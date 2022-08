Deputātu kandidātiem arvien zemāks izglītības līmenis. Vai tas ir 'jālabo'?

Deputāta amata kandidātus "izsijā" arī Saeimas vēlēšanu likums – ir vecuma ierobežojums: par deputātu var ievēlēt katru Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu dienā ir vecāks par 21 gadu. Tāpat arī partijas pašas vētī, kuru ņemt savā sarakstā un kuru ne. Kā novērojis Freimanis, partijas sevišķi neaizraujas ar izglītības prasības izvirzīšanu. Viņaprāt, partiju saraksta veidošana notiek ar trīs "ļoti zemiem atlases kritērijiem". Viens no kritērijiem ir kandidāta atpazīstamība, kas kā magnēts varētu palīdzēt pievilināt vēlētāju balsis. Otrs kritērijs ir naudas maka biezums, jo finanšu līdzekļi palīdzētu partijas darbības un atpazīstamības veicināšanai. Trešais kritērijs – izveidot "pilnvērtīgu" jeb pilnu sarakstu. Proti, izveidot sarakstu, kurā ir vismaz 100 deputāta amata kandidāti, tādējādi apliecinot, ka partija spētu arī viena aizpildīt visus deputātu krēslus.

Saeimā vajag ne tikai jurisprudences doktorus



Nosacījums, ka deputātiem obligāti vajadzētu augstāko izglītību, atduras pret demokrātijas pamatprincipiem. Tie paredz, ka visiem ir tiesības būt gan pasīviem, gan aktīviem dalībniekiem politikā. Proti, gan vēlēt, gan kandidēt. Turklāt princips, ka Saeimai vajadzētu reprezentēt ļoti dažādas cilvēku grupas, nav tikai politikas mācību grāmatās ierakstīts, stāsta Austers. "Sociālajā psiholoģijā mēs zinām – heterogēnas grupas (pēc iespējas dažādākas grupas), ja tās puslīdz pareizi tiek vadītas un koordinētas, spēj pieņemt labākus lēmumus nekā homogēnas (viendabīgas) grupas. Ja [Saeimā] būs tikai juristi ar doktora grādu, tad, lai cik arī tas nebūtu paradoksāli, rezultāts, visticamāk, būs sliktāks nekā tad, ja Saeimā puse, piemēram, būs juristi ar doktora grādu un puse kārtīgi strādnieki, kas vismaz kādu laiku strādājuši zemi kvalificētu darbu," skaidro profesors.

Kā norāda Zanders, drīzāk vajadzētu pārskatīt līdzšinējās prasības. Viņaprāt, joprojām neatrisināts ir jautājums par to, ka vēlēšanās drīkst kandidēt Valsts drošības komitejas kartotēkā minētie iespējamie ārštata aģenti. Vairāk par to, vai vārds čekas maisos netraucē kandidēt vēlēšanās, var lasīt šeit. Pēc Zandera domām, ir vajadzīgs nolēmums par to, ka cilvēkiem, kuri sadarbojušies vai bijuši okupācijas režīma darbinieki, ir ierobežojumi kandidēt vēlēšanās. Tāpat arī žurnālists uzskata, ka vajadzētu ierobežot deputāta amata kandidātu "ceļošanu" no partijas uz partiju. "Tas dezorganizē vēlētājus, kuri pamana – lūk, konkrēts politiķis vai politiķe katrās vēlēšanās startē no cita saraksta. Tas veicina cinismu un skepsi par jebkādu politiku. Tas tiešām, manuprāt, nav godīgi. Tā nevar – tu esi no viena flanga startējis, no otra. Nu, pasēdi malā, padomā par dzīvi. Šādi ierobežojumi man liktos saprātīgāki [par prasību pēc augstākās izglītības]," norāda Zanders.

Kandidātu īpatsvars ar augstāko izglītību samazinās



Vērojot datus par deputāta amata kandidātiem pēdējās divās aizvadītajās, kā arī gaidāmajās Saeimas vēlēšanas, secināms, ka atbildīgo amatu tīkotāju īpatsvars ar augstāko izglītību samazinās. Ja šogad no 1832 kandidātiem augstākā izglītība ir 74,6%, tad pirms četriem gadiem no 1461 kandidāta augstākā izglītība bija 79,4%.