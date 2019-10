'Deputātu kvotas' budžetā tomēr neatjaunos

Tā dēvētās deputātu kvotas, kuras koalīcijas partijas diskusiju laikā šogad mudinājušas saukt par frakciju kvotām, tomēr netiks atjaunotas, pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu medijiem norādīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Kariņš norādīja, ka diskusijas par partiju sadalīšanai Saeimā atstājamu naudas summu notikušas brīdī, kad budžeta veidošanas sarunās bija radušās grūtības.

Tā kā budžets valdībā ir apstiprināts, deputāti vienojās kvotas neatjaunot, sacīja premjers.

Jau ziņots, ka koalīcijā tikusi apspriesta iespēja miljonu eiro atvēlēt "frakciju kvotām", tomēr vienošanās par to nav panākta, iepriekš vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".

Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK priekšsēdētājs Raivis Dzintars raidījumam uzsvēra, ka partija deputātu kvotu principu neatbalsta, tomēr, viņaprāt, Saeimas deputātiem ir jāparedz summa, ko budžetā sadalīt pēc saviem ieskatiem.

Kā sacīja Jaunās konservatīvās partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Juta Strīķe, tika pieļauta iespēja, ka varētu būt zināma naudas summa, kuru vai nu viena frakcija, vai sadarbojoties divām frakcijām, novirza kopīgām prioritātēm. "Proti tāda nevis deputātu kvota, bet politiskā frakcijas kvota - tā viņu var nosaukt," sacīja politiķe, vienlaikus uzsverot, ka tā bija tikai diskusija un līdz galam lēmums pieņemts netika.

Latvijas Televīzijai zināms, ka premjers budžeta sarunās piedāvājis sadalīšanai Saeimā atstāt vienu miljonu eiro, tādā veidā cerot iegūt partiju atbalstu brīdī, kad budžeta veidošana tuvojusies strupceļam. Kariņš raidījumam skaidroja, ka budžeta sarunās no frakciju vadītājiem izskanējusi liela neapmierinātība "tādā ziņā, ka katrs neredzēja, ka viņš ir pietiekami daudz to naudu - to deķīti vilcis uz savu pusi". Tad sekojusi diskusija par šo jautājumu, tomēr galu galā budžetā šāda nauda paredzēta nav, viņš teica.

Neoficiāli gan vairāki politiķi norādījuši, ka vienošanās par kādas summas sadalīšanu Saeimā vēl varētu notikt, pagājušajā nedēļā vēstīja "Panorāma".