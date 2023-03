Deputātes pauž bažas par NA biedra iesaisti Aizsardzības ministrijas ieprikumā

Opozīcijas un koalīcijas deputātes pauž bažas par faktu, ka 220 miljonu eiro vērtā Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pārtikas iepirkuma rīkotāja Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra (VALIC) pārtikas iepirkumu nodaļu vada Nacionālās apvienības (NA) biedrs Ēriks Ezeriņš.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka Saeimas trešdien, 15. marta, ārkārtas sēdē noraidīja opozīcijas priekšlikumu izteikt neuzticību aizsardzības ministrei Inārai Mūrniecei (NA) par Aizsardzības ministrijas (AM) pakļautības iestādes rīkoto 220 miljonu eiro vērto pārtikas iepirkumu.

Debašu laikā opozīcijas deputāte Linda Liepiņa (LPV) informēja kolēģus par otrdien uzzinātu faktu, ka VALIC Centralizēto iepirkumu vadības departamenta Ekipējuma un pārtikas iepirkumu nodaļas vadītājs Ezeriņš ir NA biedrs, kurš ne tikai ziedojis politiskajam spēkam, bet arī kandidējis no tā saraksta vēlēšanās. Viņa aicināja Ezeriņu atstādināt no amata.

Arī koalīcijas deputāte Ieva Brante (AS) debašu laikā uzsvēra, ka viņa neatbalsta Mūrnieces demisijas pieprasījumu, vienlaikus minot uzdevumus, kurus ministrei vajadzētu atrisināt.

Pirmkārt, Brante pieprasa pārskatīt visus iepriekšējā aizsardzības ministra Arta Pabrika laikā veiktos iepirkumus. Otrkārt, deputāta pieprasa Mūrniecei no Saeimas tribīnes apstiprināt, ka uz 220 miljonu eiro vērtā pārtikas iepirkuma dienesta izmeklēšanas laiku no amata tiks atstādināts AM valsts sekretārs Jānis Garisons un VALIC strādājošais Ezeriņš.

Mūrniece gan nekāpa Saeimas tribīnē un neapstiprināja deputātes pieprasījumus. Tāpat nedz Mūrniece, nedz citi NA deputāti no tribīnes nekomentēja izskanējušo informāciju par Ezeriņu un viņa iespējamo iesaisti iepirkumā.

Jau minēts, ka Mūrniece trešdien izturēja neuzticības balsojumu.