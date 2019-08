Diennakts laikā dzēsti 23 ugunsgrēki, izglābti trīs cilvēki

Aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 23 ugunsgrēki un tajos izglābti trīs cilvēki, bet neviens nav cietis vai gājis bojā, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apkopotā operatīvā informācija.

Kā aģentūru informēja VUGD preses pārstāve Agrita Vītola, sestdien pulksten 8.59 tika saņemts izsaukums uz Kuldīgas ielu Jūrmalā, kur kāda daudzdzīvokļu nama vannasistabā dega matracis. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābti divi cilvēki, kurus ugunsdzēsēji nodeva mediķiem. Pulksten 9.30 ugunsgrēku izdevās likvidēt.

Savukārt vakarā Rīgā, Pērnavas ielā, kāds cilvēks bija uzlicis uz plīts gatavoties ēdienu un aizmidzis. Pulksten 19.45 ugunsdzēsēji uz šo dzīvokli saņēma izsaukumu par iespējamu ugunsgrēku. Ierodoties notikuma vietā, VUGD darbinieki piedegušo ēdienu no plīts noņēma, bet dzīvokļa iemītnieku pamodināja un nodeva mediķiem. Pulksten 20.13 ugunsgrēks tika likvidēts.

Diennakts laikā dienests saņēmis kopumā 53 izsaukumus – 23 gadījumos dzēsti ugunsgrēki, tostarp viens meža ugunsgrēks, 22 reizes veikti glābšanas darbi, bet astoņi izsaukumi bijuši maldinoši.

13 ugunsgrēki dzēsti novados, trīs Rīgā, bet seši citās pilsētās.

Sadarbojoties ar citiem dienestiem, VUGD darbinieki sestdien no ūdenstilpēm izcēluši divus noslīkušus cilvēkus – vienu Nīcā no Bārtas, bet otru Valmierā no Gaujas. Abu personu mirstīgās atliekas nodotas Valsts policijai.

Kopš gada sākuma Latvijā reģistrēti 7102 ugunsgrēki, tajos gājis bojā 51 cilvēks, bet 187 cietuši, liecina VUGD statistika.