Deputāti pieprasa Viņķelei skaidrot ķirurģisko masku un respiratoru iepirkuma atbilstību

Pēc desmit Saeimas deputātu ierosinājuma veselības ministrei Ilzei Viņķelei (AP) nosūtīts pieprasījums trīs darba dienu laikā skaidrot Veselības ministrijas (VM) iepirkto masku un respiratoru atbilstību un lietderību, portālu "Delfi" informēja partijā "KPV LV".

Pēc ministres sniegtajām atbildēm Saeimas deputāti lems par vēršanos pie Valsts kontroles ar aicinājumu izvērtēt iepirkumu un pārkāpumu gadījumā piemērot zaudējumu piedzīšanas procedūru no vainīgajām amatpersonām, norādīja partijā.

Pieprasījumu parakstīja deviņi politiskās partijas "KPV LV" Saeimas deputāti un Viktors Valainis (ZZS).

"KPV LV" Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Ēriks Pucens uzskata, ka ar pandēmiju noteiktā ārkārtējā situācija neatbrīvo nevienu amatpersonu no godprātīgas pienākumu pildīšanas un saimnieciskas rīcības ar nodokļu maksātāju naudu. "Pēdējās dienās publiski atklāti vairāki iespējami pārkāpumi par Veselības ministrijas pakļautībā esošo iestāžu iepirkumu, kas radījis sabiedrībā plašu negatīvu rezonansi un liek uzdot jautājums par medicīnisko masku un respiratoru iepirkumiem, to atbilstību, lietderību un nepieciešamību. Šāda iespējami negatīva publicitāte potenciāli ceļ neslavu valdībai un tās spējai valstiski risināt Covid-19 pandēmijas radītos apdraudējumus, kā arī varēja nodarīt apdraudējumu sabiedrības veselībai, nespējot pildīt to funkcijas," norāda Pucens.

Pucens uzsver, ka šis ir gadījums, kas būtu ļoti rūpīgi jāizvērtē. Gadījumā, ja Valsts kontrole secina par pārkāpumiem, tad būtu jāizvērtē zaudējumu atlīdzināšanas piemērošana no atbildīgajām amatpersonām.

Pērn stājās spēkā izmaiņas Valsts kontroles likumā, kas paredz, ka tai ir tiesības piedzīt personas nelikumīgas rīcības dēļ radītos zaudējumus valsts vai pašvaldības budžetam.

Iepirkumu rīkoja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) kopā ar Nacionālās veselības dienestu (NVD) kā koordinējošo institūciju, bet piegādes veica SIA "GP Nord".

Deputāti veselības ministrei uzdod skaidrot, vai SIA "GP Nord" piegādātās medicīniskās maskas un respiratori NMPD un NVD atbilst nepieciešamajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības kvalitātes standartiem, tai skaitā, vai ir spēkā esoši, autentiski nepieciešamie sertifikāti.

Tāpat deputāti uzdot jautājumu, vai attiecīgās medicīniskās maskas un respiratori ir izmantojami kā efektīvs aizsarglīdzeklis pret Covid-19 vīrusu, vai šos aizsarglīdzekļus ir droši izmantot medicīniskajam personālam, kurš ikdienā iesaistās Covid-19 vīrusa apkarošanā, kā arī - vai slimnīcu medicīniskajam personālam ir nodrošinātas medicīniskās maskas un respiratori nepieciešamajā apjomā un kvalitātē.

Jau ziņots, ka uz šo iepirkumu reaģējis arī iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV), uzdodot Valsts policijai sākt resorisko pārbaudi.

Iekšlietu ministrija atsaucas uz portālā "Delfi" publicēto rakstu par gandrīz miljonu vērto "airBaltic" kravu no Ķīnas, kurā masku sertifikāts nederīgs, respiratori – neatbilstoši. Ministrijā norāda, ka publikācijā minētā informācija, iespējams, liecina par Krimināllikuma 19. nodaļā "Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā" un/vai Krimināllikuma 24. nodaļā "Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā" paredzētu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.