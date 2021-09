Divos VID Covid-19 atbalsta pasākumos Valsts kontrole pārkāpumus neatrod

Visaptverošo Covid-19 atbalsta pasākumu revīziju ietvaros Valsts kontrole (VK) ir pabeigusi darbu pie pārbaudes Valsts ieņēmumu dienestā (VID) par diviem atbalsta pasākumiem uzņēmējiem – "Pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) paātrinātā atmaksa" un "VID administrēto nodokļu samaksas termiņa pagarinājums", būtiskus pārkāpumus neatrodot.

Abi pasākumi ir īstenoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem un ievērojot noteikto kārtību, turklāt pēc revīzijas ieteikumu ieviešanas tiks pilnveidoti informācijas tehnoloģiju risinājumi, kas ļaus izvairīties no pārmaksātā PVN atmaksas termiņa kavējumiem, portāls "Delfi" uzzināja Valsts kontrolē.

Pārmaksātā PVN paātrinātās atmaksas kā atbalsta pasākuma mērķis bija nodrošināt to, lai nodokļu maksātājiem pēc iespējas ātrāk būtu pieejami finanšu līdzekļi Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai.

Nosacījumi atbalsta pasākuma realizēšanai tika iekļauti speciālā likumā, paredzot, ka apstiprināto pārmaksāto PVN 30 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas dienas atmaksā visiem nodokļu maksātājiem neatkarīgi no to lieluma un uzņēmējdarbības jomas.

Lai nodrošinātu atbalsta pasākuma sniegšanu, VID veica vairākus priekšdarbus, un kopumā revīzijā secināts, ka VID atbalsta pasākumu ir nodrošinājis tam paredzētajā kārtībā un termiņos.

Kā norāda VK, atbalsta pasākums ir pierādījis savu dzīvotspēju arī turpmāk – speciālā likuma regulējums par pārmaksātā PVN paātrināto atmaksu ar 2021. gada 1. janvāri ir pilnībā pārņemts un iestrādāts PVN likumā.

VK revidenti tomēr konstatēja dažas neatbilstības, jo 58 no 254 revīzijas izlasē iekļautajiem uzņēmumiem pārmaksātā PVN atmaksu nesaņēma savlaicīgi. Lielākā daļa no tiem bija no PVN maksātāju reģistra izslēgtie uzņēmumi, kuriem VID atmaksu veica nevis 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra, kā to paredz normatīvais akts, bet 30 dienu laikā pēc PVN deklarācijas iesniegšanas dienas.

Absolūti lielākajā daļā šo gadījumu atmaksājamās summas bija niecīgas, vien dažu eiro apmērā. Tomēr, pēc revidentu konstatējumiem, VID par termiņa kavējumu 11 no šiem 58 uzņēmumiem palielināja no valsts budžeta līdzekļiem atmaksājamo nodokļu summu kopumā par 8717 eiro. Valsts kontroles sniegto ieteikumu pilnveidot informācijas sistēmu, tā nodrošinot kontroli pār apstiprinātā pārmaksātā PVN atmaksas termiņa ievērošanu, VID apņēmās ieviest līdz 2023. gada 2. janvārim.

VID administrēto nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma kā atbalsta pasākuma mērķis bija nodokļu maksātājiem, kurus skārusi Covid-19 krīze, nodrošināt ilgāku laiku finansiālo grūtību pārvarēšanai, tādējādi saglabājot to maksātspēju un nodrošinot pozitīvu ietekmi uz tautsaimniecību, atzīmē VK.

Nosacījumi atbalsta pasākuma realizēšanai tika iekļauti speciālos normatīvajos aktos, paredzot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu uz laiku līdz trim gadiem, turklāt neierobežotā skaitā.

Kopumā revīzijā secināts, ka VID atbalsta pasākumu ir nodrošinājis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Revīzijā konstatēts, ka 2020. gadā tikai 2,4 % nodokļu maksātāju nespēja veikt kārtējos nodokļu un atbalsta pasākuma laikā atliktos nodokļu maksājumus noteiktajos samaksas termiņos.

Tomēr VID prognozes, uz kurām norādīts starpziņojumā, liecina par identificētu saistību izpildes risku 56 % Covid-19 krīzes skarto nodokļu maksātāju. Tā kā atbalsta pasākuma ietvaros pēc apjoma lielākās atlikto vai sadalīto nodokļu maksājumu summas ir paredzēts iekasēt 2023. gadā, Finanšu ministrijai sadarbībā ar VID ir jāseko līdzi atbalsta saņēmēju maksājumu disciplīnai, lai savlaicīgi varētu novērtēt ietekmi uz valsts budžetu un turpmākajos gados neplānotu budžeta ieņēmumus, kas netiks saņemti, norāda VK.

Lai gan atbalsta pasākums ar šā gada 1. jūliju ir izbeigts, arī šobrīd saglabājas iespēja saņemt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu vispārējā kārtībā, t.i., nodokļu maksātājiem ir tiesības lūgt VID piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu (vai atlikt nodokļu maksājumus) uz laiku līdz vienam gadam, taču ne vairāk kā četras reizes vienā nodokļu veidā kalendārajā gadā, bet neierobežotā skaitā – nepārvaramas varas apstākļos.