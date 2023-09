Deputātiem atšķirīgi viedokļi par finanšu nozares 'kapitālā remonta' komisijas darbu

Saeima ceturtdien, 7. septembrī, izskatīja šā gada sākumā izveidotās parlamentārās izmeklēšanas komisijas finanšu sektora "kapitālā remonta" ietekmei uz finanšu un kapitāla tirgus sistēmu gala ziņojumu, kurā norādīts uz vairākām problēmu finanšu jomā.

Komisijas sastāvā darbojās septiņi deputāti no septiņām Saeimas frakcijām – komisijas priekšsēdētājs Vilis Krištopans (LPV), Harijs Rokpelnis (ZZS), Andris Kulbergs (AS), Andris Šuvajevs (P), Edmunds Jurēvics (JV), Viktorija Pleškāne (S!) un Ģirts Lapiņš (NA). Komisijas gala ziņojumu atbalstīja Krištopans, Rokpelnis, Kulbergs un Pleškāne, "pret" balsoja Jurēvics, bet Šuvajevs atturējās.

Maina komisijas darba mērķi

Sākotnēji minētā komisija starp mērķiem minēja arī vēlmi izmeklēt iespējamu AS "PNB Bank" novešanu līdz maksātnespējai, un AS "ABLV Bank" novešanas līdz piespiedu pašlikvidācijai apstākļus, kā arī AS "Baltic International Bank" darbības apturēšanas apstākļus. Tiesa, ģenerālprokurors Juris Stukāns aicināja komisiju ņemt vērā notiekošo kriminālprocesu izmeklēšanu saistībā ar minēto trīs banku darbībām, un kriminālprocesi vēl nav pabeigti.

Ņemot to vērā, komisija 20. aprīļa sēdē vienojās definēt konkrētākus mērķus un uzdevumus, tajos neietverot trīs banku nedienu vērtēšanu. Attiecīgi komisija kā mērķus noteica izvērtēt "kapitālā remonta" ietvaros ieviestās finanšu un kapitāla tirgus stiprināšanas sistēmas samērību ar leģitīmo mērķi – novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu caur Latvijas finanšu sistēmu; izvērtēt darījumu uzraudzības politiku; izvērtēt Finanšu un kapitālā tirgus komisijas (FKTK), Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcības un politiku, un darbību pamatotību.

Atšķirīgas domas par komisijas darbu

Ceturtdien Saeimas sēdē komisijas vadītājs Krištopans atzina, ka vieni gribēja bremzēt komisijas darbu un nestrādāt, bet otri gribēja reāli kaut ko saprast un izmeklēt. Viņš pauda pārliecību, ja tiks ņemti vērā komisijas ieteikumi, visticamāk, pēc pusotra gada Latvijas Banku vadīs citi cilvēki.

ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Viktors Valainis komisijas izvedi novērtēja kā vienu no "spēcīgākajām iniciatīvām ar vislielāko pienesumu", ko opozīcija paveikusi šīs Saeimas sasaukuma laikā. Savukārt komisijas locekle Pleškāne norādīja, ka komisijas darba laikā ir saņemti nozares ekspertu viedokļi, kas dos pamatu nākamajiem pētījumiem.

Tomēr kā haotisku komisijas darbu raksturoja deputāts Lapiņš. Viņš atgādināja, ka sākotnēji komisijas darbam bijuši divi mērķi,