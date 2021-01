Disciplinārlietas pret Aļeksejenko saistītas ar interešu konfliktu un iespējamu fiktīvu nodarbināšanu

Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP) vērsies tiesā, lai pēc konstatētajiem pārkāpumiem Mājokļu un vides departamenta direktora Anatolija Aļeksejenko rīcībā, kas saistīta ar interešu konfliktu un iespējamu fiktīvu darbinieces nodarbināšanu, ar viņu dome izbeigtu ar darba tiesiskās attiecības, žurnālistiem preses konferencē pauda mērs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstīts, ka Staķis pieņēmis lēmumu atstādināt Aļeksejenko no departamenta vadītāja amata. Patlaban Aļeksejenko atbrīvots uz izmeklēšanas laiku, viņa pienākumus pilda viņa vietniece Inga Gulbe, kas to darīja arī tad, kad Aļeksejenko atradās ilgstošā darba nespējā.

Kā preses konferencē skaidroja Staķis, amatpersonu atbrīvošana no amata nevar būt pašmērķis un vairums no domes darbiniekiem godprātīgi veic savu darbu. "Kad ir acīmredzams interešu konflikts, amatpersona saņem atrakstīšanos, un to ka tā "šeit ir pieņemts". Šeit tā vairs nav pieņemts. Vairs nav situācija, ka savas intereses var stādīt augstāk par rīdzinieku interesēm. Nevar būt situācija, ka amatpersonai pietuvināti cilvēki nonāk amatos," norādīja mērs.

Sākotnēji, redzot Aļeksejenko pārkāpumus par lēmumu pieņemšanu un to darbinieku algošanu, kas ir cieši ar viņu saistīti, mērs aicinājis viņu novērst šo interešu konfliktu, taču darbība neesot sekojusi.

Pret Aļeksejenko tika ierosinātas divas disciplinārlietas. Kā norādīja Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis (PP), Aļeksejenko ilgstoši pieņēmis lēmumus par tiešā pakļautībā esošu darbinieku, kas ir viņa bērna māte – vairāku gadu garumā pieņemti lēmumi par prēmijām, vienai darbiniecei saņemot augstāku novērtējumu, lai gan nav iespējams izvērtēt, vai tas noticis kvalitatīvā darbā vai savtīgu interešu dēļ. "Rīcību neveikšana, lai interešu konfliktu novērstu, ir viens no iemesliem, kāpēc saskatām pārkāpumu," pauda Cepurītis.

Otra disciplinārlieta saistīta ar prettiesisku rīcību saistībā ar Aļeksejenko palīdzes juridiskajos jautājumos nodarbināšanu, kas reizē ir viņa bijusī sieva. Kā skaidroja Cepurītis, kopš 2016. gada darbiniece ir nodarbināta ar vairākkārtējiem uz noteiktu laiku esošiem līgumiem, kas ir darba likuma pārkāpums, taču vienlaikus persona nav parādījusies darbinieku un izmaksāto algu sarakstā. Domes vadība konstatējusi nodomu veikt fiktīvas nodarbinātības organizēšanu pazīmes, bet situācija vēl tiek vērtēta un veiktas pārbaudes.

"Skaidrs, ka, turpinot pildīt direktora pienākumus, Aļeksejenko būtu iespējas traucēt veikt pārbaudi, un tas ir viens no iemesliem atstādināšanai," pauda Cepurītis, norādot, ka Aļeksejenko atstādināts, neizmaksājot darba samaksu.

Ar darbinieci ārštatā patlaban ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības, savukārt otra darbiniece turpina strādāt, jo nav tiesisks pamats viņu atlaist, jo viņas pašas rīcībā pārkāpums nav konstatēts.

Konkurss uz departamenta vadītāja amatu tiks rīkots pēc tam, kad Aļeksejenko tiks ar tiesas lēmumu atbrīvots no amata, pauda Staķis. Patlaban viņš atstādināts uz izmeklēšanas laiku, un domes vadība cer, ka viņš tās laikā sniegs liecības un pierādījumus, lai savu vainu mīkstinātu. "Ja izmeklēšana tiks pabeigta ar secinājumu, ka tā ir fiktīva nodarbinātība, viņš nevarēs turpināt darba attiecības šajā amatā," norādīja izpilddirektores padomnieks juridiskajos jautājumos Māris Knoks.

Iepriekš mērs norādījis, ka darbiniekus no amatiem atbrīvos tikai tad, ja gūs pārliecību, ka iespējamo pārsūdzību iespējams uzvarēt tiesā.