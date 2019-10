Deputāts Gobzems sola prasīt 'de facto' atsaukt sižetu par māju

Saeimas deputāts Aldis Gobzems kā nepatiesu vērtē Latvijas Televīzijas (LTV) raidījuma "de facto" svētdien, 13. oktobrī, izplatīto informāciju par viņam divus gadus piederējušu un deklarācijā nenorādītu māju, liecina deputāta ieraksts sociālajā tīklā "Facebook".

Viņš norādījis, pirmdien nosūtīs LTV, raidījumam "de facto", kā arī žurnālistam un sižeta autoram Matīsam Arnicānam vēstuli, pieprasot kā nepatiesu atsaukt informāciju, kas izskanējusi raidījumā 13. oktobrī, un kurā, deputāta skatījumā, "apgalvots, ka savā valsts amatpersonas deklarācijā esmu slēpis māju".

Deputāts paudis uzskatu, ka "minētā informācija ir nepatiesa", tāpēc LTV tikšot lūgts šo ziņu nekavējoties atsaukt "tikpat plašā apmērā, kā izskanējusi sākotnējā ziņa, atvainoties man publiski, kā arī izmaksāt man morālā kaitējuma kompensāciju" – 10 000 eiro. Viņš aicinājis to izdarīt nedēļas laikā, norādot, ka pretējā gadījumā vērsīsies tiesā.

Gobzems uzsvēris, ka viņa valsts amatpersonas deklarācijā ir norādīti un ir bijuši norādīti visi viņam piederošie īpašumi, tos identificējot ar attiecīgu kadastra numuru. Šie numuri pieejami deklarācijas nepublicējamā daļā. Viņš atzīmējis, ka "iepriekš piederošās zemes kadastra numurs ir tieši tāds pats kā uz šīs zemes esošās ēkas kadastra numurs, tad attiecīgi valsts amatpersonas deklarācijā esmu norādījis attiecīgu īpašumu ar attiecīgu kadastra numuru, kas sevī ietver gan zemi gan māju, jo citādi to nemaz nav iespējams izdarīt".

Viņš piebildis, ka "fakts, ka valsts amatpersonas deklarācijas publiskojamā daļā sistēma ģenerē tur publiskojamo informāciju pati, nav atkarīgs no manis". No viņa esot atkarīgs tikai tas, vai viņš deklarācijā iekļāvis pareizo kadastra numuru un to viņš esot izdarījis. Numurs pieejams deklarācijas nepublicējamā daļā.

Jau vēstīts, ka LTV svētdien ziņoja, ka Gobzemam divus gadus piederējusi māja, ko viņš nav norādījis valsts amatpersonas deklarācijā

Raidījums ziņoja, ka noskaidrojis – Gobzema īpašumā ikdienā mitinās deputāta māte, un senāk manīts uzturamies arī viņa patēvs Edgars Strods, bijušais AS "Latvijas valsts ceļi" (LVC) valdes loceklis, kuru pirms divām nedēļām aizturēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB).

Raidījums svētdien ziņoja, ka deputāta Gobzema deklarācijas publiskojamā daļā var lasīt, ka viņam pieder zeme Rīgā.

Raidījums pieļāva, ka tas varētu būt īpašums privātmāju rajonā Bieriņos norādot, ka "jau vairākus gadus uz šī zemes gabala slejas arī savrupmāja. 2009. gadā zemes gabalu Gobzemam uzdāvinājis kāds Jānis Kalniņš".

Pats Gobzems raidījumam neesot atklājis, kāpēc Kalniņš viņam dāvinājis zemi, sakot, ka tas, turklāt, esot bijis sen.