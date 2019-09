Deviņiem bērniem no Siguldas apstiprināta salmoneloze, bet pieciem - zarnu nūjiņas infekcija

Līdz šim salmoneloze laboratoriski apstiprināta deviņiem, bet šiga toksīnu veidojošās zarnu nūjiņas izraisītā infekcija jeb STEC - pieciem bērniem no Siguldas puses, informē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Kā ziņots, turpinot pastiprinātu akūtu zarnu infekciju monitoringu Siguldā un Siguldas novadā saistībā STEC gadījumiem, atklājies, ka daļai no saslimušajiem bērniem ir cits slimības izraisītājs - salmonella.

Patlaban salmoneloze laboratoriski pierādīta deviņiem bērniem, kuriem bija akūtas zarnu infekcijas simptomi. Analizējot līdz šim atklāto salmonelozes slimnieku saslimšanas datumus, SPKC secinājis, ka inficēšanās, visticamāk, notikusi no 9. līdz 11.septembrim.

Līdz ar to kopējais epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā atklāto cilvēku skaits ar zarnu infekcijas slimību simptomiem ir 40, tostarp 36 bērni un četri pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki. Šajā skaitā iekļauti cilvēki, kuriem jau laboratoriski apstiprināta salmoneloze vai STEC infekcija.

STEC infekcijas gadījumi, kas apstiprināti laboratoriski, ir saistīti ar trim Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēm, tostarp "Ieviņa", "Saulīte" un "Pīlādzītis". Tikmēr salmonelozes gadījumi saistīti ar divām iestādēm - "Ieviņa" un "Tornīši". Iestāde "Ieviņa" saistīta gan ar STEC infekciju, gan ar salmonelozi.

Vairāki paraugi vēl ir testēšanas procesā, atgādina SPKC. .Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās visās minētajās vietās.

Salmonelozes skartajām pirmsskolas izglītības iestādēm SPKC epidemiologi sniedza papildu rekomendācijas. Par salmonelozes uzliesmojumu informēts arī Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).

Kā ziņots, ēdinātājs "Baltic Restaurants Latvia" nav ievērojis personīgās higiēnas prasības un pieļāvis pārkāpumus tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu veikšanā Siguldas pirmskolas izglītības iestādēs "Ieviņa" un "Saulīte".

PVD informēja, ka piektdien saņemtajos nomazgājumu laboratorisko izmeklējumu rezultātos, kas ņemti no pirmsskolas izglītības iestāžu "Ieviņa" un "Saulīte" pavāru rokām pēc to dezinficēšanas, ir konstatēta zeltainā stafilokoka klātbūtne, savukārt divos nomazgājumu paraugos, kas ņemti no mazgāta un dezinficēta aprīkojuma virsmām pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte" un Siguldas 1.pamatskolā, lai izmeklētu tos uz higiēnas kritērijiem, konstatēta zarnu nūjiņu baktērijas klātbūtne.

""Baltic Restaurants Latvia", kuri nodrošina ēdināšanas pakalpojumus minētajās izglītības iestādēs, tostarp ēdienu gatavošanu, nav ievērojuši personīgās higiēnas prasības, kā arī pieļāvuši pārkāpumus tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu veikšanā," uzsvēra PVD.

Otrdien, 17.septembrī, tapa zināms, ka PVD nopietnu higiēnas prasību pārkāpumu dēļ apturējis SIA "Jelgavas augļi" dārzeņu apstrādes ceha darbību. Uzņēmums piegādāja produktus arī "Baltic Restaurants Latvia", tostarp Siguldai.

Valsts policija 17.septembrī sākusi kriminālprocesu par bērnu saslimšanas gadījumiem Siguldas bērnudārzos.