi, ka patlaban problēmu ar Saeimas datortehniku nav.

Saņemot ziņas par ar iespējamu IT drošības incidentu, izmeklēšanā iesaistījās arī "Cert.lv". Kā informēja iestādes pārstāve Līga Besere, analizējot ar incidentu saistītos notikumus un tehnisko informāciju, netika konstatētas nekādas ielaušanās pazīmes ne deputātes Mārtužas Saeimas e-pasta kontā, ne Saeimas izsniegtajā datorā, ar kuru strādā deputāte, kā arī netika konstatēta nesankcionēta lietotāja korespondences pārsūtīšana.

"Neskatoties uz to tiks veikta datora padziļināta drošības pārbaude un tehnisko apstākļu noskaidrošana, kas saistīta ar mediju telpā piesaukto sarakstes noplūdi," turpināja Besere.

Arī parlamentā atgādina, ka "Saeimas datortehnikas un programmatūras drošība ir viena no parlamenta IT drošības prioritātēm. Datortehnikas lietotāji tiek lūgti nekavējoties ziņot, ja rodas aizdomas par nesankcionētu piekļuvi Saeimas IT infrastruktūrai vai citiem IT drošības riskiem".

Arī Valsts drošības dienestā (VDD) portālam "Delfi" apliecināja, ka tas par minēto gadījumu ir informēts, taču taču Saeimas deputātes iesniegumu dienests nav saņēmis. No plašākiem komentāriem dienests atturas, norādot, ka jautājumi, kas saistīti ar informācijas aizsardzību un kiberdrošību Saeimā, ir Satversmes aizsardzības biroja (SAB) kompetencē.

SAB, pārstāve Iveta Maura portālam "Delfi" skaidroja, ka Mārtuža nav vērsusies SAB pēc konsultācijas, līdz ar to SAB nav detalizētas informācijas par radušos situāciju.

Ziņots, ka, reaģējot uz sabiedrībā plašu rezonansi ieguvušo pērnā gada nogales Satversmes tiesas spriedumu, ceturtdien, 7. janvārī, Nacionālās apvienības (NA) frakcijas deputāti iesniedza Saeimā likumprojektu par grozījumu Satversmē, kas paredz labot Satversmes 110. pantu, konstitucionāli nostiprinot ģimenes jēdzienu.

Politiskais spēks rosina grozīt Satversmes 110. pantu, nosakot, ka arī ģimene ir "savienība starp vīrieti un sievieti, ģimeni, kas balstīta laulībā, asinsradniecībā vai adopcijā, vecāku un bērna tiesības, ieskaitot tiesības augt ģimenē, kuras pamatu veido māte (sieviete) un tēvs (vīrietis)".

Plānots, ka ceturtdien, 14. janvārī, Saeimai būs jālemj par grozījumu Satversmē nodošanu izskatīšanai parlamenta komisijās.