Deviņstāvu mājā Rīgā aizdegas lifts; VUGD izglābj piecus cilvēkus

Ceturtdien ap pulksten 4 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) steidzās uz Malienas ielu Rīgā, kur deviņstāvu dzīvojamā mājā dega lifts un no tās jumta nāca dūmi.

No dūmiem izglābti pieci cilvēki, savukārt 25 evakuējušies, portālu "Delfi" informēja dienesta pārstāve Ilze Dāme-Birziņa.

Pulksten 6.14 ugunsgrēks likvidēts.

Savukārt neilgi pirms pusnakts VUGD saņēma izsaukumu uz Ilūkstes ielu Rīgā, kur 16 stāvu dzīvojamajā mājā nostrādājusi automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

Ugunsdzēsēji konstatēja, ka četrpadsmitā stāva dzīvoklī piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, kā rezultātā radās sadūmojums.

No ēkas evakuējās 30 cilvēki. Pusnaktī darbi notikuma vietā noslēdzās.

Tāpat trešdienas vakarā glābēji steidzās uz Graudu ielu Liepājā, kur dega neapsaimniekotas divstāvu ēkas otrais stāvs un jumts 200 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki.

Tāpat glābēju palīdzība bija nepieciešama Piekrastes ielā Daugavpilī, kur blakus bērnu rotaļu laukumam no automašīnas noplūda gāze. Ugunsdzēsēji no rotaļu laukuma evakuēja 25 cilvēkus. Gāzes noplūde no automašīnas tika novērsta.

Aizvadītajā diennaktī VUGD steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, mājas ārsiena, dārza māja, balkons, elektriskais skrejritenis un bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.

Kopumā dienests saņēma 46 izsaukumus – 14 uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet desmit izsaukumi bija maldinājumi.